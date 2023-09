Wanneer ik mijn laptop of pc wil opstarten, krijg ik elke keer een andere afbeelding te zien. Ze zijn mooi, maar ik wil graag mijn eigen afbeeldingen uitkiezen. Hoe wijzig ik mijn vergrendelingsscherm in Windows 11? Mario G.

Dit probleem is makkelijk op te lossen. Je kunt namelijk je eigen persoonlijke smaak toevoegen aan het vergrendelingsscherm. Dit is het eerste startscherm dat je te zien krijgt voordat je bent ingelogd met je account. Normaal staan daar standaard uitgelichte afbeeldingen uit de Windows-spotlight, maar je kunt hier dus ook een eigen afbeelding neerzetten. Daarnaast kun je zelf kiezen wat voor informatie er nog meer op dit scherm getoond wordt, zoals informatie uit je agenda, e-mail of info uit de weer-app.

Stap 1: Persoonlijke instellingen openen

Om je vergrendelingsscherm in Windows 11te wijzigen, moet je eerst de instellingen openen. Die zijn te vinden in het startmenu. De instellingen openen automatisch de pagina met het kopje Systeem, maar iets verder naar beneden in de lijst (aan de linkerkant van het scherm) zie je ook Persoonlijke instellingen staan. Klik hierop om verder te gaan.

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

Stap 2: Ga naar Vergrendelingsscherm

Bij de Persoonlijke instellingen vind je instellingen voor je Achtergrond, Kleuren, Thema's en nog veel meer, waaronder ook Vergrendelingsscherm. Selecteer deze optie.

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

Stap 3: Achtergrond kiezen

Als je bij de instellingen voor het Vergrendelingsscherm bent, staat bovenaan een voorbeeld van hoe je vergrendelingsscherm er nu uitziet. Meteen daaronder zie je een optie Uw vergrendelingsscherm personaliseren. Daar kun je kiezen voor de Windows-spotlight, Afbeeldingen en Diavoorstelling. Je kunt hier je eigen afbeelding toevoegen door op Afbeelding te klikken. Wil je meerde afbeeldingen? Dan klik je op Diavoorstelling. Hierbij kun je een of meerdere mappen met afbeeldingen selecteren en kiezen tussen een aantal geavanceerde instellingen.

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

Stap 4: Weer, Mail of Agenda weergeven

Ten slotte kan je bij Status van vergrendelingsscherm ook nog een app kiezen waarvan je informatie wil zien op het vergrendelingsscherm. Je kunt kiezen tussen Weer, Mail of Agenda.