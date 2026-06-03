HCC!digitaalveilig alert: Honderden Nederlandse hotels getroffen door datalek

Wie een hotel boekt, denkt meestal aan een ontspannen weekend weg, een zakelijke overnachting of een welverdiende vakantie. Maar achter de schermen worden bij een hotelboeking vaak veel persoonsgegevens verwerkt. Juist daarom is het zorgwekkend dat meerdere Nederlandse hotels zijn getroffen door een groot datalek waarbij gegevens van gasten mogelijk in handen zijn gekomen van cybercriminelen. Volgens berichtgeving zijn honderden Nederlandse hotels geraakt door het incident.

Voor veel reizigers is dit opnieuw een waarschuwing dat persoonsgegevens tegenwoordig een aantrekkelijk doelwit vormen voor criminelen.

Wat is er gebeurd?

Volgens de beschikbare informatie zijn meerdere hotels getroffen door een beveiligingsincident waarbij gegevens uit reserveringssystemen toegankelijk zijn geworden voor onbevoegden. Het gaat om een grootschalig lek dat een aanzienlijk deel van de Nederlandse hotelsector raakt.

Hoewel onderzoek nog loopt, laten eerdere incidenten in de hotelbranche zien dat juist reserveringssystemen bijzonder interessante informatie bevatten voor criminelen. Hotels beschikken immers over namen, adressen, telefoonnummers, e-mailadressen, verblijfsdata en soms ook betalingsinformatie van gasten. Daardoor vormen zij een aantrekkelijk doelwit voor cybercriminelen.

Waarom zijn hotelgegevens zo waardevol?

Op het eerste gezicht lijkt een hotelreservering misschien onschuldige informatie. In werkelijkheid kunnen criminelen met dergelijke gegevens zeer geloofwaardige fraude uitvoeren.

Wanneer een aanvaller weet:

* in welk hotel je verblijft;

* op welke datum je aankomt;

* hoeveel personen meegaan;

* welk e-mailadres je gebruikt;



kan hij of zij zeer overtuigende berichten sturen die nauwelijks van echte communicatie zijn te onderscheiden.

Cybercriminelen gebruiken dergelijke gegevens steeds vaker voor zogenaamde "reservation hijacks". Daarbij doen zij zich voor als een hotel of boekingsplatform en vragen zij gasten om een extra betaling te verrichten of hun betaalgegevens opnieuw te bevestigen. Veel slachtoffers trappen daarin omdat de criminelen beschikken over echte reserveringsinformatie.

Dit gebeurt vaker dan veel mensen denken

Het recente incident staat niet op zichzelf. De afgelopen jaren werden verschillende hotelketens en boekingsplatformen getroffen door datalekken of cyberaanvallen. Zo werden eerder hotels van Van der Valk geconfronteerd met gelekte klantgegevens, waarbij criminelen vervolgens zeer gerichte oplichtingspogingen uitvoerden. Een gedupeerde ontving bijvoorbeeld een bericht waarin correcte reserveringsgegevens werden gebruikt, waardoor de fraude uiterst geloofwaardig leek.

Ook Booking.com waarschuwde onlangs dat gestolen boekingsgegevens kunnen worden misbruikt om reizigers te benaderen met overtuigende nepberichten over betalingen of reserveringen.

Daarnaast meldde Bastion Hotels eerder een datalek dat ontstond nadat een medewerker op een phishingmail had geklikt. Daarbij kwamen gegevens van duizenden gasten mogelijk in gevaar. Deze voorbeelden laten zien dat niet alleen technische kwetsbaarheden een risico vormen. Ook menselijke fouten blijven een belangrijke oorzaak van datalekken.

Wat betekent dit voor HCC-leden?

Voor HCC-leden is dit een belangrijk moment om extra alert te zijn op communicatie rondom hotelboekingen en vakanties. Heb je onlangs een hotel geboekt, let dan extra goed op:

* e-mails waarin om aanvullende betalingen wordt gevraagd;

* sms- of WhatsApp-berichten over reserveringen;

* verzoeken om creditcardgegevens opnieuw in te voeren;

* berichten waarin wordt beweerd dat je boeking dreigt te vervallen;

* links naar onbekende betaalpagina's.



Controleer bij twijfel altijd rechtstreeks via de officiële website van het hotel of door telefonisch contact op te nemen met de accommodatie.

Geef nooit zomaar betaalgegevens door naar aanleiding van een e-mail, sms of WhatsApp-bericht. Legitieme hotels zullen doorgaans geen onverwachte betaalverzoeken sturen via dergelijke kanalen.

Controleer daarnaast regelmatig:

* je bankrekening;

* reditcardtransacties;

* oyaliteitsprogramma's;

* e-mailaccounts die je voor boekingen gebruikt.



Wanneer je vermoedt dat jouw gegevens zijn gelekt, wijzig dan direct wachtwoorden van accounts die mogelijk betrokken zijn.

Het standpunt van HCC

HCC maakt zich al geruime tijd zorgen over de toenemende hoeveelheid persoonsgegevens die organisaties verzamelen en opslaan. Iedere organisatie die persoonsgegevens verwerkt, draagt een grote verantwoordelijkheid om deze gegevens adequaat te beschermen. Dit incident onderstreept opnieuw dat digitale veiligheid geen eenmalige investering is, maar een continu proces. Organisaties moeten investeren in technische beveiliging, tijdige software-updates, segmentatie van systemen, phishingtraining voor medewerkers en strikte toegangscontrole.

Tegelijkertijd vindt HCC dat consumenten beter geïnformeerd moeten worden wanneer er sprake is van een datalek. Transparantie helpt gebruikers om tijdig maatregelen te nemen en beperkt de kans op vervolgschade door identiteitsfraude of phishing. Daarnaast blijft HCC pleiten voor digitale weerbaarheid van burgers. Uiteindelijk is geen enkel systeem volledig veilig. Daarom blijft kennis van digitale veiligheid, kritisch omgaan met berichten en het herkennen van phishingpogingen een van de belangrijkste verdedigingslinies.

Conclusie

Het datalek bij honderden Nederlandse hotels laat zien hoe kwetsbaar moderne reserveringssystemen kunnen zijn. De grootste schade ontstaat vaak niet door het lek zelf, maar door de fraude die daarna volgt. Criminelen gebruiken gestolen boekingsgegevens om slachtoffers te misleiden met zeer geloofwaardige berichten en betaalverzoeken.

Voor HCC-leden is de boodschap daarom duidelijk: wees extra alert wanneer je de komende periode communicatie ontvangt over hotelreserveringen of vakanties. Controleer altijd de afzender, klik niet zomaar op links en neem bij twijfel rechtstreeks contact op met het hotel.

Digitale veiligheid begint uiteindelijk niet alleen bij technologie, maar ook bij bewust en zorgvuldig handelen.