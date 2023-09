Als ik mijn laptop heb afgesloten in de slaapstand en hem daarna weer gebruik, verschijnt er een quizvraag in de rechterbovenhoek. In Windows 10 heb ik alle schermbericht-blokkades geactiveerd. Maar toch blijven de schermberichten komen. Ik vind het vervelend dat er onbekenden in mijn computer grasduinen. Hoe kan ik erachter komen wie deze schermberichten plaatst en hoe ik daar verschoond van kan blijven? Jeroen van D.

Dit lijkt onderdeel van het standaard-vergrendelingsscherm. Zet de schakelaar voor tips en dergelijke op het openingsscherm op Uit en kijk of de vragen dan weg blijven. Zie de afbeelding hieronder voor de knop en waar je dit kunt vinden.