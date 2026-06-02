Alice Cooper waarschuwt voor AI-muziek

Kunstmatige intelligentie verovert in hoog tempo steeds meer terreinen. Van tekstschrijven en beeldgeneratie tot softwareontwikkeling en klantenservice: AI is overal. Inmiddels heeft ook de muziekindustrie de mogelijkheden van kunstmatige intelligentie ontdekt. Maar niet iedereen kijkt daar even enthousiast naar. Rocklegende Alice Cooper uit openlijk zijn zorgen over de toekomst van muziek wanneer AI een steeds grotere rol gaat spelen.

Een rockster die niet bestaat

In een recent interview schetste Cooper een scenario waarin AI volledig zelfstandig muziek kan produceren. Volgens hem is het inmiddels denkbaar dat een gebruiker een AI-systeem opdracht geeft om muziek te maken in de stijl van bekende artiesten, compleet met teksten, arrangementen en zelfs een fictieve artiest die nooit heeft bestaan.

Cooper noemt daarbij als voorbeeld een systeem dat muziek zou kunnen maken die klinkt alsof deze afkomstig is van artiesten als Tom Petty of Freddie Mercury. Het resultaat zou een volledig album kunnen zijn zonder dat daar een menselijke componist, muzikant of zanger aan te pas komt. Dat roept volgens hem niet alleen creatieve vragen op, maar ook juridische en financiële. Wie bezit de rechten? Wie ontvangt de inkomsten? En wie is uiteindelijk de maker van het werk?

Muziek is meer dan techniek

De kern van Coopers kritiek gaat echter verder dan auteursrechten en inkomsten. Volgens de rockzanger ontbreekt er iets fundamenteels aan door AI gegenereerde muziek: menselijke emotie. Hij stelt dat muziek juist ontstaat uit ervaringen, gevoelens, vreugde, verdriet, liefde en teleurstelling. Dat zijn aspecten die volgens hem niet eenvoudig door algoritmen kunnen worden nagebootst.

De discussie raakt daarmee een breder maatschappelijk vraagstuk. Kunnen computers daadwerkelijk creatief zijn, of reproduceren zij slechts patronen uit bestaande gegevens? En als een AI-systeem een nummer maakt dat mensen ontroert, maakt het dan nog uit of er een mens achter zit?

AI is niet meer weg te denken

Tegelijkertijd is duidelijk dat AI een blijvende rol zal spelen binnen de creatieve sector. Muzikanten gebruiken kunstmatige intelligentie inmiddels voor het genereren van ideeën, het verbeteren van opnames, het maken van arrangementen en zelfs het ondersteunen van composities. Ook amateurmuzikanten krijgen dankzij AI-tools toegang tot mogelijkheden die vroeger uitsluitend waren voorbehouden aan professionele studio's.

De verwachting is dat AI de komende jaren steeds vaker zal worden ingezet als hulpmiddel bij het maken van muziek. Daarbij ontstaat waarschijnlijk een hybride vorm waarbij menselijke creativiteit en kunstmatige intelligentie samenwerken.

Wat betekent dit voor HCC-muziekliefhebbers?

Voor muziekliefhebbers biedt AI interessante mogelijkheden. Denk aan gepersonaliseerde muziek, nieuwe creatieve experimenten en innovatieve vormen van entertainment. Tegelijkertijd ontstaat een nieuwe uitdaging: hoe herken je nog of muziek door mensen of door computers is gemaakt?

De kans is groot dat toekomstige streamingdiensten expliciet gaan aangeven of muziek geheel of gedeeltelijk met AI is geproduceerd. Ook wetgevers werken wereldwijd aan regels rondom auteursrechten, deepfakes en AI-gegenereerde content.

Standpunt van HCC

Bij HCC zien wij kunstmatige intelligentie vooral als een krachtig hulpmiddel dat mensen kan ondersteunen bij creatieve en technische processen. AI kan nieuwe mogelijkheden bieden voor muzikanten, kunstenaars en hobbyisten. Tegelijkertijd vinden wij het belangrijk dat duidelijk blijft wanneer content geheel of gedeeltelijk door AI is gemaakt en dat de rechten van makers goed worden beschermd.

De zorgen van Alice Cooper raken daarmee een belangrijke vraag voor de toekomst: hoe zorgen we ervoor dat technologische innovatie hand in hand blijft gaan met menselijke creativiteit?

Want hoe indrukwekkend kunstmatige intelligentie ook wordt, veel muziekliefhebbers zullen blijven geloven dat een computer misschien een lied kan schrijven, maar dat echte muziek uiteindelijk ontstaat uit menselijke passie, ervaring en emotie.