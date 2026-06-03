Nederlandse televisiegeschiedenis voor iedereen beschikbaar: 700.000 radio- en tv-programma’s online

Voor liefhebbers van nostalgie, mediahistorie en Nederlandse cultuur is er bijzonder goed nieuws. Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid heeft een enorme digitale schatkamer geopend waarin maar liefst 700.000 radio- en televisieprogramma’s van de publieke omroep gratis online beschikbaar zijn gemaakt. Daarmee krijgt het publiek voor het eerst grootschalige toegang tot een belangrijk deel van bijna een eeuw Nederlandse mediageschiedenis.

Of je nu herinneringen wilt ophalen aan Swiebertje, Floris, De Soundmixshow, Ron's Honeymoonquiz, Lingo, Kopspijkers of jeugdprogramma's uit vervlogen tijden: het materiaal is voortaan vanuit huis te bekijken en te beluisteren.

Een digitale tijdmachine

Het nieuwe platform, dat de naam "De Schatkamer" heeft gekregen, werkt vergelijkbaar met een moderne streamingdienst. Gebruikers kunnen eenvoudig zoeken op programmanaam, onderwerp, periode of genre en vervolgens programma's reclamevrij bekijken of beluisteren.

Het archief bevat materiaal uit de periode 1920 tot 2020 en omvat zowel televisie- als radioprogramma's. Volgens Beeld en Geluid gaat het momenteel om ongeveer de helft van alle programma's die de publieke omroep in haar bestaan heeft geproduceerd. De bedoeling is dat dit percentage de komende tijd verder groeit.

Voor velen zal het platform voelen als een reis door de tijd. Niet alleen bekende amusementsshows zijn terug te vinden, maar ook historische nieuwsuitzendingen, documentaires, kinderprogramma's, culturele producties en registraties van gebeurtenissen die Nederland hebben gevormd.

Meer dan nostalgie

Hoewel veel bezoekers vooral zullen beginnen met het terugzoeken van programma's uit hun jeugd, is het belang van dit archief veel groter dan alleen nostalgie.

De collectie biedt een uniek venster op de ontwikkeling van de Nederlandse samenleving. Hoe werd er vijftig jaar geleden gesproken over woningnood, technologie, onderwijs of gezondheidszorg? Welke onderwerpen hielden Nederland bezig tijdens de wederopbouw, de jaren zestig, de komst van de computer of de opkomst van internet?

Door historische uitzendingen terug te kijken ontstaat een fascinerend beeld van hoe onze maatschappij zich heeft ontwikkeld. Ook voor onderzoekers, studenten, journalisten en historici vormt het archief een waardevolle bron.

Een technisch huzarenstuk

Achter het nieuwe platform gaat jarenlang werk schuil. Het digitaliseren, beschrijven en ontsluiten van honderdduizenden uren beeld- en geluidsmateriaal is een enorme operatie geweest.

De mogelijkheid om deze programma's online beschikbaar te maken ontstond mede door wijzigingen in Europese regelgeving rondom auteursrechten. Hierdoor kunnen bepaalde oudere werken die geen commerciële waarde meer hebben onder voorwaarden toegankelijk worden gemaakt zonder dat voor elk afzonderlijk programma toestemming van alle rechthebbenden nodig is.

Vanwege auteursrechten kunnen programma's voorlopig nog niet worden gedownload. Wel zijn ze online te bekijken en te beluisteren. Volgens Beeld en Geluid wordt onderzocht welke verdere mogelijkheden in de toekomst kunnen worden toegevoegd.

Direct een groot succes

De belangstelling blijkt enorm. Binnen een dag na de opening werd het platform al meer dan 200.000 keer bezocht en werden honderdduizenden programma's gestreamd. De populairste titels blijken opvallend vaak afkomstig uit de jaren vijftig, zestig en zeventig. Programma's als Swiebertje, Floris en Kopspijkers behoren direct tot de meest bekeken titels.

Ook op sociale media reageren bezoekers enthousiast. Veel gebruikers spreken over een unieke culturele schatkamer waarin niet alleen entertainment, maar ook een belangrijk deel van het collectieve Nederlandse geheugen wordt bewaard.

Wat betekent dit voor HCC-leden?

Voor HCC-leden is deze ontwikkeling om meerdere redenen interessant. Allereerst biedt het platform simpelweg veel kijk- en luisterplezier. Veel leden zullen programma's kunnen terugvinden die zij tientallen jaren geleden voor het laatst hebben gezien. Daarnaast vormt het archief een prachtig voorbeeld van succesvolle digitalisering en digitaal erfgoedbeheer. Het laat zien hoe moderne technologie kan worden ingezet om historisch materiaal voor toekomstige generaties te bewaren en toegankelijk te maken.

Voor leden die geïnteresseerd zijn in geschiedenis, genealogie, media, digitalisering of archivering biedt De Schatkamer bovendien een unieke onderzoeksbron. Historische nieuwsuitzendingen, reportages en documentaires geven vaak een bijzonder inkijkje in het dagelijks leven van vroeger.

Ook voor liefhebbers van computers en technologie is het interessant om te zien hoe televisie en radio door de jaren heen berichtten over de komst van de pc, internet, mobiele telefonie en andere technologische ontwikkelingen.

Het standpunt van HCC

HCC juicht dit initiatief van harte toe. Als vereniging die zich al bijna vijftig jaar inzet voor kennisdeling, digitale ontwikkeling en het toegankelijk maken van technologie, ziet HCC het behoud van digitaal erfgoed als een belangrijke maatschappelijke taak. Technologie draait niet alleen om de toekomst, maar ook om het bewaren van het verleden. Door historische radio- en televisieprogramma's digitaal beschikbaar te maken, wordt een belangrijk deel van onze gezamenlijke geschiedenis beschermd tegen verlies en toegankelijk gemaakt voor iedereen.

HCC vindt dat digitalisering niet uitsluitend moet worden ingezet voor commerciële doeleinden, maar ook voor educatie, cultuur, onderzoek en het behoud van kennis. De openstelling van een groot deel van het Nederlandse audiovisuele erfgoed laat zien wat er mogelijk is wanneer techniek, cultuur en publieke toegankelijkheid samenkomen.

Een schatkamer die blijft groeien

De 700.000 programma's vormen nog maar het begin. Beeld en Geluid werkt verder aan het uitbreiden van de collectie en verwacht in de toekomst nog veel meer materiaal beschikbaar te kunnen maken.

Voor iedereen die benieuwd is naar het Nederland van vroeger, herinneringen wil ophalen aan televisieklassiekers of simpelweg wil ontdekken hoe onze samenleving zich door de decennia heen heeft ontwikkeld, is De Schatkamer een bezoek meer dan waard.

Soms blijkt de mooiste toepassing van moderne technologie niet het creëren van iets nieuws, maar het opnieuw toegankelijk maken van wat we anders dreigen te vergeten.