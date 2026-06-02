Ontdek de activiteiten van HCC!zuid-holland in juni

De komende weken organiseert HCC!zuid-holland weer een groot aantal interessante bijeenkomsten voor iedereen die meer wil weten over computers, smartphones, internet, programmeren, flightsimulatie, 3D-printen, digitale veiligheid en beleggen. Of je nu beginner bent of al jarenlang ervaring hebt, er is altijd wel een activiteit die aansluit bij jouw interesses.

Bovendien zijn introducees van harte welkom. Ken je iemand die nieuwsgierig is naar technologie of graag meer wil leren over computers en digitale ontwikkelingen? Neem hem of haar gerust mee naar een bijeenkomst van HCC!zuid-holland.

Dinsdag 2 juni 2026 – Programmeren met Pascal

🕐 13.00 – 16.00 uur

📍 De Romein, Rotterdam

Pascal wordt vaak gezien als een programmeertaal uit het verleden, maar niets is minder waar. Tijdens deze bijeenkomst ontdek je waarom Pascal nog steeds een uitstekende manier is om programmeerprincipes te leren en waarom veel moderne programmeertalen hierop voortbouwen. De presentatie is geschikt voor zowel beginners als gevorderden en biedt volop gelegenheid om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen.

Zaterdag 6 juni 2026 – FS Haaglanden

🕐 13.00 – 17.30 uur

📍 Bibliotheek Voorburg, Voorburg

Voor liefhebbers van flightsimulatie organiseert FS Haaglanden weer een uitgebreide middag. Er worden demonstraties gegeven van Microsoft Flight Simulator en andere simulatieprogramma's. Daarnaast is er aandacht voor hardware, scenery's, add-ons en praktische tips om nog realistischer te vliegen vanuit je eigen woonkamer.

Maandag 8 juni 2026 – Inloop Digitale Hulp

🕐 19.30 – 22.00 uur

📍 Capelle aan den IJssel

Heb je problemen met je laptop, smartphone, tablet, printer of wifi? Neem je apparaat mee en laat je helpen door ervaren HCC-vrijwilligers. Vaak kunnen problemen direct worden opgelost en krijg je handige tips om toekomstige problemen te voorkomen.

Maandag 15 juni 2026 – Inloop Digitale Hulp

🕐 13.30 – 16.00 uur

📍 Gouda

Ook in Gouda staan vrijwilligers klaar om je te helpen bij allerlei digitale vragen. Of het nu gaat om Windows, Android, e-mail, internet of softwareproblemen, je bent van harte welkom.

Maandag 15 juni 2026 – Veilig (blijven) werken met Windows

🕐 13.30 – 16.00 uur

📍 Gouda

Digitale veiligheid wordt steeds belangrijker. Tijdens deze bijeenkomst krijg je praktische informatie over veilig internetten, phishing herkennen, wachtwoordbeheer, back-ups maken en het beveiligen van je Windows-computer tegen actuele dreigingen.

Maandag 15 juni 2026 – HCC!beleggen Studiegroep Zuid-Holland

🕐 19.30 – 22.00 uur

📍 Wijkcentrum De Vleugel, Delft

Tijdens deze bijeenkomst bespreken deelnemers actuele ontwikkelingen op de financiële markten, interessante bedrijven, economische trends en beleggingsstrategieën. Zowel beginnende als ervaren beleggers zijn welkom om kennis en ervaringen uit te wisselen.

Dinsdag 16 juni 2026 – FS Haaglanden

🕐 13.00 – 17.30 uur

📍 Bibliotheek Voorburg, Voorburg

Een tweede flightsimulatorbijeenkomst deze maand. Naast demonstraties en presentaties is er volop gelegenheid om ervaringen uit te wisselen met andere flightsimliefhebbers en nieuwe technieken te ontdekken.

Donderdag 18 juni 2026 – 3D-printen en de koepel van Brunelleschi

🕐 19.30 – 22.00 uur

📍 Wijkcentrum De Vleugel, Delft

Een bijzondere presentatie waarin moderne 3D-printtechnologie wordt gekoppeld aan een van de grootste bouwkundige meesterwerken uit de geschiedenis: de beroemde koepel van Brunelleschi in Florence. Een fascinerende avond voor iedereen die geïnteresseerd is in techniek, geschiedenis en innovatie.

Donderdag 18 juni 2026 – Veilig (blijven) werken met Windows

🕐 19.30 – 22.00 uur

📍 Delft

Welke beveiligingsrisico's zijn momenteel actueel? Hoe bescherm je jezelf tegen phishing en malware? En welke instellingen zijn belangrijk voor een veilige Windows-computer? Tijdens deze bijeenkomst krijg je praktische antwoorden op deze vragen.

Vrijdag 19 juni 2026 – Inloop Digitale Hulp

🕐 13.00 – 16.00 uur

📍 Rotterdam

Heb je hulp nodig bij je smartphone, tablet, computer of internetverbinding? De vrijwilligers van HCC staan voor je klaar om samen naar een oplossing te zoeken.

Maandag 22 juni 2026 – Veilig blijven werken met Windows

🕐 19.30 – 22.00 uur

📍 Capelle aan den IJssel

Een praktische bijeenkomst voor iedereen die zijn computer veilig wil houden. Onderwerpen als ransomware, online oplichting, wachtwoordbeheer, updates en back-ups komen uitgebreid aan bod.

Dinsdag 23 juni 2026 – Veilig (blijven) werken met Windows

🕐 13.30 – 16.00 uur

📍 Zoetermeer

Cyberveiligheid blijft een actueel onderwerp. Tijdens deze bijeenkomst krijg je concrete tips en adviezen om veiliger te werken met Windows en je persoonlijke gegevens beter te beschermen.

Dinsdag 23 juni 2026 – Programmeren met Pascal

🕐 19.30 – 22.00 uur

📍 Capelle aan den IJssel

Een tweede gelegenheid om kennis te maken met de programmeertaal Pascal. De bijeenkomst laat zien hoe gestructureerd programmeren werkt en waarom veel programmeurs ooit met Pascal zijn begonnen. Ook voor mensen zonder programmeerervaring is deze avond goed te volgen.

Neem een introducé mee!

Veel huidige HCC-leden hebben ooit als introducé kennisgemaakt met de vereniging. Daarom nodigen wij je van harte uit om een vriend, buur, collega, partner of familielid mee te nemen naar een van deze bijeenkomsten.

Samen ontdekken we nieuwe technologie, helpen we elkaar verder en zorgen we ervoor dat digitale ontwikkelingen begrijpelijk en toegankelijk blijven voor iedereen. Wij hopen je binnenkort te ontmoeten bij een van de vele activiteiten van HCC!zuid-holland!

Voor de meest actuele informatie en eventuele wijzigingen kun je altijd terecht in de agenda van HCC!zuid-holland.