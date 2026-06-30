Archief HCC-Nieuwsbrieven

Heb je een interessante HCC-nieuwsbrief gemist? Of wil je dat ene artikel over AI, digitale veiligheid of handige computertips nog eens rustig teruglezen? Goed nieuws! Vanaf nu kun je al onze nieuwsbrieven eenvoudig terugvinden in het online HCC-nieuwsbrievenarchief.

Twee keer per week of soms zelfs drie keer, verzendt HCC een landelijke nieuwsbrief boordevol actuele en inspirerende artikelen over de digitale wereld, samen met een overzicht van aankomende HCC-bijeenkomsten en HCC-evenementen. Veel lezers gaven aan dat ze het jammer vonden dat oudere nieuwsbrieven nergens terug te vinden waren. Daarom hebben we vanaf januari 2025 een archief opgebouwd waarin alle nieuwsbrieven overzichtelijk zijn opgeslagen.

Of je nu op zoek bent naar een gemist artikel, een handige tip nog eens wilt nalezen of benieuwd bent naar de ontwikkelingen van de afgelopen maanden — je vindt het allemaal in het HCC-archief.

Neem gerust een kijkje, blader terug in de tijd en ontdek hoeveel waardevolle informatie je wellicht gemist hebt!

JUNI 2026

30 juni 2026, 26 juni 2026, 23 juni 2026, 19 juni 2026, 16 juni 2026, 12 juni 2026, 9 juni 2026, 5 juni 2026, 2 juni 2026

MEI 2026

29 mei 2026, 26 mei 2026, 22 mei 2026, 19 mei 2026, 15 mei 2026, 12 mei 2026, 8 mei 2026, 5 mei 2026, 1 mei 2026

APRIL 2026

28 april 2026, 24 april 2026, 21 april 2026, 17 april 2026, 14 april 2026, 10 april 2026, 7 april 2026, 3 april 2026

MAART 2026

31 maart 2026, 27 maart 2026, 24 maart 2026, 20 maart 2026, 17 maart 2026, 13 maart 2026, 10 maart 2026, 6 maart 2026, 3 maart 2026

FEBRUARI 2026

27 februari 2026, 24 februari 2026, 17 februari 2026, 13 februari 2026, 10 februari 2026, 6 februari 2026, 3 februari 2026

JANUARI 2026

30 januari 2026, 27 januari 2026, 24 januari 2026, 23 januari 2026, 20 januari 2026, 16 januari 2026, 13 januari 2026, 9 januari 2026, 7 januari 2026, 6 januari 2026,3 januari 2026, 2 januari 2026

DECEMBER 2025

30 december 2025, 26 december 2025, 23 december 2025, 22 december 2025, 19 december 2025, 16 december 2025, 12 december 2025, 9 december 2025, 6 december 2025, 5 december 2025, 2 december 2025

NOVEMBER 2025

28 november 2025, 25 november 2025, 21 november 2025,18 november 2025,14 november 2025, 11 november 2025, 7 november 2025, 5 november 2025, 4 november 2025

OKTOBER 2025

31 oktober 2025, 28 oktober 2025, 24 oktober 2025, 21 oktober 2025, 18 oktober 2025, 17 oktober 2025, 15 oktober 2025, 14 oktober 2025, 10 oktober 2025, 7 oktober 2025, 3 oktober 2025

SEPTEMBER 2025

30 september 2025, 27 september 2025, 26 september 2025, 23 september 2025, 19 september 2025, 16 september 2025, 13 september 2025, 12 september 2025, 9 september 2025, 5 september 2025, 2 september 2025

AUGUSTUS 2025

29 augustus 2025, 26 augustus 2025, 22 augustus 2025, 19 augustus 2025, 15 augustus 2025, 15 augustus 2025, 12 augustus 2025, 08 augustus 2025, 05 augustus 2025, 01 augustus 2025,

JULI 2025

29 juli 2025, 25 juli 2025, 22 juli 2025, 18 juli 2025, 15 juli 2025, 12 juli 2025, 08 juli 2025, 04 juli 2025, 01 juli 2025

JUNI 2025

27 juni 2025, 24 juni 2025, 20 juni 2025, 19 juni 2025, 17 juni 2025, 13 juni 2025, 10 juni 2025, 09 juni 2025, 06 juni 2025, 03 juni 2025

MEI 2025

30 mei 2025, 30 mei 2025, 28 mei 2025, 27 mei 2025, 23 mei 2025, 20 mei 2025, 16 mei 2025, 13 mei 2025, 09 mei 2025, 06 mei 2025, 02 mei 2025

APRIL 2025

29 april 2025, 27 april 2025, 25 april 2025, 15 april 2025, 08 april 2025, 04 april 2025, 01 april 2025

MAART 2025

28 maart 2025, 25 maart 2025, 21 maart 2025, 18 maart 2025, 14 maart 2025, 11 maart 2025, 07 maart 2025, 05 maart 2025

FEBRUARI 2025

28 februari 2025, 21 februari 2025, 14 februari 2025, 07 februari 2025

JANUARI 2025

31 januari 2025, 24 januari 2025, 17 januari 2025, 10 januari 2025