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Archief HCC-Nieuwsbrieven

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HCC
Nieuwsbrief

Heb je een interessante HCC-nieuwsbrief gemist? Of wil je dat ene artikel over AI, digitale veiligheid of handige computertips nog eens rustig teruglezen? Goed nieuws! Vanaf nu kun je al onze nieuwsbrieven eenvoudig terugvinden in het online HCC-nieuwsbrievenarchief.

Twee keer per week of soms zelfs drie keer, verzendt HCC een landelijke nieuwsbrief boordevol actuele en inspirerende artikelen over de digitale wereld, samen met een overzicht van aankomende HCC-bijeenkomsten en HCC-evenementen. Veel lezers gaven aan dat ze het jammer vonden dat oudere nieuwsbrieven nergens terug te vinden waren. Daarom hebben we vanaf januari 2025 een archief opgebouwd waarin alle nieuwsbrieven overzichtelijk zijn opgeslagen.

Of je nu op zoek bent naar een gemist artikel, een handige tip nog eens wilt nalezen of benieuwd bent naar de ontwikkelingen van de afgelopen maanden — je vindt het allemaal in het HCC-archief.

Neem gerust een kijkje, blader terug in de tijd en ontdek hoeveel waardevolle informatie je wellicht gemist hebt!

JUNI 2026

30 juni 202626 juni 202623 juni 202619 juni 202616 juni 202612 juni 20269 juni 20265 juni 20262 juni 2026

MEI 2026

29 mei 202626 mei 202622 mei 202619 mei 202615 mei 202612 mei 20268 mei 20265 mei 2026, 1 mei 2026

APRIL 2026

 28 april 202624 april 202621 april 202617 april 202614 april 202610 april 20267 april 2026, 3 april 2026

MAART 2026

 31 maart 2026,  27 maart 202624 maart 202620 maart 202617 maart 2026, 13 maart 202610 maart 2026, 6 maart 20263 maart 2026

FEBRUARI 2026

27 februari 202624 februari 202617 februari 202613 februari 202610 februari 20266 februari 20263 februari 2026

JANUARI 2026
30 januari 2026,  27 januari 202624 januari 202623 januari 202620 januari 202616 januari 202613 januari 20269 januari 20267 januari 20266 januari 2026,3 januari 20262 januari 2026

DECEMBER 2025

30 december 2025, 26 december 202523 december 202522 december 202519 december 2025, 16 december 2025,  12 december 2025,  9 december 20256 december 2025, 5 december 2025, 2 december 2025

NOVEMBER 2025

28 november 2025,  25 november 2025,  21 november 2025,18 november 2025,14 november 2025, 11 november 2025,  7 november 2025,  5 november 2025,  4 november 2025

OKTOBER 2025

31 oktober 202528 oktober 202524 oktober 202521 oktober 202518 oktober 202517 oktober 202515 oktober 202514 oktober 202510 oktober 20257 oktober 20253 oktober 2025

SEPTEMBER 2025  

30 september 202527 september 202526 september 202523 september 202519 september 202516 september 2025, 13 september 2025, 12 september 2025, 9 september 2025, 5 september 2025, 2 september 2025

AUGUSTUS 2025  

29 augustus 202526 augustus 202522 augustus 202519 augustus 202515 augustus 202515 augustus 202512 augustus 202508 augustus 202505 augustus 2025, 01 augustus 2025

JULI 2025

29 juli 202525 juli 202522 juli 202518 juli 202515 juli 202512 juli 202508 juli 202504 juli 202501 juli 2025

JUNI 2025

27 juni 2025, 24 juni 2025, 20 juni 2025, 19 juni 2025, 17 juni 2025, 13 juni 2025, 10 juni 2025, 09 juni 2025, 06 juni 2025, 03 juni 2025

MEI 2025

30 mei 2025, 30 mei 2025, 28 mei 2025, 27 mei 2025, 23 mei 2025, 20 mei 2025, 16 mei 2025, 13 mei 2025, 09 mei 2025, 06 mei 2025, 02 mei 2025

APRIL 2025

29 april 2025, 27 april 2025, 25 april 2025, 15 april 2025, 08 april 2025, 04 april 2025, 01 april 2025

MAART 2025

28 maart 2025, 25 maart 2025, 21 maart 2025, 18 maart 2025, 14 maart 2025, 11 maart 2025, 07 maart 2025, 05 maart 2025

FEBRUARI 2025

28 februari 2025, 21 februari 2025, 14 februari 2025, 07 februari 2025

JANUARI 2025 

31 januari 2025, 24 januari 2025, 17 januari 2025, 10 januari 2025

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