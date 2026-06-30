Archief HCC-Nieuwsbrieven

Heb je een interessante HCC-nieuwsbrief gemist? Of wil je dat ene artikel over AI, digitale veiligheid of handige computertips nog eens rustig teruglezen? Goed nieuws! Vanaf nu kun je al onze nieuwsbrieven eenvoudig terugvinden in het online HCC-nieuwsbrievenarchief.
Twee keer per week of soms zelfs drie keer, verzendt HCC een landelijke nieuwsbrief boordevol actuele en inspirerende artikelen over de digitale wereld, samen met een overzicht van aankomende HCC-bijeenkomsten en HCC-evenementen. Veel lezers gaven aan dat ze het jammer vonden dat oudere nieuwsbrieven nergens terug te vinden waren. Daarom hebben we vanaf januari 2025 een archief opgebouwd waarin alle nieuwsbrieven overzichtelijk zijn opgeslagen.
Of je nu op zoek bent naar een gemist artikel, een handige tip nog eens wilt nalezen of benieuwd bent naar de ontwikkelingen van de afgelopen maanden — je vindt het allemaal in het HCC-archief.
Neem gerust een kijkje, blader terug in de tijd en ontdek hoeveel waardevolle informatie je wellicht gemist hebt!
JUNI 2026
30 juni 2026, 26 juni 2026, 23 juni 2026, 19 juni 2026, 16 juni 2026, 12 juni 2026, 9 juni 2026, 5 juni 2026, 2 juni 2026
MEI 2026
29 mei 2026, 26 mei 2026, 22 mei 2026, 19 mei 2026, 15 mei 2026, 12 mei 2026, 8 mei 2026, 5 mei 2026, 1 mei 2026
APRIL 2026
28 april 2026, 24 april 2026, 21 april 2026, 17 april 2026, 14 april 2026, 10 april 2026, 7 april 2026, 3 april 2026
MAART 2026
31 maart 2026, 27 maart 2026, 24 maart 2026, 20 maart 2026, 17 maart 2026, 13 maart 2026, 10 maart 2026, 6 maart 2026, 3 maart 2026
FEBRUARI 2026
27 februari 2026, 24 februari 2026, 17 februari 2026, 13 februari 2026, 10 februari 2026, 6 februari 2026, 3 februari 2026
JANUARI 2026
30 januari 2026, 27 januari 2026, 24 januari 2026, 23 januari 2026, 20 januari 2026, 16 januari 2026, 13 januari 2026, 9 januari 2026, 7 januari 2026, 6 januari 2026,3 januari 2026, 2 januari 2026
DECEMBER 2025
30 december 2025, 26 december 2025, 23 december 2025, 22 december 2025, 19 december 2025, 16 december 2025, 12 december 2025, 9 december 2025, 6 december 2025, 5 december 2025, 2 december 2025
NOVEMBER 2025
28 november 2025, 25 november 2025, 21 november 2025,18 november 2025,14 november 2025, 11 november 2025, 7 november 2025, 5 november 2025, 4 november 2025
OKTOBER 2025
31 oktober 2025, 28 oktober 2025, 24 oktober 2025, 21 oktober 2025, 18 oktober 2025, 17 oktober 2025, 15 oktober 2025, 14 oktober 2025, 10 oktober 2025, 7 oktober 2025, 3 oktober 2025
SEPTEMBER 2025
30 september 2025, 27 september 2025, 26 september 2025, 23 september 2025, 19 september 2025, 16 september 2025, 13 september 2025, 12 september 2025, 9 september 2025, 5 september 2025, 2 september 2025
AUGUSTUS 2025
29 augustus 2025, 26 augustus 2025, 22 augustus 2025, 19 augustus 2025, 15 augustus 2025, 15 augustus 2025, 12 augustus 2025, 08 augustus 2025, 05 augustus 2025, 01 augustus 2025,
JULI 2025
29 juli 2025, 25 juli 2025, 22 juli 2025, 18 juli 2025, 15 juli 2025, 12 juli 2025, 08 juli 2025, 04 juli 2025, 01 juli 2025
JUNI 2025
27 juni 2025, 24 juni 2025, 20 juni 2025, 19 juni 2025, 17 juni 2025, 13 juni 2025, 10 juni 2025, 09 juni 2025, 06 juni 2025, 03 juni 2025
MEI 2025
30 mei 2025, 30 mei 2025, 28 mei 2025, 27 mei 2025, 23 mei 2025, 20 mei 2025, 16 mei 2025, 13 mei 2025, 09 mei 2025, 06 mei 2025, 02 mei 2025
APRIL 2025
29 april 2025, 27 april 2025, 25 april 2025, 15 april 2025, 08 april 2025, 04 april 2025, 01 april 2025
MAART 2025
28 maart 2025, 25 maart 2025, 21 maart 2025, 18 maart 2025, 14 maart 2025, 11 maart 2025, 07 maart 2025, 05 maart 2025
FEBRUARI 2025
28 februari 2025, 21 februari 2025, 14 februari 2025, 07 februari 2025
JANUARI 2025
31 januari 2025, 24 januari 2025, 17 januari 2025, 10 januari 2025