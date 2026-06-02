Google Maps en Waze weten meer van je dan je denkt

Miljoenen mensen gebruiken dagelijks Google Maps of Waze om snel van A naar B te komen. Of je nu onderweg bent naar je werk, op vakantie gaat of een onbekende bestemming bezoekt, navigatie-apps zijn voor velen onmisbaar geworden. Maar achter dat gebruiksgemak schuilt een minder bekende kant: deze apps verzamelen een grote hoeveelheid gegevens over hun gebruikers.

Welke gegevens worden verzameld?

Wanneer je Google Maps of Waze gebruikt, deel je veel meer informatie dan alleen je huidige locatie. De apps registreren onder andere:

* Routes die je hebt gereden

* Vertrek- en aankomstpunten

* Tijdstippen van reizen

* Zoekopdrachten naar adressen en locaties

* Het type smartphone dat je gebruikt

* Het besturingssysteem van je apparaat

* Gegevens die gekoppeld zijn aan je Google-account of e-mailadres



Voor veel gebruikers is het een verrassing hoeveel detail er wordt opgeslagen. Sommige gebruikers die hun gegevens hebben opgevraagd, ontdekten complete overzichten van gereden routes, inclusief afstanden, reistijden en GPS-coördinaten.

Waarom verzamelen deze apps zoveel gegevens?

Een deel van deze informatie is noodzakelijk om de navigatie goed te laten werken. Dankzij miljoenen gebruikers kunnen Google Maps en Waze files herkennen, alternatieve routes voorstellen en actuele verkeersinformatie tonen. Daarnaast worden de gegevens gebruikt om diensten verder te verbeteren en gebruikers gepersonaliseerde informatie aan te bieden. Ook spelen advertenties een rol. Zowel Google Maps als Waze maken deel uit van het Google-ecosysteem, waarin gebruikersgegevens worden ingezet om advertenties relevanter te maken.

Google Maps en Waze: wat is het verschil?

Hoewel beide apps eigendom zijn van Google, hebben ze een verschillende focus.

Google Maps

Google Maps is veel meer dan een navigatie-app. Je kunt er bedrijven zoeken, recensies lezen, openingstijden bekijken, foto's bekijken en zelfs vooraf een omgeving verkennen via Street View.

Waze

Waze richt zich vrijwel volledig op automobilisten. De kracht van Waze ligt in de gebruikersgemeenschap. Bestuurders melden zelf files, ongevallen, wegwerkzaamheden en andere verkeerssituaties. Hierdoor beschikt Waze vaak over zeer actuele verkeersinformatie.

Zijn er privacyrisico's?

Volgens privacydeskundigen is het verstandig om stil te staan bij de hoeveelheid gegevens die wordt verzameld. Hoewel grote technologiebedrijven uitgebreide beveiligingsmaatregelen treffen, bestaat er altijd een risico op datalekken. Bovendien hebben onderzoekers al vaker aangetoond dat locatiegegevens, zelfs wanneer deze geanonimiseerd zijn, soms alsnog naar individuele personen herleid kunnen worden wanneer ze worden gecombineerd met andere beschikbare informatie.

Wat kun je zelf doen?

Als gebruiker heb je meer controle dan veel mensen denken:

* Bekijk welke locatiegeschiedenis wordt opgeslagen.

* Verwijder oude locatiegegevens als je die niet wilt bewaren.

* ownload eens je eigen gegevens om te zien wat er over je wordt bijgehouden.

* Overweeg of je altijd ingelogd wilt zijn met je Google-account.



Wat betekent dit voor HCC-leden?

Bij HCC besteden we veel aandacht aan digitale veiligheid, privacy en bewust gebruik van technologie. Google Maps en Waze zijn uitstekende hulpmiddelen die het reizen aanzienlijk gemakkelijker maken. Tegelijkertijd is het belangrijk om te beseffen dat gratis diensten vaak worden gefinancierd met gegevens die gebruikers genereren.

Dat betekent niet dat je deze apps niet moet gebruiken. Wel is het verstandig om regelmatig te controleren welke gegevens worden verzameld en welke privacy-instellingen beschikbaar zijn. Digitale veiligheid begint immers niet alleen bij een sterk wachtwoord, maar ook bij bewust omgaan met de informatie die je dagelijks deelt.

Wie weet wat er wordt verzameld, kan betere keuzes maken. En precies dat is waar digitale zelfredzaamheid om draait.