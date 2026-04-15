Zelfde Ziggo-netwerk, ander label: hollandsnieuwe stapt in vast internet en tv

Het telecomlandschap in Nederland krijgt er ogenschijnlijk een nieuwe speler bij. hollandsnieuwe, tot nu toe vooral bekend van mobiele telefonie, biedt voortaan ook vast internet en televisie aan. Opvallend daarbij is dat deze diensten worden geleverd via het bestaande netwerk van Ziggo. Technisch verandert er dus weinig, maar strategisch is dit een interessante zet.

Nieuw aanbod, bekende infrastructuur

Met de introductie van vaste diensten betreedt hollandsnieuwe een markt die al grotendeels verzadigd is. Vrijwel ieder huishouden in Nederland beschikt immers al over internet en televisie. Het nieuwe aanbod bestaat uit twee internetsnelheden en één tv-pakket met ongeveer vijftig zenders. De nadruk ligt daarbij op eenvoud: weinig keuze, duidelijke pakketten en beheer via een app.

Volgens telecomanalisten is dit feitelijk een “uitgeklede” versie van het bestaande Ziggo-aanbod. Dat betekent: minder opties, minder extra’s, maar ook een lagere prijs. Voor veel consumenten kan dat aantrekkelijk zijn, zeker wanneer zij geen behoefte hebben aan uitgebreide zenderpakketten of aanvullende diensten.

Gericht op een andere doelgroep

Met deze stap richt moederbedrijf VodafoneZiggo zich nadrukkelijk op een andere doelgroep. Waar Ziggo zich profileert als premium aanbieder met uitgebreide pakketten en extra diensten, positioneert hollandsnieuwe zich juist aan de onderkant van de markt. Het gaat hierbij vooral om consumenten die eenvoud en prijs belangrijker vinden dan luxe en uitgebreide mogelijkheden. Denk aan kleinere huishoudens, prijsbewuste gebruikers of mensen die vooral internet nodig hebben en televisie slechts beperkt gebruiken.

Daarnaast speelt nog iets anders mee: hollandsnieuwe heeft al een flinke mobiele klantenbasis. Door deze groep nu ook internet en tv aan te bieden, ontstaat een kans om bestaande klanten meer diensten af te nemen – een bekende strategie in de telecomsector.

Voorkomen van interne concurrentie

Een belangrijke uitdaging voor VodafoneZiggo is het voorkomen van zogeheten “kannibalisatie”: bestaande Ziggo-klanten die overstappen naar het goedkopere hollandsnieuwe. Daarom zijn de verschillen tussen de pakketten bewust in stand gehouden. Zo ontbreken bijvoorbeeld premium onderdelen zoals Ziggo Sport in het standaardaanbod. Voor veel huidige Ziggo-klanten is juist dat een reden om te blijven. Hoewel extra pakketten vaak wel optioneel bij te bestellen zijn, zal niet iedereen daarvoor kiezen.

Door deze balans probeert VodafoneZiggo beide merken naast elkaar te laten bestaan zonder dat het ene merk het andere ondermijnt.

Impact op de markt

De komst van hollandsnieuwe als aanbieder van vast internet en tv zal waarschijnlijk vooral druk zetten op prijsvechters in de markt. Denk aan partijen zoals Budget Thuis en Odido, die zich eveneens richten op eenvoudige en voordelige pakketten. Grote spelers zoals KPN en Ziggo zelf zullen naar verwachting minder direct geraakt worden. Zij bedienen andere segmenten en hebben een sterkere merkpositie.

Voor consumenten betekent dit vooral dat er weer een extra keuze bijkomt. Of dat daadwerkelijk leidt tot veel overstappen, is echter de vraag. Onderzoek van de Autoriteit Consument & Markt laat zien dat veel huishoudens jarenlang bij dezelfde provider blijven.

Wat betekent dit voor HCC-leden?

Voor HCC-leden is deze ontwikkeling vooral interessant vanuit keuzevrijheid en kostenbewustzijn. Wie tevreden is met een eenvoudig pakket zonder veel extra’s, kan mogelijk besparen door te kiezen voor een aanbieder zoals hollandsnieuwe.

Tegelijk blijft het belangrijk om goed te kijken naar wat je écht nodig hebt. Let daarbij op:

- internetsnelheid en stabiliteit

- aantal en soort tv-zenders

- aanvullende diensten (zoals sport of streaming)

- flexibiliteit van het abonnement



Omdat het technisch om hetzelfde netwerk gaat als Ziggo, zal de kwaliteit van de verbinding vergelijkbaar zijn. Het verschil zit dus vooral in prijs, service en extra’s.

Per saldo lijkt deze stap vooral een slimme commerciële zet van VodafoneZiggo: meer halen uit bestaande klanten en tegelijkertijd de concurrentie aan de onderkant van de markt aanscherpen — zonder het eigen premiummerk te veel onder druk te zetten. Voor consumenten betekent het in elk geval één ding: iets meer te kiezen.