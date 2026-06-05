AI in 2026: negen ontwikkelingen die iedereen zou moeten kennen

Kunstmatige intelligentie (AI) ontwikkelt zich razendsnel. Waar AI enkele jaren geleden vooral bekend werd door chatbots die vragen konden beantwoorden, verschuift de technologie inmiddels naar systemen die zelfstandig taken uitvoeren, software bouwen, beslissingen voorbereiden en zelfs andere AI-systemen helpen verbeteren. Voor consumenten, werknemers, ondernemers en hobbyisten heeft dat grote gevolgen. HCC zet negen belangrijke ontwikkelingen op een rij.

1. Van antwoorden geven naar werk uitvoeren

Tot voor kort gebruikten de meeste mensen AI als een slimme gesprekspartner. Je stelde een vraag en kreeg een antwoord. De nieuwste generatie AI-systemen gaat een stap verder. Deze zogenaamde AI-agents kunnen zelfstandig taken uitvoeren. Ze kunnen informatie verzamelen, documenten analyseren, afspraken plannen, e-mails verwerken en zelfs handelingen uitvoeren op een computer.

Zo'n AI-agent kan bijvoorbeeld een reis boeken, prijzen vergelijken, agenda's raadplegen en vervolgens een voorstel maken zonder dat de gebruiker iedere stap afzonderlijk hoeft uit te voeren.

Steeds vaker werken meerdere gespecialiseerde AI-agents samen. Eén systeem bewaakt het geheel, terwijl andere agents specifieke taken uitvoeren, zoals onderzoek doen, gegevens controleren of documenten opstellen. De ontwikkeling laat zien dat AI langzaam verschuift van gesprekspartner naar digitale uitvoerder.

2. Van hulpmiddel naar digitale collega

AI begon als gereedschap. Het hielp gebruikers sneller te zoeken, schrijven, analyseren of samenvatten.

Inmiddels zien veel organisaties AI als een digitale assistent of collega die actief meedenkt en werkzaamheden ondersteunt.

De volgende stap is mogelijk nog ingrijpender. In plaats van software te kopen waarmee je een taak uitvoert, koop je straks misschien alleen nog het eindresultaat.

Denk bijvoorbeeld aan:

* Een juridisch contract dat volledig gecontroleerd is.

* Een afgehandelde klantenservicevraag.

* Een bijgewerkte boekhouding.

* Een selectie van geschikte sollicitanten.



De gebruiker betaalt dan niet meer voor het softwarepakket, maar voor de afgeronde taak. Dat kan grote gevolgen hebben voor de manier waarop bedrijven geld verdienen en voor beroepen waarin veel kenniswerk wordt verricht.

3. AI kan steeds langer zelfstandig werken

Een belangrijke beperking van AI is momenteel dat systemen vaak nog regelmatig menselijke begeleiding nodig hebben. Maar onderzoekers zien dat AI-systemen steeds langer zelfstandig kunnen werken aan complexe opdrachten.

Waar een AI-agent enkele jaren geleden slechts enkele minuten zelfstandig bezig kon zijn, kunnen moderne systemen soms al uren achtereen werken zonder tussenkomst van een mens. Als deze ontwikkeling doorzet, kunnen toekomstige AI-systemen dagen of zelfs weken werken aan ingewikkelde projecten, onderzoeken of analyses.

Dat roept interessante vragen op. Welke taken willen we aan zulke systemen overlaten? En welke verantwoordelijkheden blijven altijd bij mensen liggen?

4. Menselijke waarde verschuift naar oordeel en creativiteit

AI maakt veel soorten digitaal werk goedkoper en sneller. Teksten schrijven, programmeren, rapporten maken, analyses uitvoeren, afbeeldingen genereren en documenten samenvatten kan steeds vaker door AI worden gedaan.

Daardoor verschuift de menselijke toegevoegde waarde. Belangrijk wordt niet langer alleen de vraag: "Hoe maken we iets?". Belangrijker wordt: "Wat is het waard om te maken?"

Mensen blijven nodig voor zaken zoals:

* Het bepalen van doelen.

* Het maken van strategische keuzes.

* Het beoordelen van kwaliteit.

* Het begrijpen van context.

* Het nemen van verantwoordelijkheid.



Ook persoonlijke smaak wordt belangrijker. AI kan veel produceren, maar mensen bepalen uiteindelijk wat origineel, nuttig, betrouwbaar of betekenisvol is.

5. Niet alleen voordelen op de werkvloer

AI biedt veel kansen, maar brengt ook uitdagingen met zich mee. Deskundigen wijzen op verschillende mogelijke risico's:

Minder vakmanschap: Wanneer mensen steeds vaker op AI vertrouwen, bestaat het risico dat bepaalde kennis en vaardigheden langzaam verdwijnen.

Meer mentale belasting: AI neemt vaak routinetaken over. Daardoor blijven juist de complexe beslissingen en verantwoordelijkheden bij mensen liggen.

Veranderende beroepsidentiteit: Veel mensen ontlenen een deel van hun identiteit aan hun werk. Wanneer beroepen sterk veranderen, kan dat onzekerheid veroorzaken.

Angst voor baanverlies; Berichten over automatisering zorgen bij sommige werknemers voor zorgen over hun toekomst.

Minder betekenisvol werk: Wanneer juist de creatieve of leuke onderdelen van een functie worden geautomatiseerd, kan werk minder voldoening geven.

6. Cybercriminaliteit krijgt krachtige nieuwe hulpmiddelen

AI helpt niet alleen gebruikers en bedrijven. Ook cybercriminelen maken gebruik van de technologie. Phishingmails worden overtuigender, nepstemmen klinken realistischer en deepfake-video's worden steeds moeilijker van echt te onderscheiden.

Daarnaast kan AI helpen bij het vinden van beveiligingslekken in software en het aanpassen van schadelijke programma's. Voor gebruikers betekent dit dat digitale waakzaamheid belangrijker wordt dan ooit.

Controleer altijd:

* De afzender van berichten.

* Verzoeken om geld over te maken.

* Onverwachte telefoontjes.

* Videoberichten die verdacht lijken.



Gezond wantrouwen blijft een van de beste verdedigingsmiddelen.

7. AI wordt steeds persoonlijker

Veel mensen gebruiken AI inmiddels voor persoonlijke gesprekken, advies of dagelijkse ondersteuning. Nieuwe systemen onthouden steeds meer context. Ze kennen voorkeuren, afspraken, interesses en soms zelfs gezondheidsgegevens. Daardoor voelt AI steeds persoonlijker aan.

Dat biedt voordelen, maar roept ook vragen op over privacy en menselijke relaties. Wat gebeurt er wanneer mensen emotionele banden ontwikkelen met digitale assistenten? En hoe beschermen we onze persoonlijke gegevens wanneer AI-systemen steeds meer over ons weten?

Dat zijn maatschappelijke discussies die de komende jaren alleen maar belangrijker zullen worden.

8. Software bouwen met gewone taal

Een opvallende ontwikkeling is dat programmeren steeds toegankelijker wordt. Gebruikers kunnen tegenwoordig in gewone mensentaal beschrijven welke software ze willen hebben. Vervolgens genereert AI een groot deel van de benodigde programmacode.

Hierdoor kunnen ook mensen zonder diepgaande programmeerkennis eenvoudige toepassingen ontwikkelen, zoals:

* Dashboards.

* Automatiseringen.

* Websites.

* Hulpprogramma's.

* Interne bedrijfsapplicaties.



Daarnaast kan AI steeds beter testen uitvoeren, fouten opsporen en beveiligingsproblemen signaleren.

De rol van programmeurs verandert daardoor langzaam van zelf coderen naar het begeleiden, controleren en verbeteren van AI-systemen.

9. AI helpt inmiddels bij het bouwen van nieuwe AI

Misschien wel de meest fascinerende ontwikkeling is dat AI steeds vaker wordt ingezet om nieuwe AI-systemen te verbeteren.

AI helpt onderzoekers al bij:

* Het schrijven van software.

* Het analyseren van resultaten.

* Het uitvoeren van experimenten.

* Het optimaliseren van trainingsprocessen.



Hierdoor ontstaat een situatie waarin AI helpt om betere AI te maken. Voorlopig bepalen mensen nog welke doelen belangrijk zijn en welke resultaten betrouwbaar genoeg zijn. Maar de vraag is hoe lang dat zo blijft.

Sommige onderzoekers zien hierin een mogelijke stap richting zogenaamde Algemene Kunstmatige Intelligentie (AGI): systemen die op vrijwel alle cognitieve gebieden kunnen presteren op menselijk niveau of zelfs daarboven. Of en wanneer dat daadwerkelijk gebeurt, weet niemand. Wel staat vast dat AI zich sneller ontwikkelt dan veel mensen enkele jaren geleden voor mogelijk hielden.

Wat betekent dit voor HCC-leden?

Voor HCC-leden bieden deze ontwikkelingen enorme kansen. AI kan helpen bij programmeren, onderzoek, fotografie, domotica, beleggen, schrijven, videobewerking en talloze andere hobby's en werkzaamheden.

Tegelijkertijd vraagt de technologie om nieuwe digitale vaardigheden. Het wordt steeds belangrijker om informatie kritisch te beoordelen, privacy te beschermen en te begrijpen waar de mogelijkheden én beperkingen van AI liggen.

Juist daarom blijft digitale kennis belangrijk. Niet om AI te vervangen, maar om AI verstandig, veilig en verantwoord te gebruiken.

Standpunt van HCC

HCC ziet kunstmatige intelligentie als een van de meest invloedrijke technologische ontwikkelingen van deze tijd. De mogelijkheden zijn enorm, maar dezelfde technologie brengt ook risico's met zich mee op het gebied van privacy, cybersecurity, werkgelegenheid en maatschappelijke verhoudingen. HCC vindt dat technologie altijd ten dienste moet staan van mensen. AI moet transparant, controleerbaar en verantwoord worden ingezet. Daarbij blijft menselijke verantwoordelijkheid essentieel, ongeacht hoeveel taken door slimme systemen worden uitgevoerd.

Kennis delen, leren en kritisch blijven kijken naar nieuwe ontwikkelingen zijn daarbij belangrijker dan ooit.