YouTube haalt Netflix in: wat zegt dat over de toekomst van televisie?

Jarenlang was Netflix het symbool van de streamingrevolutie. Maar er lijkt een nieuwe winnaar op te staan. Uit internationaal onderzoek blijkt dat mensen wereldwijd inmiddels gemiddeld meer tijd besteden aan YouTube dan aan Netflix. Daarmee is opnieuw zichtbaar hoe snel het medialandschap verandert. Volgens onderzoeksbureau Digital i keken gebruikers in 2025 gemiddeld 99 minuten per dag naar YouTube, terwijl Netflix uitkwam op ruim 93 minuten.

Opvallend is dat YouTube een paar jaar geleden nog vooral werd gezien als een platform voor korte filmpjes en hobbyvideo’s. Inmiddels is het uitgegroeid tot een volwaardig alternatief voor traditionele televisie en streamingdiensten.

Van smartphone naar televisie

Een belangrijke oorzaak van deze verschuiving is dat steeds meer mensen YouTube bekijken op hun televisie. Het aandeel van YouTube-kijktijd via tv-schermen groeide tussen 2024 en 2025 van 28 naar 35 procent. Daardoor wordt YouTube steeds vaker gebruikt zoals vroeger televisie werd gebruikt: ontspannen op de bank, met een afstandsbediening in de hand.

Ook in de Verenigde Staten laat onderzoek van Nielsen al langere tijd zien dat YouTube de grootste speler is geworden als het gaat om kijktijd op televisieschermen. Daarmee laat het niet alleen Netflix, maar ook veel traditionele mediabedrijven achter zich.

Waarom kiezen kijkers voor YouTube?

Het succes van YouTube heeft verschillende oorzaken. Allereerst is het aanbod vrijwel onbeperkt. Naast entertainment zijn er video's over technologie, reizen, koken, wetenschap, geschiedenis, beleggen, fotografie en duizenden andere onderwerpen. Daarnaast verschijnen er dagelijks miljoenen nieuwe video's.

Een tweede factor is dat veel content gratis beschikbaar is. Waar Netflix afhankelijk is van abonnementen, kan vrijwel iedereen direct beginnen met kijken op YouTube.

Verder speelt de opkomst van professionele contentmakers een grote rol. Veel populaire YouTube-kanalen produceren tegenwoordig video's die qua kwaliteit niet onderdoen voor televisieprogramma's. Podcasts, documentaires, live-uitzendingen en zelfs sportevenementen trekken miljoenen kijkers.

Wat betekent dit voor HCC-leden?

Voor HCC-leden is deze ontwikkeling interessant omdat YouTube steeds meer verandert van entertainmentplatform naar kennisplatform.

Wie iets wil leren over Windows, Linux, kunstmatige intelligentie, fotografie, programmeren, domotica of cybersecurity vindt vaak binnen enkele minuten uitgebreide uitlegvideo's. Veel HCC-leden gebruiken YouTube inmiddels als aanvulling op handleidingen, cursussen en bijeenkomsten.

Tegelijkertijd vraagt deze ontwikkeling ook om kritisch kijken. Niet iedere video bevat correcte informatie. Iedereen kan immers video's publiceren. Het blijft daarom belangrijk om informatie te controleren en waar mogelijk gebruik te maken van betrouwbare bronnen.

De strijd om onze aandacht

Netflix blijft een van de grootste streamingdiensten ter wereld en investeert nog altijd miljarden in films, series en documentaires. Toch laat de groei van YouTube zien dat kijkers steeds vaker kiezen voor flexibiliteit, persoonlijke interesses en content van individuele makers.

De strijd gaat daardoor niet langer alleen tussen televisiezenders en streamingdiensten. Het gaat steeds meer om een strijd om aandacht. Wie weet de meeste minuten van onze vrije tijd te vullen?

Op dit moment lijkt YouTube daarin een voorsprong te hebben genomen.

Standpunt van HCC

HCC ziet deze ontwikkeling als een voorbeeld van hoe digitale technologie mediagebruik fundamenteel verandert. Platforms als YouTube bieden enorme mogelijkheden om kennis te delen, nieuwe vaardigheden te leren en informatie toegankelijk te maken voor een breed publiek.

Tegelijkertijd blijft digitale geletterdheid belangrijker dan ooit. Niet alleen het kunnen gebruiken van technologie telt, maar ook het vermogen om informatie kritisch te beoordelen en betrouwbare bronnen te herkennen. Juist daarin ziet HCC een belangrijke rol voor zichzelf: leden helpen om bewust, veilig en verstandig gebruik te maken van de steeds verder digitaliserende wereld.