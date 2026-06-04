Zaterdag 13 juni in Haarlem: Ontdek de wereld van drones bij HCC!kennemerland

Ben je nieuwsgierig naar drones, wil je leren hoe je veilig en verantwoord vliegt of ben je op zoek naar tips om nog mooiere luchtfoto’s en video’s te maken? Dan mag je deze bijzondere bijeenkomst van HCC!kennemerland in samenwerking met HCC!drones niet missen. Op zaterdag 13 juni staat alles in het teken van dronevliegen. Tijdens een informatieve en praktische middag delen ervaren dronepiloten hun kennis over techniek, regelgeving, fotografie en videografie. Of je nu overweegt om je eerste drone aan te schaffen of al jarenlang vliegt, er valt voor iedereen iets te leren.

Dronevliegen: meer dan alleen opstijgen

Drones zijn de afgelopen jaren enorm populair geworden. Moderne drones zijn compact, gebruiksvriendelijk en beschikken over indrukwekkende camera’s waarmee prachtige beelden vanuit de lucht kunnen worden gemaakt. Tegelijkertijd zijn er regels en veiligheidsaspecten waar iedere dronepiloot rekening mee moet houden.

Tijdens deze bijeenkomst nemen de specialisten van HCC!drones je mee in de wereld van het verantwoord dronevliegen. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar de techniek van de drone zelf, maar ook naar de praktische kant van het vliegen en fotograferen.

Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere:

* Waar moet je op letten bij de aanschaf van een drone?

* Welke regels gelden er voor recreatief dronevliegen?

* Hoe vlieg je veilig en verantwoord?

* Welke camera-instellingen leveren de mooiste beelden op?

* Hoe maak je professionele luchtfoto’s en video's?

* Praktische tips uit de dagelijkse praktijk van ervaren dronevliegers.



Uiteraard is er ook volop gelegenheid om vragen te stellen.

Demonstraties van moderne drones

Na de presentatie volgt een demonstratie van verschillende actuele drones. De aanwezige experts laten zien wat de mogelijkheden zijn van uiteenlopende modellen en geven uitleg over de toepassingen ervan.

Tijdens de demonstratie worden onder andere de volgende drones gepresenteerd:

* DJI Neo 2 en DJI Mini 4 Pro – door Roel Tiemersma

* DJI Flip – door Henk Käyser

* DJI Mavic 3 Enterprise – door Herman Krebbers



Bij gunstige weersomstandigheden vindt een deel van de demonstraties buiten plaats. Bezoekers kunnen dan met eigen ogen zien hoe de drones vliegen en welke beelden zij kunnen vastleggen.

Voor beginners én gevorderden

De bijeenkomst is nadrukkelijk bedoeld voor zowel beginnende als ervaren dronevliegers. Beginners krijgen een uitstekende introductie in de wereld van drones en de geldende regelgeving. Gevorderde gebruikers kunnen hun kennis uitbreiden op het gebied van fotografie, videografie en de nieuwste ontwikkelingen binnen de dronesector.

Praktische informatie

Datum: zaterdag 13 juni 2026

Tijd: presentatie van 14.00 tot 16.00 uur

Inloop: vanaf 13.15 uur

Locatie: Wijkcentrum De Wereld, Laan van Berlijn 1

Parkeren: gratis

Daarnaast zijn tussen 13.15 en 16.15 uur deskundigen aanwezig om vragen te beantwoorden over uiteenlopende computer- en technologieonderwerpen.

Aanmelden

Om de organisatie een goede inschatting te geven van het aantal bezoekers, wordt vooraf aanmelden op prijs gesteld.

Aanmelden kan via: Aanmeldpagina HCC!kennemerland

Iedereen met interesse in drones, fotografie, videografie en moderne technologie is van harte welkom. HCC!kennemerland en HCC!drones kijken ernaar uit je op 13 juni te ontmoeten.