Brave: een privacyvriendelijke browser voor de moderne internetgebruiker

Voor veel internetgebruikers is de webbrowser een vanzelfsprekend hulpmiddel geworden. We gebruiken hem om nieuws te lezen, te winkelen, te internetbankieren, e-mails te versturen en contact te onderhouden met familie, vrienden en collega's. Toch realiseren veel mensen zich niet hoeveel gegevens tijdens dat internetgebruik worden verzameld. Juist daarom groeit de belangstelling voor alternatieve browsers die meer aandacht besteden aan privacy.

Brave

Een van de bekendste voorbeelden hiervan is Brave. Deze browser werd ontwikkeld onder leiding van Brendan Eich en heeft als uitgangspunt dat gebruikers zoveel mogelijk controle moeten houden over hun eigen gegevens.

Brave is gebouwd op Chromium, dezelfde technische basis die ook wordt gebruikt door Google Chrome en Microsoft Edge. Daardoor voelt de browser direct vertrouwd aan en werken vrijwel alle websites en extensies zonder problemen. Het grote verschil zit niet in de techniek onder de motorkap, maar in de keuzes die standaard voor de gebruiker worden gemaakt.

Wat maakt Brave anders?

Waar veel browsers standaard toestaan dat advertenties, trackers en andere volgtechnieken actief zijn, draait Brave dit principe om. De browser blokkeert vanaf de eerste installatie automatisch een groot deel van deze technieken.

Dat betekent dat veel advertentienetwerken minder mogelijkheden hebben om het surfgedrag van gebruikers te volgen. Ook zogenaamde trackingcookies en technieken zoals browser fingerprinting worden actief tegengegaan. Hierdoor wordt het moeilijker om uitgebreide profielen van internetgebruikers op te bouwen. Voor veel mensen is dit aantrekkelijk omdat zij steeds bewuster omgaan met hun digitale privacy. Grote technologiebedrijven weten tegenwoordig vaak verrassend veel over hun gebruikers. Welke websites je bezoekt, waar je naar zoekt, welke producten je bekijkt en zelfs hoe lang je op een bepaalde pagina blijft, kan worden vastgelegd en geanalyseerd.

Brave probeert deze gegevensverzameling zoveel mogelijk te beperken zonder dat gebruikers daarvoor allerlei technische instellingen hoeven aan te passen. Juist die eenvoud maakt de browser voor veel gebruikers interessant.

Snelheid en gebruiksgemak

Een belangrijk voordeel van Brave is dat websites vaak sneller laden dan in veel andere browsers. Dat komt doordat advertenties, trackers en andere scripts niet eerst hoeven te worden gedownload en uitgevoerd.

Vooral op websites met veel reclame-uitingen kan dat een merkbaar verschil opleveren. Pagina's verschijnen sneller op het scherm en computers of smartphones hoeven minder werk te verrichten. Op oudere systemen kan dit zelfs zorgen voor een duidelijk soepelere gebruikerservaring. Daarnaast ondersteunt Brave vrijwel alle extensies die beschikbaar zijn voor Chrome. Wachtwoordmanagers, vertaalhulpmiddelen, notitieprogramma's en beveiligingsuitbreidingen kunnen meestal zonder problemen worden geïnstalleerd.

Ook het overstappen verloopt eenvoudig. Favorieten, wachtwoorden en instellingen kunnen automatisch worden geïmporteerd vanuit andere browsers. Daardoor hoeft een gebruiker niet helemaal opnieuw te beginnen.

Brave is bovendien beschikbaar voor Windows, macOS, Linux, Android en iPhone en iPad. Gebruikers kunnen hun gegevens desgewenst tussen verschillende apparaten synchroniseren.

Voordelen en nadelen

Zoals iedere browser heeft ook Brave sterke en minder sterke punten.

Voordelen:

De belangrijkste voordelen zijn de uitstekende privacybescherming, de ingebouwde blokkering van advertenties en trackers, de hoge snelheid en de eenvoudige overstap vanuit andere browsers. Veel gebruikers waarderen bovendien dat Brave minder afhankelijk is van het verzamelen van gebruikersgegevens dan sommige grote concurrenten.

Nadelen:

Tegenover deze voordelen staan ook enkele nadelen. Sommige websites functioneren minder goed wanneer trackers en advertenties worden geblokkeerd. In dergelijke gevallen moet de gebruiker de bescherming soms tijdelijk uitschakelen voor een specifieke website. Daarnaast bevat Brave functies rondom cryptovaluta en digitale beloningen. Hoewel deze onderdelen volledig optioneel zijn, zullen veel gebruikers daar weinig behoefte aan hebben. Voor sommigen maken deze functies de browser zelfs onnodig ingewikkeld.

Ook blijft gelden dat geen enkele browser volledige anonimiteit garandeert. Veilig internetgebruik hangt uiteindelijk altijd samen met goede wachtwoorden, tweefactorauthenticatie, regelmatige software-updates en een gezonde dosis voorzichtigheid.

Wat betekent Brave voor HCC-leden?

Voor HCC-leden is Brave vooral interessant als voorbeeld van een moderne browser die privacy en digitale autonomie centraal stelt. HCC besteedt al jaren aandacht aan onderwerpen zoals online veiligheid, gegevensbescherming en de afhankelijkheid van grote technologiebedrijven. In dat kader past Brave goed binnen de groeiende belangstelling voor alternatieve digitale oplossingen.

Dat betekent niet dat iedere gebruiker direct zou moeten overstappen. Ook browsers zoals Mozilla Firefox bieden uitstekende privacyvoorzieningen en hebben een trouwe gebruikersgroep. Wel laat Brave zien dat internetten ook mogelijk is zonder dat grote hoeveelheden persoonlijke gegevens automatisch worden verzameld.

Voor leden die meer controle willen over hun online privacy, minder advertenties willen zien en tegelijkertijd een snelle en moderne browser zoeken, is Brave zeker het uitproberen waard. De browser combineert gebruiksgemak met een sterke focus op privacy en vormt daarmee een interessant alternatief voor de meer traditionele keuzes.

Conclusie

De conclusie is dat Brave inmiddels is uitgegroeid tot een volwassen browser die veel meer biedt dan alleen advertentieblokkering. Voor gebruikers die bewust willen omgaan met hun digitale voetafdruk kan Brave een waardevolle aanvulling zijn op het gereedschap van de moderne internetgebruiker. Juist in een tijd waarin privacy steeds vaker onder druk staat, laat Brave zien dat er ook andere keuzes mogelijk zijn.