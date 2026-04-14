Microsoft laat Edge automatisch opstarten in Windows 11: dit moet je weten

Microsoft probeert al langer gebruikers te verleiden om de browser Microsoft Edge te gebruiken. Nu lijkt het bedrijf een nieuwe stap te zetten: Edge kan automatisch opstarten zodra je je Windows 11-pc aanzet.

Edge start vanzelf mee op

Volgens berichten van onder andere Windows Central wordt deze functie inmiddels breder uitgerold. Gebruikers merken dat de Edge-browser ineens geopend is, zonder dat ze deze zelf hebben gestart.Opvallend is dat dit ook gebeurt als je een andere standaardbrowser hebt ingesteld, zoals Chrome of Firefox. Edge lijkt in dat geval toch automatisch te starten, los van jouw persoonlijke voorkeur.

Geen toestemming, wel melding

Microsoft vraagt vooraf geen expliciete toestemming om Edge automatisch te laten openen. Wel verschijnt er bij de eerste keer een melding (pop-up) waarin wordt uitgelegd dat de instelling is aangepast. Daarmee probeert Microsoft verwarring te voorkomen, maar het blijft een opvallende keuze: de browser wordt actief gestart zonder dat gebruikers hier zelf voor hebben gekozen.

Gelukkig uit te schakelen

Wie hier niet op zit te wachten, kan de functie gelukkig uitschakelen. Dat kan op twee manieren:

- Klik in de pop-up op “No, thanks”

- Of ga naar Instellingen in Windows en schakel automatisch opstarten van Edge uit

- Het is verstandig om ook even je opstartprogramma’s te controleren, zodat je precies weet welke apps automatisch worden geladen bij het starten van je pc.

Nieuwe poging om Edge populairder te maken

Microsoft zet al jaren in op het promoten van Edge als standaardbrowser. Dat gebeurt onder andere via:

- aanbevelingen tijdens het instellen van Windows

- meldingen bij het downloaden van andere browsers

- integratie met Windows-onderdelen

De automatische startfunctie lijkt een volgende stap in die strategie.

Werkt dit averechts?

Of deze aanpak succesvol is, valt te betwijfelen. In 2025 verloor Edge een aanzienlijk deel van zijn gebruikers. Het marktaandeel ligt volgens verschillende bronnen ergens tussen de 7 en 13 procent. Het risico bestaat dat dit soort “dwingende” maatregelen juist irritatie oproepen bij gebruikers, in plaats van hen te overtuigen.

Wat betekent dit voor HCC-leden?

Voor HCC-leden is dit een goed voorbeeld van hoe softwareleveranciers proberen gedrag van gebruikers te sturen. Het onderstreept het belang van:

- kritisch kijken naar instellingen van je pc

- zelf bepalen welke software je gebruikt

- regelmatig controleren wat er automatisch opstart



Ons advies: neem af en toe de tijd om je Windows-instellingen door te lopen. Zo voorkom je verrassingen én houd je de controle over je eigen computer.



Kortom: Microsoft probeert Edge prominenter in beeld te brengen door de browser automatisch te laten starten. Gelukkig kun je dit zelf uitschakelen – en blijft de keuze uiteindelijk bij jou.