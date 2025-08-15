Waarom je steeds vaker ziet dat iemand geavanceerde privacy voor chats aanzet in WhatsApp

Steeds meer WhatsApp-gebruikers krijgen bij het openen van de app een melding dat een contactpersoon de functie geavanceerde privacy voor chats heeft geactiveerd. Deze melding is rechtstreeks verbonden met recente veranderingen binnen de app, vooral door de introductie van Meta AI. De komst van deze kunstmatige-intelligentiefunctie heeft invloed op de manier waarop media, zoals afbeeldingen en filmpjes, in chats worden behandeld.

Meta AI is deze week groots uitgerold binnen WhatsApp. Daardoor verschijnt er voor gebruikers een extra gesprekspartner: de AI-chatbot van Meta. Deze chatbot kan niet volledig worden verwijderd of uitgeschakeld. Wel biedt WhatsApp opties om de invloed van deze functie te beperken. Een daarvan is het gebruik van geavanceerde privacy-instellingen voor individuele chats of groepsgesprekken.

Wanneer deze optie wordt ingeschakeld, kunnen andere deelnemers in een chat de gedeelde media niet meer automatisch opslaan in hun fotogalerij. Ook kunnen chatgesprekken niet worden geëxporteerd en is het gebruik van AI-functies, zoals het direct aanroepen van Meta AI of het automatisch samenvatten van ongelezen berichten, geblokkeerd.

Sommige gebruikers kiezen voor deze instellingen om hun gegevens beter te beschermen of om AI minder toegang te geven tot hun berichten en media. Dit kan echter tot verwarring leiden, vooral wanneer ontvangen foto’s niet meer automatisch in de galerij verschijnen.

Wie een afbeelding toch wil bewaren, moet deze handmatig opslaan. Dat doe je door de foto te openen, rechtsboven op de drie puntjes te tikken en de optie ‘Opslaan’ te selecteren. Geavanceerde privacy moet per chat handmatig worden ingeschakeld. Dit doe je door naar het gesprek te gaan, de drie puntjes rechtsboven te openen en te kiezen voor ‘Contact bekijken’ of ‘Groepsinformatie’, gevolgd door ‘Geavanceerde privacy voor chats’. In groepsgesprekken kan elke deelnemer deze functie aanzetten, tenzij de beheerder deze mogelijkheid heeft beperkt.

Het is ook mogelijk dat foto’s niet verschijnen door andere instellingen, los van de geavanceerde privacy-optie. Zo kan het zijn dat een afbeelding via WhatsApp Web is geopend, waardoor deze niet automatisch op de smartphone wordt opgeslagen. Daarnaast kan de optie ‘Mediazichtbaarheid’ zijn uitgeschakeld. Deze instelling is te vinden via Instellingen > Chats > Mediazichtbaarheid. Verder is het zinvol om in Instellingen bij Opslag en Data te controleren of automatische media-downloads correct zijn ingesteld.

Met de komst van Meta AI en de extra nadruk op privacy krijgen gebruikers meer controle over hun chats, maar verandert ook de manier waarop media worden gedeeld en opgeslagen. Het is dus verstandig om de eigen instellingen regelmatig te controleren en te bepalen hoeveel invloed AI in WhatsApp mag hebben.

