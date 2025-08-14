Quantumcomputers sneller binnen handbereik: Google en IBM zetten grote stappen vooruit

Wat ooit klonk als sciencefiction, lijkt nu in rap tempo werkelijkheid te worden. Sinds de jaren tachtig werken wetenschappers wereldwijd aan de ontwikkeling van de quantumcomputer, een revolutionair type computer dat complexe berekeningen vele malen sneller kan uitvoeren dan de krachtigste supercomputers van nu.

Dankzij recente technologische doorbraken van onder meer Google en IBM lijkt die toekomst dichterbij dan ooit. De strijd om als eerste een volledig functionele, grootschalige quantumcomputer te bouwen, is nu echt losgebarsten.

Van experiment naar praktijk

Tot nu toe bestonden quantumcomputers vooral uit kleinschalige, experimentele systemen. Het grote struikelblok: het opschalen van minder dan 200 qubits – de basisbouwstenen van een quantumcomputer – naar systemen met miljoenen qubits die stabiel en betrouwbaar werken. Qubits zijn namelijk extreem gevoelig voor storingen en verliezen snel hun quantumtoestand, wat foutcorrectie en slimme techniek onmisbaar maakt.

IBM presenteerde onlangs een nieuw project dat precies deze uitdagingen wil oplossen. Hun nieuwste Condor-chip bevat een innovatief type ‘coupler’, een schakeling die de storende overspraak tussen qubits sterk vermindert. Dat vergroot de stabiliteit en opent de deur naar veel grotere systemen. Het bedrijf verwacht hierdoor tegen het einde van dit decennium quantumcomputers te kunnen bouwen die echt praktisch inzetbaar zijn.

Ook Google maakt grote sprongen. Eind vorig jaar wist het bedrijf een belangrijke technologische hindernis te nemen en een quantumchip te demonstreren die grootschalige foutcorrectie ondersteunt – een van de grootste obstakels tot nu toe. Daarnaast werkt Google aan een drastische verlaging van de productiekosten: het doel is om de prijs van onderdelen met een factor tien omlaag te brengen, zodat grootschalige machines economisch haalbaar worden.

Verschillende routes, zelfde doel

Hoewel zowel Google als IBM werken aan grootschalige systemen, kiezen ze ieder een eigen pad. Google zet in op foutcorrectie met extra qubits, wat technisch veeleisend maar potentieel zeer robuust is. IBM daarentegen kiest voor een methode die minder qubits nodig heeft, maar meer complexiteit met zich meebrengt op het gebied van ontwerp en besturing.

Beide bedrijven delen hetzelfde doel: quantumcomputers die miljoenen qubits stabiel laten samenwerken en waarmee toepassingen mogelijk worden die met klassieke computers simpelweg onhaalbaar zijn. Denk aan het ontwikkelen van nieuwe medicijnen, het ontwerpen van revolutionaire materialen of het razendsnel trainen van kunstmatige intelligentie.

De rol van overheid en investeerders

De concurrentiestrijd tussen Google en IBM wordt niet alleen door technologie bepaald. Overheden en investeerders spelen een steeds grotere rol. Quantumtechnologie is namelijk strategisch belangrijk: landen die vooroplopen, kunnen enorme economische en wetenschappelijke voorsprongen behalen. Steun van overheidsinstanties kan daarom doorslaggevend zijn in welke technologie en welk bedrijf uiteindelijk de standaard zet.

Quantumcomputing op de drempel van een doorbraak

Hoewel er nog technische hordes te nemen zijn, groeit het optimisme in de sector. Nieuwe qubitontwerpen, verbeterde foutcorrectie en lagere kosten zorgen voor een versnelling die enkele jaren geleden nog ondenkbaar leek. Als de huidige trend doorzet, kan de eerste industrieel inzetbare quantumcomputer mogelijk al vóór 2030 werkelijkheid zijn – met alle maatschappelijke en economische gevolgen van dien.

Wat is een quantumcomputer eigenlijk?

Een quantumcomputer werkt niet met gewone bits (0 of 1), maar met qubits. Door de wetten van de quantummechanica kan een qubit tegelijkertijd 0 én 1 zijn. Hierdoor kan een quantumcomputer in theorie gigantisch veel berekeningen parallel uitvoeren.

Voordeel : extreem snel bij specifieke, complexe berekeningen zoals molecuulsimulaties of cryptografie.

: extreem snel bij specifieke, complexe berekeningen zoals molecuulsimulaties of cryptografie. Nadeel : qubits zijn instabiel, gevoelig voor storingen en vereisen foutcorrectie.

: qubits zijn instabiel, gevoelig voor storingen en vereisen foutcorrectie. Verschil met gewone computers: een klassieke computer doorloopt berekeningen stap voor stap, een quantumcomputer kan veel mogelijkheden tegelijk onderzoeken.

De technologie staat nog in de kinderschoenen, maar de verwachtingen zijn hoog – vooral in wetenschap, technologie en kunstmatige intelligentie.

Wat betekent dit voor de gewone gebruiker?

Voor de meeste mensen zal een quantumcomputer voorlopig nog geen apparaat zijn dat je thuis naast je laptop zet. De eerste generaties zullen vooral in datacenters en onderzoeksinstellingen staan. Toch kan de impact indirect groot zijn:

Snellere AI en betere zoekresultaten – AI-modellen kunnen veel sneller worden getraind, wat slimme assistenten, vertalingen en beeldherkenning aanzienlijk verbetert.

– AI-modellen kunnen veel sneller worden getraind, wat slimme assistenten, vertalingen en beeldherkenning aanzienlijk verbetert. Veiligere communicatie – Quantumtechnologie kan bestaande versleuteling kraken, maar ook nieuwe, veel sterkere beveiligingsmethoden mogelijk maken.

– Quantumtechnologie kan bestaande versleuteling kraken, maar ook nieuwe, veel sterkere beveiligingsmethoden mogelijk maken. Medische doorbraken – Door razendsnelle simulaties van moleculen kunnen nieuwe medicijnen en behandelingen sneller ontwikkeld worden.

– Door razendsnelle simulaties van moleculen kunnen nieuwe medicijnen en behandelingen sneller ontwikkeld worden. Betere materialen en energieoplossingen – Quantumcomputers kunnen helpen bij het ontwerpen van supergeleidende materialen of efficiëntere zonnepanelen.

Kortom: ook al merk je het niet direct in je dagelijkse gebruik, de technologie achter de schermen kan de komende tien jaar de digitale wereld ingrijpend veranderen.