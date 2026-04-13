Uitnodiging woensdag 15 april: Webinar Smart Home & Home Assistant Updates 2026

Op woensdag 15 april om 19:30 uur organiseert HCC!domotica een interactief webinar over de nieuwste ontwikkelingen in de wereld van huisautomatisering en de meest recente updates van Home Assistant. We nodigen je van harte uit om deel te nemen via deze link

Tijdens deze sessie bespreken we hoe de nieuwste technologie jouw huis slimmer, sneller en privacyvriendelijker maken.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

- Home Assistant 2026.4: Native Infraroodbediening. Ontdek hoe de nieuwste release infrarood-apparaten volledig ondersteunt, waardoor je oude TV’s, airco’s en soundbars kunt aansturen zonder dat je apparatuur hoeft te vervangen.



- Universele Automatiseringstriggers. We laten zien hoe de nieuwe "cross-domain triggers" werken. Hiermee reageren automatiseringen op logische statussen (zoals "Deur open") ongeacht of dit wordt gedetecteerd door een deursensor, een slim slot of een gemotoriseerd hek.



- Vernieuwde Dashboards & Apps. We bespreken de overgang naar het nieuwe "Overview" dashboard en de recente naamswijziging van add-ons naar "Apps", bedoeld om het systeem toegankelijker te maken voor iedereen.



- De Impact van Thread 1.4 en Matter 1.4. Leer hoe de nieuwe standaarden zorgen voor een betere batterijduur van sensoren en hoe Matter 1.4 inzicht geeft in het energieverbruik van je slimme stekkers.



- Privacy en Lokale Spraakbesturing. We demonstreren hoe je via de Matter Hub lokale spraakbesturing via Google Home of Alexa kunt opzetten zonder afhankelijkheid van de cloud. Ook werpen we een blik op de SmartEdge Assistant, een project dat volledig lokale AI-interactie binnen Home Assistant mogelijk maakt.

Of je nu een beginnende gebruiker bent of een ervaren tweaker, dit webinar biedt praktische inzichten om direct met de nieuwste functies aan de slag te gaan.

Details van het webinar:

Datum: 15 april 2026

Tijd: 19:30 uur

Zorg dat je erbij bent en bereid je huis voor op de standaarden van 2026!



