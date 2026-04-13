HCC!digitaalveilig waarschuwt: valse phishingmails uit naam van ABNAMRO, soms zelfs via gehackte hccnet.nl accounts

Er is opnieuw een phishingmail in omloop die zich voordoet als bericht van ABN AMRO. De mail lijkt op het eerste gezicht betrouwbaar, maar is bedoeld om je persoonlijke gegevens te stelen. Extra zorgwekkend: deze berichten worden soms verzonden via gehackte e-mailaccounts, waaronder ook HCCnet-adressen.

Hoe ziet deze phishingmail eruit?

De mail heeft als onderwerp “Klantenservice” en begint met een algemene aanhef zoals:

“Geachte klant,”

Vervolgens wordt je gevraagd om je gegevens “zo spoedig mogelijk te controleren en bij te werken”. Daarbij wordt druk uitgeoefend met teksten over veiligheid en het operationeel houden van je account.

Centraal in de mail staat een opvallende knop met de tekst: 👉 “Account bijwerken”

Dit is precies waar het gevaar zit. Klik je op deze knop, dan kom je vrijwel zeker op een nepwebsite terecht die lijkt op de omgeving van ABN AMRO, maar in werkelijkheid bedoeld is om je inloggegevens en mogelijk ook andere persoonlijke informatie te onderscheppen.

Waarom is deze mail verdacht?

Er zijn meerdere duidelijke signalen dat het hier om phishing gaat:

- De aanhef is algemeen (“Geachte klant”) en niet persoonlijk

- Er wordt druk gezet om snel te handelen

- De link achter de knop leidt niet naar een officiële ABN AMRO-website

- De afzender kan misleidend zijn — soms zelfs een ogenschijnlijk bekend (gehackt) e-mailadres



Dat laatste maakt deze vorm extra gevaarlijk: als de mail afkomstig lijkt van een bekend of vertrouwd adres, zijn mensen sneller geneigd erop te klikken.

HCCnet-accounts als afzender

Het gebruik van HCCnet mail adressen kan eenvoudige een gevolg zijn van het gebruik van dat mail adres op welk webformulier dan ook.

Er is een levendige handel in op deze manier gebruikte mail adressen. Alle beveiliging adviezen wijst HCC er dan ook op dat je je goed moet afvragen of je je echte mail adres invult of een tijdelijk mail adres aanmaakt om in te vullen op zo een formulier.

Omdat deze mails via legitieme mailservers worden verzonden, passeren ze vaak controles zoals SPF, DKIM en DMARC — en komen ze dus makkelijker in je inbox terecht.

Wat moet je doen?

Krijg je zo’n mail binnen? Volg dan deze stappen:

❌ Klik niet op links of knoppen in de mail

❌ Geef nooit je gegevens via zo’n bericht

✔️ Ga zelf naar de officiële website van je bank (typ het adres handmatig in)

✔️ Controleer in je bankomgeving of er echt een melding voor je klaarstaat



Heb je toch geklikt? Handel dan direct:

- Neem contact op met je bank

- Verander je wachtwoorden

- Controleer je rekening op verdachte transacties

- oer een virusscan uit op je apparaat



Wat betekent dit voor HCC-leden?

Deze phishingcampagne laat opnieuw zien hoe geraffineerd cybercriminelen te werk gaan. Zelfs vertrouwde e-mailadressen kunnen misbruikt worden.

Daarom is het belangrijk om:

- Altijd kritisch te blijven, ook bij bekende afzenders

- Nooit zomaar op links in e-mails te klikken

- Je HCCnet-account goed te beveiligen met een sterk wachtwoord

- Waar mogelijk tweestapsverificatie te gebruiken



Digitale veiligheid begint bij alertheid. Twijfel je? Dan geldt altijd: niet klikken, maar eerst controleren.