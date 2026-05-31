pCloud: Europees alternatief voor Google Drive en OneDrive?

Steeds meer mensen vragen zich af waar hun bestanden eigenlijk worden opgeslagen. Afbeeldingen, documenten, back-ups en persoonlijke gegevens belanden vaak automatisch bij Amerikaanse techbedrijven zoals Google, Microsoft of Apple. Wie meer controle wil over zijn gegevens, komt al snel uit bij pCloud: een cloudopslagdienst uit Zwitserland die zich nadrukkelijk profileert als privacyvriendelijk alternatief. Maar hoe goed is pCloud werkelijk en wat zijn de voor- en nadelen?

Wat is pCloud?

pCloud is een cloudopslagdienst die in 2013 werd opgericht in Zwitserland. Het bedrijf heeft inmiddels meer dan 20 miljoen gebruikers wereldwijd en biedt opslagruimte voor documenten, foto's, video's en back-ups. Gebruikers kunnen kiezen of hun gegevens worden opgeslagen in een datacenter binnen Europa (Luxemburg) of in de Verenigde Staten.

Een belangrijk verschil met veel concurrenten is dat pCloud niet alleen abonnementen aanbiedt, maar ook zogenaamde "Lifetime"-pakketten: een eenmalige betaling voor langdurig gebruik van cloudopslag. Volgens de voorwaarden definieert pCloud "lifetime" als 99 jaar of de levensduur van de accounthouder, afhankelijk van welke periode korter is.

Privacy als verkoopargument

pCloud benadrukt sterk dat het een Zwitsers bedrijf is en daardoor valt onder de strenge Zwitserse privacywetgeving. Het bedrijf stelt geen tracking of verkoop van gebruikersgegevens toe en gebruikt versleutelde verbindingen voor gegevensoverdracht. Bestanden worden bovendien op meerdere locaties opgeslagen om verlies door storingen te voorkomen.

Voor gebruikers die extra beveiliging wensen, biedt pCloud de optie "pCloud Encryption" (ook bekend als pCloud Crypto). Hierbij worden bestanden lokaal op het apparaat versleuteld voordat ze naar de cloud worden verstuurd. Alleen de gebruiker beschikt dan over de sleutel. Deze functionaliteit is echter niet standaard inbegrepen en vereist een aanvullende betaling.

Sterke punten van pCloud

1. Europees en privacygericht

Voor veel gebruikers is de Europese oorsprong een belangrijk voordeel. Hoewel Zwitserland geen EU-lidstaat is, kent het land zeer strenge privacyregels. Voor wie minder afhankelijk wil zijn van Amerikaanse Big Tech-bedrijven, vormt pCloud een interessant alternatief.

2. Lifetime-abonnementen

Waar veel cloudproviders uitsluitend werken met maandelijkse of jaarlijkse abonnementen, biedt pCloud ook een eenmalige betaling voor langdurig gebruik. Voor mensen die jarenlang cloudopslag gebruiken kan dit financieel aantrekkelijk zijn.

3. Ondersteuning voor vrijwel alle apparaten

pCloud werkt op Windows, macOS, Linux, Android en iOS. Vooral Linux-gebruikers waarderen dat pCloud officiële ondersteuning biedt, iets wat niet bij alle cloudopslagdiensten vanzelfsprekend is.

4. Goede synchronisatie en delen van bestanden

Bestanden kunnen eenvoudig worden gedeeld via links, gedeelde mappen of bestandsaanvragen. Ook grote bestanden kunnen probleemloos worden verstuurd. Daarnaast biedt pCloud automatische back-ups van pc's en Macs.

5. Geen bestandsgroottebeperkingen

Voor gebruikers die veel foto's, video's of grote projectbestanden opslaan, is het prettig dat pCloud geen kunstmatige limieten oplegt aan bestandsgroottes.

Minder sterke punten

1. Volledige end-to-end encryptie kost extra geld

Hoewel pCloud vaak wordt gepresenteerd als zeer veilig, geldt volledige zero-knowledge encryptie alleen voor bestanden die zijn opgeslagen in de Crypto-map. Deze functie is niet standaard inbegrepen en vereist een aanvullende aankoop of abonnement.

2. Samenwerking minder uitgebreid

Wie intensief samenwerkt in documenten zoals bij Google Workspace of Microsoft 365 zal merken dat pCloud minder uitgebreide kantoorfunctionaliteiten biedt. pCloud richt zich vooral op opslag, synchronisatie en delen van bestanden.

3. Lifetime blijft afhankelijk van het bedrijf

Hoewel een lifetime-abonnement aantrekkelijk klinkt, blijft de gebruiker afhankelijk van het voortbestaan van de leverancier. Niemand kan immers garanderen hoe de markt voor cloudopslag er over twintig of dertig jaar uitziet.

4. Discussie over encryptie

Onderzoekers van de ETH Zürich publiceerden in 2024 kritiek op onderdelen van de optionele encryptie-oplossing van pCloud. Hoewel dit geen directe gevolgen heeft voor de meeste gebruikers, laat het zien dat ook beveiligingsproducten voortdurend kritisch moeten worden onderzocht en verbeterd.

Conclusie

pCloud is een interessante keuze voor HCC-leden die op zoek zijn naar een Europees georiënteerd alternatief voor Google Drive, OneDrive of Dropbox. Vooral de combinatie van Zwitserse privacywetgeving, ondersteuning voor vrijwel alle platforms, automatische back-ups en de mogelijkheid van een lifetime-abonnement maakt de dienst aantrekkelijk. Tegelijkertijd is het belangrijk te beseffen dat volledige versleuteling niet standaard inbegrepen is en dat pCloud minder geschikt is als vervanging van uitgebreide online kantooromgevingen zoals Microsoft 365 of Google Workspace.

Voor veel particuliere gebruikers die vooral foto's, documenten en back-ups veilig willen opslaan, kan pCloud echter een uitstekend alternatief zijn voor de bekende Amerikaanse cloudplatformen. Zeker voor wie digitale autonomie en privacy belangrijk vindt, is het een dienst die het bekijken waard is.

Advies voor HCC-leden

Voor HCC-leden die meer grip willen krijgen op hun digitale gegevens, kan pCloud een interessante stap zijn richting meer digitale onafhankelijkheid. Dat betekent overigens niet dat je direct alle diensten van Google, Microsoft of Apple de deur uit hoeft te doen. Juist een geleidelijke aanpak werkt in de praktijk vaak het beste.

Heb je nu bijvoorbeeld foto's in Google Foto's, documenten in OneDrive en back-ups op een externe harde schijf? Dan kun je beginnen met het onderbrengen van nieuwe bestanden in pCloud en ervaring opdoen met de werkwijze. Zo ontdek je zonder grote risico's of de dienst aansluit bij jouw wensen en gebruik.

Voor leden die privacy belangrijk vinden, is het verstandig om goed te kijken naar de optionele pCloud Encryption-functie. Daarmee worden bestanden versleuteld voordat ze jouw apparaat verlaten. Vooral voor documenten met persoonlijke gegevens, financiële informatie, scans van identiteitsbewijzen of verenigingsadministraties kan dit een waardevolle extra beveiligingslaag zijn.

HCC adviseert daarnaast om cloudopslag nooit als enige opslaglocatie te gebruiken. Ook bij een betrouwbare leverancier kunnen storingen, gebruikersfouten of andere problemen optreden. De bekende 3-2-1-regel blijft daarom een verstandig uitgangspunt:

* Bewaar minimaal drie kopieën van belangrijke gegevens.

* Gebruik ten minste twee verschillende opslagmedia.

* Zorg dat ten minste één kopie zich op een andere locatie bevindt.



Praktisch betekent dit bijvoorbeeld: bestanden op je computer, een back-up op een externe schijf en een extra kopie in de cloud.

Wie overweegt een lifetime-abonnement af te sluiten, doet er verstandig aan eerst enkele maanden gebruik te maken van een regulier abonnement of de gratis versie. Je krijgt dan een goed beeld van de snelheid, gebruiksvriendelijkheid en betrouwbaarheid voordat je een grotere investering doet.

Vanuit het perspectief van digitale autonomie is pCloud bovendien interessant omdat het een Europees georiënteerd alternatief biedt voor de grote Amerikaanse cloudplatformen. HCC pleit al langer voor meer keuzevrijheid en minder afhankelijkheid van een beperkt aantal mondiale technologiebedrijven. Diensten zoals pCloud laten zien dat er wel degelijk alternatieven bestaan die privacy, gegevensbescherming en gebruikerscontrole centraal stellen.

Ons advies is daarom eenvoudig: kijk verder dan de standaardoplossingen van Big Tech, vergelijk verschillende aanbieders en kies de cloudoplossing die het beste aansluit bij jouw wensen op het gebied van privacy, functionaliteit, kosten en gebruiksgemak. pCloud verdient daarbij zeker een plaats op de shortlist van iedere HCC'er die bewust wil omgaan met zijn of haar digitale gegevens.