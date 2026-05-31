Europese Commissie legt Temu recordboete op: discussie over veiligheid, digitale markten en Europese controle groeit

De Chinese webwinkel Temu heeft van de Europese Commissie een boete gekregen van 200 miljoen euro wegens het onvoldoende tegengaan van illegale en mogelijk gevaarlijke producten op het platform. Het gaat om de hoogste boete die tot nu toe onder de Europese Digital Services Act (DSA) is opgelegd.

Volgens de Europese Commissie lopen consumenten binnen de Europese Unie een aanzienlijk risico om producten tegen te komen die niet voldoen aan Europese veiligheidsregels. Daarbij gaat het onder meer om opladers, elektronica, speelgoed en andere consumentenproducten die via het platform worden aangeboden.

Waarom krijgt Temu deze boete?

Onder de Digital Services Act zijn grote online platforms verplicht om actief onderzoek te doen naar risico’s op hun eigen platform. Zij moeten onder meer controleren of illegale producten worden verkocht en welke gevaren gebruikers kunnen lopen.

Volgens de Europese Commissie heeft Temu die risicoanalyses onvoldoende uitgevoerd. Het bedrijf zou vooral hebben gekeken naar algemene risico’s binnen de e-commercebranche, terwijl juist onderzoek naar de eigen marktplaats verplicht is. Uit controles van de Europese Commissie bleek bovendien dat een aanzienlijk deel van onderzochte producten niet aan de Europese veiligheidseisen voldeed. Daarbij werden onder andere opladers aangetroffen die veiligheidstests niet doorstonden en babyspeelgoed dat mogelijk gevaarlijke stoffen bevatte of verstikkingsgevaar kon opleveren.

De Europese Commissie stelt dat Temu onvoldoende maatregelen heeft genomen om dergelijke producten te detecteren en te verwijderen. Daardoor zouden consumenten onvoldoende beschermd zijn tegen potentieel gevaarlijke aankopen.

Wat is de Digital Services Act?

De Digital Services Act (DSA) is een Europese wet die grote online platforms verplicht om transparanter en verantwoordelijker te opereren.

De wet richt zich onder meer op:

* het bestrijden van illegale producten;

* het tegengaan van online fraude;

* bescherming van consumenten;

* transparantie van algoritmen;

* bescherming van minderjarigen;

* het beperken van misleidende aanbevelingssystemen.



Platforms die de regels overtreden kunnen forse boetes krijgen die kunnen oplopen tot een aanzienlijk percentage van hun wereldwijde omzet.

Meer druk op Chinese webwinkels

Temu staat niet alleen onder toezicht van Brussel. Ook concurrent Shein wordt onderzocht vanwege mogelijke overtredingen van Europese regelgeving. Daarbij kijkt de Europese Commissie onder meer naar productveiligheid, consumentenbescherming en de manier waarop gebruikers worden beïnvloed om aankopen te doen.

Daarnaast werkt Europa aan strengere controles op de enorme stroom pakketjes die dagelijks vanuit China naar Europese consumenten wordt verzonden. Europese toezichthouders maken zich zorgen over productveiligheid, namaakartikelen, milieubelasting en oneerlijke concurrentie voor Europese bedrijven.

Niet alleen een consumentenkwestie

De discussie rond Temu gaat inmiddels verder dan alleen goedkope producten. De zaak raakt ook aan bredere vragen over digitale marktmacht, toezicht op internationale platforms en de rol van Europa in de digitale economie.

Veel Europese beleidsmakers vinden dat grote technologie- en handelsplatforms zich volledig moeten houden aan Europese wetgeving wanneer zij actief zijn binnen de Europese markt. Daarbij wordt steeds vaker gesproken over digitale soevereiniteit: de mogelijkheid voor Europa om eigen regels te stellen én deze daadwerkelijk af te dwingen.

Wat betekent dit voor HCC-leden?

Voor HCC-leden is deze ontwikkeling interessant omdat zij laat zien hoe sterk technologie, online handel en digitale regelgeving tegenwoordig met elkaar verweven zijn.

Platforms zoals Temu maken het mogelijk om producten wereldwijd te bestellen tegen zeer lage prijzen. Tegelijkertijd blijkt dat toezicht op productveiligheid, privacy, consumentenrechten en digitale transparantie steeds belangrijker wordt. HCC vindt het positief dat Europa actief toezicht houdt op grote internationale digitale platforms. Wanneer bedrijven actief zijn op de Europese markt, moeten zij zich ook houden aan Europese regels op het gebied van veiligheid, consumentenbescherming en digitale verantwoordelijkheid.

Daarnaast is HCC al langere tijd een voorstander van het versterken van Europese technologische zelfstandigheid. Niet alleen op het gebied van cloudoplossingen en digitale infrastructuur, maar ook bij online marktplaatsen, digitale diensten en technologische innovatie. Hoe meer Europa beschikt over eigen technologie, eigen platforms en eigen digitale ecosystemen, hoe minder afhankelijkheid ontstaat van partijen buiten Europa.

Dat betekent niet dat internationale aanbieders geen plaats hebben binnen Europa. Wel vindt HCC dat er een gelijk speelveld moet bestaan waarbij Europese regels voor iedereen gelden, ongeacht waar een bedrijf gevestigd is.

De boete voor Temu laat zien dat de Europese Unie steeds nadrukkelijker bereid is om die regels ook daadwerkelijk af te dwingen. Voor consumenten kan dat uiteindelijk bijdragen aan meer veiligheid, meer transparantie en meer vertrouwen bij online aankopen.