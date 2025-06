@hccnet.nl e-mailadres, een zeer veilig en betrouwbaar Nederlands e-mailadres

Beste HCC-leden,

Ieder HCC-lid heeft het: een eigen @hccnet.nl e-mailadres. Toch blijkt dat het in de praktijk vaak nauwelijks wordt gebruikt. En dat is eigenlijk zonde. Waarom? Omdat je daarmee een krachtig en betrouwbaar alternatief hebt voor de e-maildiensten van grote techreuzen als Google of Microsoft, een alternatief dat volledig past bij wat wij als HCC belangrijk vinden: onafhankelijkheid, privacy, betrouwbaarheid en gemeenschapszin.

Een e-mailadres dat van jou is – en blijft

In een tijd waarin alles draait om data en commerciële belangen, biedt je @hccnet.nl adres juist rust en zekerheid. Geen advertenties. Geen dataverzameling. Geen verborgen belangen. Gewoon een stabiel, persoonlijk en reclamevrij e-mailadres, exclusief voor leden van onze vereniging.

Je laat met je HCC-mailadres zien dat je lid bent van een actieve, betrokken community van mensen met een passie voor technologie. En je kiest voor een vertrouwd kanaal dat volledig binnen Nederlandse grenzen draait, op servers in Ede, beheerd onder verantwoordelijkheid van HCC.

Waarom je HCC-e-mailadres écht de moeite waard is:

Persoonlijk en vertrouwd – Het laat zien dat je HCC-lid bent: onderdeel van een vereniging die al decennialang staat voor kennisdeling en technologische onafhankelijkheid.

– Het laat zien dat je HCC-lid bent: onderdeel van een vereniging die al decennialang staat voor kennisdeling en technologische onafhankelijkheid. 100% reclamevrij – Geen banners, geen gesponsorde berichten, geen commercieel gebruik van jouw data. Je e-mailadres is écht van jou.

– Geen banners, geen gesponsorde berichten, geen commercieel gebruik van jouw data. Je e-mailadres is écht van jou. Betrouwbaar en veilig – De hccnet-servers worden zorgvuldig beheerd en voldoen aan moderne beveiligingsstandaarden. Geen risico’s met buitenlandse datacentra of vage cloud-constructies.

– De hccnet-servers worden zorgvuldig beheerd en voldoen aan moderne beveiligingsstandaarden. Geen risico’s met buitenlandse datacentra of vage cloud-constructies. Gehost in Nederland – Al je e-mails blijven binnen Nederlandse grenzen. Dat betekent maximale controle en bescherming van je privacy.

Gebruik het actief – als hoofdadres of als betrouwbaar alternatief

Of je nu je @hccnet.nl e-mailadres als hoofdadres wilt gebruiken, of als extra adres voor belangrijke communicatie met overheidsinstanties, banken of medische instellingen – het is een verstandige keuze. Je gegevens blijven veilig, je privacy is gewaarborgd en je hebt altijd toegang tot je mail via moderne webmail of e-mailapps op je smartphone, tablet en pc.

Waarom we dit als vereniging belangrijk vinden

Als voorzitter van HCC vind ik het belangrijk dat we niet alleen kennis over technologie delen, maar ook zelf het goede voorbeeld geven in hoe we daarmee omgaan. HCC staat voor keuzevrijheid en digitale onafhankelijkheid. Met ons eigen e-mailsysteem hebben we een dienst in handen die perfect past bij die waarden – en die we samen moeten koesteren.

Het gebruik van @hccnet.nl onderstreept dat we als vereniging niet afhankelijk willen zijn van grote commerciële platforms die jouw gegevens als verdienmodel zien. Het is een teken van zelfredzaamheid en bewuste digitale keuzes – iets waar wij als HCC voor staan, en waar we trots op mogen zijn.

Activeer jouw HCC-e-mailadres vandaag nog

Heb je jouw @hccnet.nl adres nog niet geactiveerd? Geen probleem – dat is eenvoudig geregeld. Ga naar www.hcc.nl en volg de instructies. Binnen een paar minuten ben je klaar om te mailen via een kanaal dat écht van jou is.

Laat jouw HCC-lidmaatschap niet onbenut – en gebruik het voordeel dat je als lid hebt: een persoonlijk, veilig en vertrouwd e-mailadres, helemaal van deze tijd.

Met vriendelijke groet,



Wijnand van Swaaij

Voorzitter HCC

voorzitter@hcc.nl