WhatsApp werkt aan gebruikersnamen

Een grote verandering lijkt op komst voor de ruim twee miljard gebruikers van WhatsApp. De populaire chatapp test momenteel een nieuwe functie waarbij gebruikers met elkaar kunnen communiceren via gebruikersnamen in plaats van telefoonnummers.

Dat zou betekenen dat je voortaan geen persoonlijk telefoonnummer meer hoeft prijs te geven om met iemand in gesprek te gaan. De functie, die nog niet officieel is uitgerold, werd ontdekt door WABetaInfo, een platform dat vaker vroegtijdig nieuwe functionaliteiten in WhatsApp opmerkt door de testversies van de app onder de loep te nemen. Uit die analyse blijkt dat WhatsApp werkt aan een systeem waarbij gebruikers zelf een unieke gebruikersnaam kunnen kiezen, vergelijkbaar met hoe dat werkt op platforms als Telegram of Signal.

Unieke naam in plaats van 06-nummer

De introductie van gebruikersnamen kan een fundamentele verandering betekenen in de manier waarop we WhatsApp gebruiken. Tot nu toe is de app volledig gebaseerd op het gebruik van telefoonnummers. Wanneer je iemand een bericht wilt sturen, moet je diens 06-nummer kennen en vaak eerst opslaan in je contactenlijst. Met de komst van gebruikersnamen zou dat kunnen veranderen: je stuurt dan gewoon een bericht naar een unieke naam, zonder dat je persoonlijke gegevens zoals je nummer hoeft te delen.

Volgens WABetaInfo kunnen gebruikers straks zelf een gebruikersnaam instellen. Daarin mogen punten en underscores (lage streepjes) worden gebruikt, maar andere leestekens of speciale tekens zijn niet toegestaan. Daarnaast gelden er beperkingen voor de lengte van de naam en is het niet toegestaan om een gebruikersnaam te kiezen die lijkt op een link of website.

Privacy krijgt voorrang

Met deze nieuwe stap lijkt WhatsApp meer nadruk te leggen op privacy en gebruiksvriendelijkheid. Door gebruikersnamen te gebruiken, wordt het mogelijk om in contact te komen met mensen zonder dat er direct privacygevoelige informatie zoals telefoonnummers wordt uitgewisseld. Zeker in groepsgesprekken, op marktplaatsen of bij contact met onbekenden kan dat een groot voordeel zijn.

Hoewel het delen van telefoonnummers tot nu toe onvermijdelijk was op WhatsApp, is er al langer kritiek op die aanpak. Veel gebruikers vinden het onprettig dat hun nummer zichtbaar wordt zodra ze met iemand chatten. De gebruikersnaamfunctie zou een veiliger alternatief kunnen bieden, dat ook minder afhankelijk is van je simkaart of mobiele provider.

WhatsApp volgt het voorbeeld van concurrenten

De stap van WhatsApp is niet helemaal verrassend. Andere berichtenapps, zoals Signal en Telegram, maken al langere tijd gebruik van gebruikersnamen als extra laag van anonimiteit. Telegram-accounts kunnen zelfs volledig losstaan van een telefoonnummer, afhankelijk van de instellingen. Met deze aanpassing lijkt WhatsApp zich deels aan te passen aan de wensen van gebruikers die meer controle willen over hun persoonlijke gegevens.

Het is nog niet duidelijk wanneer de gebruikersnamenfunctie breed beschikbaar zal zijn. Op dit moment bevindt de functie zich nog in een experimentele fase en is deze alleen zichtbaar in testversies van de app. WhatsApp heeft zelf nog geen officiële aankondiging gedaan.

Voorlopig afwachten

Toch is de ontdekking veelzeggend. WhatsApp ontwikkelt zich in rap tempo en voegt steeds vaker nieuwe functies toe die gericht zijn op veiligheid, privacy en gemak. Zo werden recent nog updates uitgerold voor versleutelde back-ups, verdwijnende berichten en chatvergrendeling. De mogelijkheid om te chatten zonder telefoonnummers te delen zou een logische volgende stap zijn in die ontwikkeling.

Voorlopig blijft het dus nog even afwachten, maar als de functie er daadwerkelijk komt, zou het WhatsApp-gebruik een stuk flexibeler en privacyvriendelijker maken.

Dit artikel is gebaseerd op informatie uit een eerder bericht op de website van Tweakers.