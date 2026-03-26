HCC!twente is terug: succesvolle herstart in Enschede smaakt naar meer

Na een lange periode zonder bijeenkomsten was het donderdag 19 maart eindelijk weer zover: HCC!twente kwam weer bij elkaar. En hoe! In Prismare in Enschede bleek direct dat de regio nog altijd bruist van interesse, kennis en enthousiasme. De inloop startte om 14.00 uur, maar al snel werd duidelijk dat de opkomst boven verwachting was. Stoelen moesten worden bijgehaald en nog voor de start van het programma waren er al ongeveer 35 deelnemers aanwezig. Een prachtig en vooral veelzeggend signaal: HCC!twente leeft, en hoe.

De sfeer was vanaf het eerste moment positief en energiek. Oude bekenden troffen elkaar weer, nieuwe gezichten sloten aan en overal ontstonden gesprekken over technologie, ontwikkelingen en natuurlijk de toekomst van de regio. Precies datgene waar HCC voor staat: samenkomen, kennis delen en elkaar inspireren.

Om 14.30 uur startte de presentatie over kunstmatige intelligentie (AI), verzorgd door Gjalt Zwaagstra. Een onderwerp dat actueler is dan ooit en dat ook in Twente duidelijk leeft. De presentatie werd met grote aandacht gevolgd en leidde tot veel interactie. Er werden vragen gesteld, ervaringen gedeeld en ideeën uitgewisseld. Het was geen eenrichtingsverkeer, maar een echte dialoog, zoals je die hoopt te zien bij een HCC-bijeenkomst.

Minstens zo belangrijk was wat er naast de presentatie gebeurde. Een groep van ongeveer tien deelnemers ging apart in gesprek over de toekomst van HCC!twente. Wat willen we als regio? Welke onderwerpen spreken aan? Hoe vaak willen we bijeenkomen en op welke locaties? En misschien wel de belangrijkste vraag: wie wil actief bijdragen aan deze herstart? De discussie was open, constructief en vooral veelbelovend. Het werd duidelijk dat er niet alleen belangstelling is, maar ook bereidheid om de schouders eronder te zetten.

Deze middag was daarmee veel meer dan alleen een geslaagde bijeenkomst. Het was een echte herstart. Een nieuw begin waarin energie, betrokkenheid en initiatief samenkomen. Het gevoel overheerste dat dit niet een eenmalige opleving is, maar het begin van een nieuwe, actieve periode voor HCC!twente.

Om deze positieve ontwikkeling goed verder vorm te geven, willen we graag de mening van alle leden in de regio ophalen. Daarom zal in de loop van volgende week een enquête worden verstuurd onder de leden van HCC!twente. Hierin kan men aangeven waar de interesses liggen, welke onderwerpen men graag terugziet, welke locaties en tijden voor iedereen het beste werken en op welke manier men eventueel zelf een bijdrage wil en kan leveren. Houd de mailbox dus goed in de gaten, want ieders input is van groot belang. Samen bepalen we de richting en zorgen we ervoor dat de activiteiten aansluiten bij wat er écht leeft onder de leden.

Heb je deze eerste bijeenkomst gemist? Geen probleem. Dit was nog maar het begin. De energie is terug, de belangstelling is duidelijk aanwezig en de plannen zijn in ontwikkeling. Er komen nieuwe bijeenkomsten, nieuwe onderwerpen en nieuwe kansen om elkaar te ontmoeten.

HCC!twente is terug van weggeweest. En als het aan de aanwezigen ligt, is dit pas het begin van een mooie, actieve en inspirerende toekomst!!!