Betalen met je smartphone nu populairder dan met pinpas

De manier waarop we betalen verandert razendsnel. Waar de contactloze betaalpas jarenlang de standaard was, is die positie inmiddels ingehaald door de smartphone en smartwatch. Uit nieuwe cijfers van de Betaalvereniging Nederland blijkt dat inmiddels bijna zes op de tien betalingen in de winkel met een mobiel apparaat worden gedaan. Een duidelijke verschuiving dus, en een die ook voor HCC-leden interessante gevolgen heeft.

Van pinpas naar smartphone

Contactloos betalen werd zo’n tien jaar geleden geïntroduceerd als opvolger van het “insteken” van de betaalpas met pincode. Dat was destijds een grote stap vooruit: sneller, eenvoudiger en zonder gedoe.

In 2018 werd deze methode al de norm. Maar de ontwikkeling ging verder:

- In 2024: 60% betalingen met pinpas, 40% mobiel

- In 2025: bijna 60% betalingen met smartphone of smartwatch

De traditionele betaalpas raakt daarmee steeds meer op de achtergrond.

Enorme aantallen betalingen

De cijfers laten zien hoe groot het gebruik is:

- 5,83 miljard betalingen aan de kassa

- In totaal €150 miljard afgerekend

- Gemiddeld €25,79 per betaling

Dat betekent dat mobiel betalen inmiddels een vast onderdeel is van het dagelijks leven van miljoenen Nederlanders.

Waarom kiezen mensen voor mobiel betalen?

De populariteit van mobiel betalen komt niet uit de lucht vallen. Er zijn duidelijke voordelen:

1. Gemak

Je hebt je smartphone vrijwel altijd bij je. Betalen gaat snel, vaak zonder pincode bij kleinere bedragen.

2. Extra beveiliging

Mobiel betalen maakt gebruik van:

- Vingerafdruk

- Gezichtsherkenning

- Of een toegangscode

Dat is vaak veiliger dan een pas die je kunt verliezen.

3. Alles op één plek

Naast betalen kun je ook:

- Klantenkaarten opslaan

- Tickets bewaren

- Bankzaken regelen



Maar er zijn ook aandachtspunten

Hoewel mobiel betalen veel voordelen heeft, zijn er ook risico’s en aandachtspunten:

1. Afhankelijkheid van technologie

Zonder batterij of bij een storing kun je niet betalen.

2. Privacy

Mobiele betalingen kunnen meer data genereren over jouw gedrag, afhankelijk van de gebruikte apps.

3. Beveiliging blijft belangrijk

Hoewel systemen goed beveiligd zijn, blijft alertheid nodig:

- Gebruik sterke beveiliging op je toestel

- Installeer updates

- Let op phishing en nepapps



Wat betekent dit voor HCC-leden?

Voor leden van HCC is dit een duidelijke trend om rekening mee te houden.

Digitale vaardigheden worden belangrijker

Waar vroeger een pinpas voldoende was, vraagt mobiel betalen:

- Basiskennis van apps

- Inzicht in beveiliging

- Bewust omgaan met instellingen

- Minder afhankelijkheid van fysieke middelen



De portemonnee verschuift steeds meer naar de smartphone.

Extra aandacht voor veiligheid

Juist omdat alles via één apparaat loopt, is goede beveiliging essentieel.

Blijft de pinpas bestaan?

Hoewel mobiel betalen groeit, zal de pinpas voorlopig niet verdwijnen. Niet iedereen wil of kan overstappen, en er blijven situaties waarin een fysieke pas handig is. Maar de trend is duidelijk: mobiel betalen wordt de nieuwe standaard.

Conclusie

De smartphone heeft de betaalpas ingehaald – een ontwikkeling die symbool staat voor de verdere digitalisering van ons dagelijks leven.

Voor jou als HCC-lid betekent dit:

- Meer gemak, maar ook meer verantwoordelijkheid

- Nieuwe mogelijkheden, maar ook nieuwe risico’s



Zoals zo vaak bij technologie geldt: het biedt veel voordelen, mits je weet hoe je er veilig mee omgaat.

En precies daar ligt ook de kracht van HCC: samen zorgen dat iedereen mee kan in deze digitale ontwikkelingen – veilig en met vertrouwen.