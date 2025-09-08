Vraag van de week: Welke computer voor videobewerking?

Ik ben aan het onderzoeken welke nieuwe computer ik het beste zou kunnen aanschaffen. Ik wil die nieuwe computer gebruiken voor het bewerken van videomateriaal, voornamelijk met behulp van Adobe Premiere Pro. Waar moet ik op letten en welke computer kan ik het beste kopen? Hans J.

Adobe Premiere Pro dus... Laten we ons dan daar speciaal op concentreren. Denk uit de box, dus niet per se aan een Windows-computer. Intussen weet Adobe te melden dat het in principe niet uitmaakt of je Adobe Premiere Pro op een Apple of op een Windows-computer laat draaien.

* een snelle processor: Intel i7+, graag i9. AMD Ryzen 9 ook goed.

* veel werkgeheugen oftewel RAM: 32 GB+, graag 64 GB.

* een snelle videokaart met veel RAM: een willekeurige moderne NVDIA. Radeon mag ook, maar persoonlijke voorkeur voor NVIDIA.

* een snelle en grote ssd: ssd is sowieso snel, maar wel 2 TB.

* moederbord: Gigabyte, ASRock, MSI.

Let op: echt slecht voor video bestaat bijna niet meer. Het is niet meer zoals 5+ jaar geleden, dat je nog met een speciaal videokaartje of een speciaal hard schijfje wat ging rommelen.

Kijk zoiets: ALTERNATE Thunderstorm Pro Ryzen 7 - RTX 5070. Is weliswaar gaming, maar gaat voor video als de brandweer. Maar toegegeven, het gaat snel richting de 1750-2500 euro...

Als je geen zin hebt om dat samen te stellen en als je wat ruimer in je slappe was zit, dan is een MacBook Pro of een Mac Pro een mooie keuze. Toegegeven: ze zijn ‘aan de prijs’. Maar een razendsnelle Windows-computer heb je ook niet voor een Apple, correctie: een appel en een ei!

Een MacBook Pro. Sowieso een zeer fraaie laptop. En de nieuwste versies zijn ook nog eens razendsnel!





Ook mooi voor video-editing: een Tour Gaming OMEN 45L. Maar niet goedkoop...