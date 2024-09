Als ik in Microsoft Word op CTRL + C druk, dan wordt er geen tekst naar het Klembord gekopieerd maar krijg ik een ‘gek’ c-teken te zien. Wat is hier aan de hand? De toetscombinaties CTRL + X en CTRL + V werken wel zoals het hoort. Ik kan dus wel iets van kopiëren, maar echt handig is het allemaal niet. Hans de W.

Dat zou zomaar aan de ingestelde toetsenbordlay-out kunnen liggen. Druk ook eens op CTRL + D en CTRL + O. Als je dan eveneens wat gekke tekens te zien krijgt, dan staat je toetsenbord dus niet op de lay-out van Nederland of de Verenigde Staten.

Ga naar Instellingen, Tijd en taal en vervolgens Taal en regio. Bij waarschijnlijk de voorkeurstaal (Nederlands) Nederland klik je op de drie puntjes (…) om dan voor Taalopties te kiezen. En vervolgens kun je bij de sectie Toetsenborden controleren welke toetsenbordlay-out er wordt gebruikt. Welnu, daar ga je dus mee aan de slag.