HCC is sinds vandaag ook actief op Mastodon, een sociaal netwerk zonder de Big Tech

Steeds meer internetgebruikers vragen zich af of zij nog wel afhankelijk willen zijn van grote Amerikaanse technologiebedrijven zoals Meta en X. Platformen als Facebook, Instagram en X (voorheen Twitter) zijn de afgelopen jaren steeds commerciëler geworden. Gebruikers krijgen meer advertenties te zien, algoritmes bepalen steeds sterker wat zichtbaar is en discussies over privacy, desinformatie en politieke beïnvloeding nemen toe. Daarom groeit wereldwijd de belangstelling voor alternatieven.

Eén van de bekendste alternatieven is inmiddels Mastodon. Ook binnen HCC merken wij dat steeds meer leden vragen stellen over dit platform. Daarom is HCC sinds vandaag ook officieel actief op Mastodon. Maar wat is Mastodon eigenlijk? En waarom stappen steeds meer mensen over?

Wat is Mastodon?

Mastodon is een sociaal netwerk dat in veel opzichten lijkt op X of Facebook. Je kunt berichten plaatsen, reageren, mensen volgen en links, foto’s of video’s delen. Toch werkt Mastodon fundamenteel anders. Bij Facebook, Instagram en X draait alles via één centraal bedrijf. Dat bedrijf bepaalt de regels, verzamelt gegevens van gebruikers en bepaalt uiteindelijk wat wel en niet zichtbaar wordt.

Mastodon werkt juist gedecentraliseerd. Dat betekent dat het netwerk niet eigendom is van één groot commercieel bedrijf. Het bestaat uit duizenden onafhankelijke servers — ook wel “instances” genoemd — die met elkaar verbonden zijn. Samen vormen zij het zogenaamde Fediverse. Je kunt het vergelijken met e-mail. Iemand met een Gmail-adres kan gewoon mailen met iemand van Outlook of Ziggo. Zo werkt Mastodon ook: gebruikers op verschillende servers kunnen elkaar gewoon volgen en berichten lezen.

Minder afhankelijk van Big Tech

Een belangrijk voordeel van Mastodon is dat gebruikers minder afhankelijk zijn van grote technologiebedrijven uit de Verenigde Staten. Veel populaire sociale netwerken zijn tegenwoordig volledig in handen van enkele grote commerciële partijen. Deze bedrijven verdienen vooral geld met advertenties en het verzamelen van gebruikersgegevens. Hoe langer mensen online blijven en hoe meer data verzameld wordt, hoe winstgevender het platform wordt.

Dat brengt risico’s met zich mee:

* uitgebreide tracking van gebruikersgedrag;

* grote hoeveelheden persoonlijke data op centrale servers;

* algoritmes die vooral gericht zijn op maximale aandacht;

* afhankelijkheid van commerciële of politieke keuzes van één bedrijf;

* plotselinge veranderingen in voorwaarden of moderatiebeleid.



Steeds meer Europese organisaties en gebruikers zoeken daarom naar alternatieven die beter aansluiten bij Europese waarden rondom privacy, transparantie en digitale onafhankelijkheid. Mastodon sluit daar goed bij aan.

Geen agressieve algoritmes

Veel gebruikers ervaren sociale media tegenwoordig als onrustig of vermoeiend. Dat komt mede doordat commerciële platformen steeds sterker werken met algoritmes die vooral emoties en discussie proberen uit te vergroten. Op Mastodon werkt dat anders.

Berichten verschijnen meestal gewoon in chronologische volgorde. Wat je volgt, is ook daadwerkelijk wat je ziet. Er is veel minder sprake van manipulatie door aanbevelingsalgoritmes die vooral bedoeld zijn om advertentie-inkomsten te verhogen.

Veel gebruikers ervaren Mastodon daardoor als rustiger, vriendelijker en overzichtelijker.

Meer controle over privacy

Privacy speelt voor veel HCC-leden een belangrijke rol. Bij Mastodon kies je zelf op welke server je een account aanmaakt. Veel servers zijn gevestigd binnen Europa en vallen daardoor onder Europese privacywetgeving zoals de AVG. Daarnaast bevat Mastodon aanzienlijk minder tracking en profilering dan veel commerciële sociale media.

Dat betekent niet dat Mastodon volledig anoniem of automatisch veilig is — gezond verstand blijft belangrijk — maar gebruikers houden doorgaans wel meer controle over hun eigen gegevens.

Open source en transparant

Een ander belangrijk verschil is dat Mastodon opensource-software gebruikt. Dat betekent dat de broncode openbaar beschikbaar is. Onafhankelijke ontwikkelaars en beveiligingsonderzoekers kunnen daardoor controleren hoe het systeem werkt. Dat vergroot de transparantie en maakt het moeilijker om verborgen functies of ongewenste tracking toe te voegen. Voor veel technisch geïnteresseerde gebruikers is dat een belangrijk voordeel.

Waarom HCC nu ook op Mastodon actief is

Binnen HCC besteden we al langere tijd aandacht aan onderwerpen zoals digitale onafhankelijkheid, privacy, cybersecurity en Europese technologie. Daar past een platform als Mastodon goed bij. Dat betekent niet dat HCC stopt met andere sociale media. Veel leden gebruiken Facebook, LinkedIn, Instagram of X nog dagelijks en HCC wil leden uiteraard blijven bereiken waar zij actief zijn.

Wel vindt HCC het belangrijk om ook actief aanwezig te zijn op alternatieve platformen die minder afhankelijk zijn van Big Tech en beter aansluiten bij Europese digitale waarden.

Daarom is HCC sinds vandaag ook officieel aanwezig op Mastodon. Via dit account zullen nieuws, evenementen, achtergrondartikelen, waarschuwingen en digitale ontwikkelingen gedeeld worden.

Is Mastodon ingewikkeld?

Voor beginners kan Mastodon in eerste instantie iets anders aanvoelen dan Facebook of X. Vooral het idee van verschillende servers roept soms vragen op. In de praktijk valt dat meestal mee. Na het aanmaken van een account werkt Mastodon grotendeels zoals andere sociale netwerken:

* je volgt accounts;

* je plaatst berichten;

* je reageert op anderen;

* je deelt interessante informatie.



Veel gebruikers merken juist dat het platform overzichtelijker is doordat er minder reclame en minder algoritmische beïnvloeding aanwezig is.

Een interessante ontwikkeling

Mastodon groeit nog steeds en is inmiddels veel meer geworden dan een nicheplatform voor techliefhebbers. Journalisten, overheden, wetenschappers, opensourcegemeenschappen en steeds meer gewone gebruikers weten het netwerk te vinden. Voor HCC is het een interessante ontwikkeling die goed aansluit bij thema’s als digitale vrijheid, privacy, transparantie en technologische onafhankelijkheid.

Wie HCC ook via Mastodon wil volgen, kan vanaf vandaag terecht op ons nieuwe account via https://mastodon.nl/@HCC. Uiteraard blijven we ook via de HCC-homepage, nieuwsbrief en andere communicatiekanalen nieuws en activiteiten delen.

Tot ziens op HCC-Mastodon!

Wijnand van Swaaij

Voorzitter/secretaris Hoofdbestuur



