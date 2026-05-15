Mozilla: Firefox groeit met miljoenen gebruikers dankzij Europese keuzevrijheid

De webbrowser Firefox van Mozilla groeit in Europa opvallend hard. Sinds de invoering van de Europese Digital Markets Act (DMA) kwamen er volgens Mozilla meer dan 6 miljoen nieuwe gebruikers bij. Dat is geen toeval, maar het directe gevolg van nieuwe Europese regels die gebruikers meer keuzevrijheid moeten geven op smartphones en tablets.

Sinds maart 2024 zijn grote technologiebedrijven verplicht om gebruikers bij het instellen van een smartphone een browserkeuzescherm te tonen. In plaats van automatisch Safari of Chrome te gebruiken, krijgen mensen nu meerdere browsers te zien waaruit zij zelf kunnen kiezen. Daarbij blijkt Firefox opvallend populair.

Volgens Mozilla kiest inmiddels iedere tien seconden ergens binnen de Europese Unie iemand via zo’n keuzescherm voor Firefox. Vooral op iPhones heeft dat grote gevolgen gehad. Apple moest door de DMA voor het eerst actief alternatieve browsers tonen aan gebruikers van iOS.

Meer keuze blijkt belangrijker dan gedacht

Jarenlang gebruikten veel mensen simpelweg de browser die standaard op hun toestel stond. Dat was makkelijk, maar zorgde er ook voor dat grote technologiebedrijven een enorme voorsprong hielden op kleinere concurrenten. De DMA probeert daar verandering in te brengen. Het idee achter de wet is simpel: gebruikers moeten zelf kunnen bepalen welke apps en diensten zij willen gebruiken, zonder dat één fabrikant alles vooraf bepaalt.

Dat lijkt effect te hebben. Mozilla meldt niet alleen dat Firefox miljoenen nieuwe gebruikers heeft gekregen, maar ook dat deze gebruikers vaker actief blijven. Mensen die bewust via een keuzescherm voor Firefox kiezen, blijven de browser volgens Mozilla ongeveer vijf keer vaker gebruiken dan mensen die Firefox later toevallig installeren.

Onderzoek bevestigt effect

Ook onafhankelijk onderzoek ondersteunt die ontwikkeling. Het Amerikaanse National Bureau of Economic Research vergeleek Firefox-gebruik binnen de EU met dat in tientallen landen buiten Europa. Daaruit bleek dat het aantal dagelijks actieve Firefox-gebruikers op iPhones binnen de EU met 113 procent steeg nadat het browserkeuzescherm werd ingevoerd. Op Android was de stijging kleiner, ongeveer 12 procent, maar ook daar is een duidelijke groei zichtbaar.

Dat verschil heeft meerdere oorzaken. Apple voerde het keuzescherm breed en verplicht in bij iOS-updates, terwijl Android-gebruikers het scherm vooral zagen bij nieuwe toestellen. Bovendien gebruiken relatief veel Android-gebruikers Firefox al langer als standaardbrowser.

Firefox blijft populair bij privacybewuste gebruikers

Firefox onderscheidt zich al jaren van andere browsers doordat het een opensourceproject is en niet volledig draait om advertentie-inkomsten of het verzamelen van gebruikersdata. Voor veel gebruikers is dat een belangrijk argument geworden. De browser biedt uitgebreide mogelijkheden om trackers te blokkeren, cookies te beperken en meer controle te houden over privacy-instellingen. Ook ondersteunt Firefox veel open internetstandaarden en extensies.

Juist nu discussies over privacy, tracking en afhankelijkheid van grote technologiebedrijven steeds belangrijker worden, groeit de belangstelling voor alternatieven.

Wat betekent dit voor HCC-leden?

Voor leden van HCC laat deze ontwikkeling vooral zien hoe belangrijk keuzevrijheid op internet is geworden. Veel mensen gebruiken jarenlang automatisch de standaardsoftware op hun apparaat, terwijl er vaak prima alternatieven beschikbaar zijn. Het browserkeuzescherm maakt die alternatieven zichtbaarder. Daardoor worden gebruikers gestimuleerd om bewuster na te denken over zaken als privacy, snelheid, gebruiksgemak en onafhankelijkheid van grote techbedrijven.

Voor leden die zich zorgen maken over tracking en dataverzameling kan Firefox een interessant alternatief zijn. Tegelijkertijd is het ook een goed voorbeeld van hoe Europese regelgeving daadwerkelijk invloed kan hebben op de digitale markt.

Binnen HCC is al langer aandacht voor onderwerpen als digitale onafhankelijkheid, privacy en open technologie. De groei van Firefox laat zien dat gebruikers wel degelijk openstaan voor alternatieven wanneer zij daar eerlijk en zichtbaar de keuze voor krijgen.