AI helpt Bitcoiner na 11 jaar weer toegang krijgen tot verloren wallet

Een bijzonder verhaal uit de cryptowereld laat zien hoe krachtig moderne kunstmatige intelligentie inmiddels kan zijn. Een gebruiker van Bitcoin zegt met hulp van AI-chatbot Claude opnieuw toegang te hebben gekregen tot een Bitcoin-wallet die ruim elf jaar ontoegankelijk was. In de wallet stonden 5 Bitcoin opgeslagen. Bij de huidige koers vertegenwoordigt dat een waarde van bijna 400.000 dollar.

De gebruiker, die op socialmediaplatform X actief is onder de naam cprkrn, probeerde jarenlang zonder succes zijn wallet terug te krijgen. Recoverydiensten boden geen oplossing en kostten volgens hem telkens honderden dollars per poging.

Pas toen hij oude bestanden van een laptop uit zijn studententijd uploadde naar Claude, de AI-chatbot van Anthropic, kwam er beweging in de zaak.

Oude walletbestanden teruggevonden

Volgens de gebruiker wist Claude tussen oude documenten en bestanden een versleutelde walletfile te herkennen. Vervolgens hielp de AI bij het gebruik van btcrecover, een opensource-tool die speciaal bedoeld is om vergeten of beschadigde cryptowallets te herstellen.

De echte doorbraak kwam toen Claude de technische werking van de encryptie analyseerde. Daarbij ontdekte de AI dat tijdens het ontsleutelen een zogenoemde sharedKey-waarde gecombineerd moest worden met het oorspronkelijke wachtwoord. Nadat dat probleem was opgelost, konden de private keys alsnog succesvol worden ontsleuteld.

Ook bleek een oude mnemonic — een herstelzin van meerdere woorden — cruciaal voor het uiteindelijke herstel van de wallet. Die herstelzin was enkele weken eerder toevallig teruggevonden tussen oude aantekeningen.

AI steeds vaker digitale speurhond

Het verhaal krijgt wereldwijd veel aandacht omdat het laat zien dat AI inmiddels veel meer kan dan alleen teksten schrijven of vragen beantwoorden.

Claude analyseerde in dit geval oude bestanden, hielp programmeercode debuggen en ondersteunde bij het herstellen van cryptografische sleutels. Dat soort specialistisch werk vereiste tot voor kort vaak diepgaande technische kennis van software, encryptie en walletstructuren. Steeds vaker blijkt dat AI ook kan helpen bij digitaal speurwerk, foutanalyse en complexe technische hersteloperaties.

Oude Bitcoin-wallets duiken vaker op

Het incident past in een bredere trend binnen de cryptowereld. Een aanzienlijk deel van alle Bitcoin staat al jarenlang stil. Soms omdat bezitters bewust vasthouden aan hun investering, maar regelmatig ook doordat wachtwoorden verloren zijn gegaan of oude harde schijven ergens op zolders en in laden verdwenen.

Schattingen lopen uiteen, maar volgens verschillende analisten zijn miljoenen Bitcoins mogelijk permanent ontoegankelijk geworden. Voor sommige bezitters van oude wallets biedt deze ontwikkeling hoop. Wie nog beschikt over oude laptops, back-ups, wachtwoordnotities of herstelzinnen heeft tegenwoordig meer mogelijkheden dan tien jaar geleden.

Toch blijft succes allesbehalve gegarandeerd

Bitcoin kent geen klantenservice. Het verhaal onderstreept opnieuw een belangrijk kenmerk van Bitcoin: volledige eigen verantwoordelijkheid. Bij traditionele banken bestaat vaak een mogelijkheid om accounts te herstellen via klantenservice of identiteitscontrole. Bij Bitcoin werkt dat fundamenteel anders. Wie zijn private keys of herstelzin definitief kwijt raakt, verliest in principe ook permanent toegang tot zijn bezit.

Dat maakt cryptovaluta krachtig, onafhankelijk en gedecentraliseerd — maar tegelijkertijd ook meedogenloos. De recente recovery laat echter zien dat verloren Bitcoin soms toch nog teruggevonden kan worden, mits er voldoende digitale sporen zijn achtergebleven. En juist daar lijkt kunstmatige intelligentie steeds vaker een belangrijke rol in te gaan spelen.

Wat betekent dit voor HCC-leden?

Voor HCC-leden is dit verhaal vooral een interessante combinatie van twee actuele technologieën: kunstmatige intelligentie en cryptovaluta.

Het laat zien dat AI steeds vaker ingezet kan worden voor specialistische technische taken, zoals data-analyse, foutopsporing en digitaal herstelwerk. Tegelijkertijd benadrukt het hoe belangrijk goede back-ups, wachtwoordbeheer en veilige opslag van herstelzinnen zijn.

Wie werkt met cryptowallets doet er verstandig aan om herstelzinnen veilig offline te bewaren, regelmatig back-ups te maken en oude hardware niet zomaar weg te gooien. Juist oude bestanden kunnen jaren later onverwacht nog van grote waarde blijken te zijn.