HCC!digitaalveilig alert :oplichters misbruiken Booking.com: via valse WhatsApp-berichten

Vakantie geboekt via Booking.com? Let dan extra goed op berichten die je via WhatsApp ontvangt. Oplichters richten zich namelijk steeds vaker op klanten van het bekende boekingsplatform. Vooral in aanloop naar de zomervakantie zien wij een sterke toename van meldingen. De berichten lijken vaak opvallend betrouwbaar. Zo noemen criminelen regelmatig de echte datum van een geboekte overnachting of verwijzen zij naar een bestaande reservering.

Daardoor krijgen slachtoffers sneller het gevoel dat het bericht daadwerkelijk van een hotel, appartement of Booking.com zelf afkomstig is. In de WhatsApp-berichten staat bijvoorbeeld dat een reservering tijdelijk is gepauzeerd, dat een betaling mislukt zou zijn of dat een boeking alleen doorgaat wanneer gegevens opnieuw worden bevestigd.

Wie vervolgens op de meegestuurde link klikt, komt meestal terecht op een nagemaakte website waar creditcardgegevens of andere betaalinformatie wordt gevraagd.

Steeds meer meldingen

De omvang van de fraude neemt snel toe. In het eerste kwartaal van 2026 ontving de Fraudehelpdesk bijna 400 meldingen over oplichting rondom Booking.com. Daarbij gaf ruim 360 keer iemand aan via WhatsApp te zijn benaderd. Dat is een enorme stijging ten opzichte van dezelfde periode in 2025. Toen kwamen er ongeveer 60 meldingen binnen, waarvan slechts zes via WhatsApp verliepen.

Oplichters maken slim gebruik van de stress die ontstaat rond vakanties en betalingen. Mensen zijn bang dat hun reservering vervalt en handelen daardoor sneller dan normaal. Soms worden slachtoffers rechtstreeks gevraagd om opnieuw te betalen. In andere gevallen proberen criminelen creditcardgegevens of inloggegevens buit te maken.

Hoe komen criminelen aan die gegevens?

Volgens Booking.com zijn er meerdere manieren waarop criminelen proberen toegang te krijgen tot boekingsinformatie. Zo meldde Booking.com eerder dat ongeautoriseerde partijen geprobeerd hebben toegang te krijgen tot reserveringsgegevens. Daarnaast worden accommodaties zelf regelmatig slachtoffer van phishing-aanvallen. Hotelmedewerkers of verhuurders ontvangen bijvoorbeeld valse e-mails of links waarmee malware op hun systemen wordt geïnstalleerd. Daardoor kunnen criminelen soms toegang krijgen tot accounts binnen het Booking.com-platform.

Vervolgens sturen zij uit naam van de accommodatie berichten naar reizigers met nep-betaalverzoeken of valse verificatielinks. Juist omdat de berichten soms afkomstig lijken van een echte accommodatie waar daadwerkelijk geboekt is, zijn deze vormen van fraude extra geloofwaardig.

Waar moet je op letten?

HCC!digitaalveilig adviseert om nooit zomaar op links in WhatsApp-berichten te klikken, ook niet wanneer een bericht betrouwbaar oogt. Controleer altijd eerst rechtstreeks via de officiële Booking.com-app of website of er daadwerkelijk iets met de reservering aan de hand is. Accommodaties vragen normaal gesproken niet onverwacht via WhatsApp om extra betalingen of creditcardgegevens.

Let daarnaast goed op:

* onverwachte betaalverzoeken;

* berichten met tijdsdruk;

* vreemde links;

* taalfouten of afwijkende telefoonnummers;

* verzoeken om betaalgegevens buiten Booking.com om.



Twijfel je? Neem dan rechtstreeks contact op met de accommodatie via de officiële contactgegevens op Booking.com.

Wat betekent dit voor HCC-leden?

Voor leden van HCC is dit opnieuw een voorbeeld van hoe professioneel digitale oplichting tegenwoordig geworden is. Criminelen gebruiken steeds vaker echte persoonsgegevens, boekingsdata en overtuigende communicatie om vertrouwen te winnen. Daardoor zijn deze vormen van fraude niet langer eenvoudig te herkennen aan slecht taalgebruik of amateuristische berichten.

Extra alertheid blijft daarom belangrijk, zeker tijdens vakantieperiodes waarin veel mensen online reserveringen maken. Controleer betaalverzoeken altijd via een tweede kanaal en geef nooit zomaar betaal- of inloggegevens door via links in WhatsApp-berichten.

Wie vermoedt slachtoffer te zijn geworden, doet er verstandig aan direct contact op te nemen met de bank, Booking.com of de accomodatie zelf.