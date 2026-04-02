Proton lanceert Workspace: privacyvriendelijk alternatief voor Microsoft 365 en Google Workspace

De Zwitserse softwareontwikkelaar Proton heeft een nieuwe kantoorsoftwaresuite: Proton Workspace. Met dit pakket positioneert het bedrijf zich nadrukkelijk als privacygericht alternatief voor gevestigde platforms zoals Microsoft 365 en Google Workspace.

Proton Workspace bundelt meerdere bekende Proton-diensten in één geïntegreerde omgeving. Gebruikers krijgen toegang tot onder andere Mail (e-mail), Calendar (agenda), Docs (tekstverwerking) en Sheets (spreadsheets). Daarnaast zijn ook de VPN-dienst en de wachtwoordmanager inbegrepen. Volgens Proton zijn alle onderdelen volledig op elkaar afgestemd, waardoor gebruikers binnen één ecosysteem kunnen werken zonder afhankelijk te zijn van externe partijen.

Nieuwe videobelservice Meet

Gelijktijdig met de introductie van Workspace lanceert Proton ook een nieuwe videobeloplossing: Meet. Deze dienst maakt standaard gebruik van end-to-end-encryptie, wat betekent dat alleen de deelnemers toegang hebben tot de inhoud van gesprekken. Meet is bovendien geïntegreerd met andere onderdelen van Workspace, zoals de agenda, waardoor afspraken en vergaderingen eenvoudig te plannen zijn.

Van losse diensten naar één pakket

Met de komst van Workspace vervangt Proton zijn eerdere Business Suite. Bestaande gebruikers worden automatisch overgezet naar het nieuwe Workspace Standard-abonnement. Waar voorheen losse abonnementen per dienst nodig waren, biedt Proton nu één totaalpakket waarin alle functionaliteiten zijn samengebracht.

Voor wie is Proton Workspace interessant?

Proton richt zich met deze suite vooral op gebruikers en organisaties die privacy en digitale onafhankelijkheid belangrijk vinden. In een tijd waarin afhankelijkheid van grote technologiebedrijven steeds vaker ter discussie staat, speelt Proton in op de behoefte aan Europese en privacyvriendelijke alternatieven.

Het instapabonnement begint rond de €13 per gebruiker per maand (exclusief btw). Afhankelijk van het gekozen pakket varieert de opslagcapaciteit van 1 TB tot 3 TB, en zijn extra functies zoals AI-ondersteuning beschikbaar.

Wat betekent dit voor HCC-leden?

Voor HCC-leden die kritisch kijken naar privacy, data-opslag en afhankelijkheid van grote techbedrijven, kan Proton Workspace een interessant alternatief zijn om te verkennen. Zeker voor wie op zoek is naar een geïntegreerde oplossing waarbij beveiliging en transparantie centraal staan.