HCC!digitaalveilig waarschuwt: Pas op voor berichten van een nep-apotheek

Er duiken momenteel steeds vaker verdachte sms-berichten en e-mails op uit naam van BENU Apotheek. Ze lijken onschuldig, maar hebben slechts een doel: jouw gegevens en uiteindelijk je geld buitmaken. HCC!digitaalveilig slaat dan ook alarm.

Hoe werkt deze oplichting?

Je ontvangt een sms waarin staat dat je je gegevens moet bijwerken om gebruik te kunnen blijven maken van het portaal van je apotheek. Via een link kom je op een website waar je persoonlijke gegevens moet invullen, zoals naam en adres.

Vervolgens wordt gevraagd om een kleine betaling – vaak slechts één cent – ter verificatie. Dat lijkt onschuldig, maar schijn bedriegt.

Wat gebeurt er daarna?

Hoewel er vaak geen direct geld wordt afgeschreven, gebruiken oplichters jouw gegevens en betaalinformatie voor een volgende stap: bankhelpdeskfraude.

Slachtoffers worden daarna gebeld door iemand die zich voordoet als bankmedewerker. Deze persoon waarschuwt je zogenaamd voor fraude en probeert je vervolgens te overtuigen om geld over te maken of waardevolle spullen “veilig te stellen”. Dit soort telefoontjes zijn altijd verdacht.

Ook valse e-mails in omloop

Naast sms-berichten circuleren er ook phishingmails uit naam van BENU. Hierin wordt bijvoorbeeld gevraagd om medische gegevens, verzekeringsinformatie of een “administratieve controle” uit te voeren.

Belangrijk om te weten: echte organisaties zullen nooit op deze manier om gevoelige gegevens vragen via een link in een bericht.

Wat kun je doen?

- Klik nooit op links in verdachte sms’jes of e-mails

- Vul geen persoonlijke gegevens in via onbekende websites

- Maak geen (test)betalingen, hoe klein ook

- Word je gebeld door een ‘apotheekmedewerker’? Hang op en bel zelf je bank via het officiële nummer



Heb je toch gegevens gedeeld of een betaling gedaan? Neem dan direct contact op met je bank.

Wat betekent dit voor HCC-leden?

Deze vorm van fraude laat zien hoe geraffineerd oplichters te werk gaan. Ze misbruiken vertrouwen in bekende organisaties en combineren verschillende technieken: phishing, spoofing en telefonische oplichting.

Voor HCC-leden is het daarom belangrijk om extra alert te zijn, zeker wanneer berichten gaan over medische gegevens of financiële zaken. Twijfel je? Neem altijd zelf contact op met de betreffende organisatie via de officiële kanalen.

Een kleine klik kan grote gevolgen hebben – blijf dus kritisch en voorzichtig.