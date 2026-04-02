Zaterdag 18 april in Haarlem: Lezing "Is AI, kans of bedreiging?"

De opmars van kunstmatige intelligentie gaat razendsnel. Toepassingen zoals ChatGPT laten zien hoe ver technologie inmiddels is: systemen die ogenschijnlijk moeiteloos teksten schrijven, vragen beantwoorden en zelfs gesprekken voeren. Wat een paar jaar geleden nog futuristisch leek, is vandaag de dag voor iedereen toegankelijk. Maar hoe werkt deze technologie eigenlijk? En misschien nog belangrijker: wat betekent deze ontwikkeling voor onze toekomst?

Tijdens deze inspirerende en toegankelijke lezing neemt Jan Martin Jansen je stap voor stap mee in de wereld achter AI. Hij legt uit hoe neurale netwerken en taalmodellen functioneren en hoe deze systemen worden getraind met enorme hoeveelheden tekst. Door patronen te herkennen en te voorspellen, leren ze zelfstandig zinnen te vormen en gesprekken te voeren. Opmerkelijk daarbij is dat er geen klassieke kennis over taal in deze systemen is ingebouwd. Alles wat ze kunnen, is gebaseerd op voorbeelden en statistiek.

Juist dat maakt moderne AI zo bijzonder – en soms ook moeilijk te doorgronden. Zelfs de makers van deze systemen stonden versteld van de kracht en de onverwachte mogelijkheden die ontstonden. Tijdens de lezing wordt niet alleen gekeken naar de techniek, maar ook naar de impact. Want AI roept vragen op die verder gaan dan technologie alleen.

Welke kansen biedt AI voor onze samenleving? Denk aan toepassingen in de zorg, het onderwijs of het oplossen van complexe vraagstukken. Maar er zijn ook zorgen: hoe zit het met betrouwbaarheid, privacy en controle? En wat betekent het als machines steeds meer taken van mensen overnemen? Wordt AI een hulpmiddel dat ons versterkt, of ontstaat er een afhankelijkheid die we niet meer volledig begrijpen?

Jan Martin Jansen weet deze onderwerpen helder en genuanceerd te presenteren. Hij studeerde wiskunde en natuurkunde aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde in de informatica aan de Radboud Universiteit. In zijn loopbaan werkte hij onder andere bij Philips Research, de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden en het ministerie van Defensie. Daar was hij actief als softwareontwikkelaar en later als universitair hoofddocent aan de Nederlandse Defensie Academie. Tegenwoordig is hij bestuurslid en docent bij de Helderse Volksuniversiteit, waar hij zijn kennis en enthousiasme graag deelt.

Kortom: een unieke kans voor iedereen om meer inzicht te krijgen in een technologie die onze wereld in hoog tempo verandert. Laat je inspireren, stel je vragen en ontdek wat AI – nu en in de toekomst – voor jou kan betekenen.

Locatie: Locael Centraal; aan de noordzijde van het NS Station Haarlem.

Inloop vanaf 10:00 uur

Lezing: 10:30 - 12:30

HCC leden gratis entree + één koffie/ thee

Niet leden € 5,= entree incl. één koffie/ thee