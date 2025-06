Duitse regio’s blijven mobiele zwarte gaten

Wie deze zomer op vakantie gaat naar de Duitse wijngebieden, bossen of bergen doet er goed aan iets meer mee te nemen dan een opgeladen telefoon. Geduld is minstens zo belangrijk. Want in populaire streken als de Moezel, de Eifel en delen van Beieren ligt het mobiele netwerk er soms volledig uit.

Zelfs een simpele WhatsApp of noodoproep kan daar onmogelijk zijn. De Duitse overheid belooft beterschap, maar toeristen zullen voorlopig moeten leven met witte vlekken op de digitale kaart.

Vakantie in een ‘Funkloch’

Zet koers naar het zuiden vanaf Kerkrade en de kans is groot dat je digitale leven onderweg stilvalt. In de heuvels van Rijnland-Palts, een geliefde bestemming voor Nederlandse kampeerders en wijnliefhebbers, zijn talloze zogeheten Funklöcher te vinden: plekken waar geen mobiele dekking is. Geen 4G, geen 3G, soms niet eens een 2G-verbinding. Bellen? Vergeet het maar.

De situatie is soms ronduit schrijnend. In het piepkleine Waldhof-Falkenstein – slechts negentien inwoners op drie vierkante kilometer – is slechts 2 procent van het gebied voorzien van mobiele dekking. Daarmee voert het de lijst aan van slechtst bereikbare plaatsen in Duitsland, volgens een analyse van vergelijkingssite Verivox.

Groot probleem in geliefde regio’s

Zes van de acht slechtst gedekte gebieden liggen in de toeristische regio Rijnland-Palts. Veel van die plekken zijn favoriet bij Nederlanders. Je zou verwachten dat drukbezochte gebieden voorrang krijgen bij netwerkuitbreiding, maar het tegendeel blijkt waar. Wie er toch verbinding heeft, moet het vaak doen met trage of verouderde netwerken uit de jaren 90.

Dat slechte bereik is niet alleen vervelend – het is potentieel gevaarlijk. Gemeenten waarschuwen dat ook noodoproepen soms niet doorkomen in deze Funklöcher. Een gebroken been of autopech kan er veranderen in een uitzichtloze situatie.

Duitsland hinkt achterop

Dat Duitsland op digitaal gebied achterloopt, is geen nieuws. In 2013 noemde bondskanselier Angela Merkel het internet nog Neuland – onontgonnen terrein. Destijds vlogen de likes en retweets ons al om de oren, maar in Duitsland was de digitale revolutie amper begonnen. En nu, meer dan een decennium later, is de achterstand nog altijd niet ingehaald.

Ondanks de oprichting van een ministerie voor Digitale Zaken, blijven investeringen en verbeteringen traag op gang komen. Het probleem is zó hardnekkig, dat toezichthouder Bundesnetzagentur opnieuw in kaart brengt waar het mobiele bereik tekortschiet. Via de app Breitbandmessung kunnen burgers sinds kort aangeven waar zij problemen ervaren.

Ook Beieren kampt met gaten

Niet alleen in Rijnland-Palts hapert de verbinding. Ook in Beieren, een andere populaire vakantiebestemming, is de situatie precair. De boerenbond roept landbouwers daar op om mee te doen aan de dekkingstest. Want zonder mobiel netwerk staan zij letterlijk en figuurlijk in de kou.

Veilingstop moet versnellen

Om de uitrol van mobiele netwerken te versnellen, besloot de Duitse overheid onlangs een opmerkelijke koerswijziging. Waar telecomaanbieders voorheen miljarden betaalden voor frequentierechten, zijn de licenties nu voor de komende vijf jaar gratis verstrekt aan grote spelers als Telekom, Vodafone, O2 Telefónica en nieuwkomer 1&1. Zo moet een herhaling van het jaar 2000 worden voorkomen, toen bedrijven samen 50 miljard euro neerlegden voor frequenties, maar er nauwelijks iets verbeterde voor de gebruiker.

Trage vooruitgang

Toch verloopt de uitbreiding nog steeds traag. In het Zwarte Woud werkte Deutsche Telekom twee jaar aan twaalf nieuwe zendgebieden. De 5G-dekking steeg er met een kwart – tot 73 procent. Voor huishoudens ligt het bereik nu op 94 procent. Maar dat betekent ook: nog altijd geen volledige dekking.

En dus blijft het voorlopig behelpen voor wie in Duitsland op pad is. Zelfs in gebieden die volgens de officiële kaart dekking hebben, kunnen reizigers bij een providerwissel alsnog in een digitale zwart gat belanden. De belofte van ‘altijd online’ blijkt in het Duitse vakantielandschap nog lang geen realiteit.

Dit artikel is gebaseerd op een eerder verschenen bericht in het Algemeen Dagblad (AD).