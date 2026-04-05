Let op bij WhatsApp-groepen: nieuwe instelling kan ongewenste deelnemers toelaten

Gebruik je regelmatig groepsgesprekken in WhatsApp? Dan is het goed om even scherp te zijn. WhatsApp heeft namelijk een wijziging doorgevoerd die ongemerkt gevolgen kan hebben voor jouw privacy en die van anderen. Een functie die voorheen alleen voor groepsbeheerders beschikbaar was, staat nu standaard breder open, en dat brengt gevaren met zich mee.

Wat is er veranderd?

In WhatsApp-groepen konden voorheen alleen beheerders nieuwe deelnemers toevoegen. Inmiddels is dat in veel gevallen aangepast: ook gewone groepsleden kunnen nu nieuwe contacten toevoegen aan een groepsgesprek.Dat klinkt misschien handig, maar het betekent ook dat je minder controle hebt over wie er in een groep terechtkomt. Zeker in groepen waarin persoonlijke of gevoelige informatie wordt gedeeld, kan dat ongewenst zijn.

Wat is het risico?

Het grootste nadeel is duidelijk: mensen kunnen worden toegevoegd zonder dat alle deelnemers – of zelfs de beheerder – daar expliciet toestemming voor hebben gegeven.

Denk bijvoorbeeld aan:

- Privégroepen met familie of vrienden

- Bestuurs- of werkgroepen binnen verenigingen

- Groepen waarin persoonlijke gegevens of afspraken worden gedeeld



In zulke situaties wil je juist controle houden over wie er toegang heeft tot de gesprekken.

Wat kun je zelf doen?

Gelukkig kun je deze instelling eenvoudig aanpassen, mits je beheerder bent van de groep. Zo houd je de regie:

- Open WhatsApp

- Ga naar de betreffende groepschat

- Tik op ‘Groepsinstellingen’ of ‘Groepstoestemmingen’

- Zet de optie ‘Andere leden toevoegen’ uit

- Zet daarnaast bij voorkeur ‘Nieuwe leden goedkeuren’ aan



Met deze instellingen zorg je ervoor dat alleen beheerders nieuwe deelnemers kunnen toevoegen en dat er altijd een controlemoment is.

Let op: wijzigingen in groepsinstellingen zijn zichtbaar voor andere deelnemers. Dat is normaal gedrag binnen WhatsApp en hoeft geen probleem te zijn.

Wat betekent dit voor HCC-leden?

Binnen HCC wordt veel gebruikgemaakt van WhatsApp-groepen, bijvoorbeeld binnen interessegroepen, regio’s en werkgroepen. Juist daar worden regelmatig praktische zaken, contactgegevens en soms ook vertrouwelijke informatie gedeeld.

Ons advies aan HCC-leden en vrijwilligers is daarom duidelijk: controleer actief de instellingen van je WhatsApp-groepen en pas deze waar nodig aan. Vooral beheerders doen er goed aan om dit regelmatig na te lopen.

Deze kleine wijziging lijkt onschuldig, maar kan grote gevolgen hebben voor de privacy en veiligheid van groepsgesprekken. Door even stil te staan bij de instellingen, voorkom je ongewenste situaties.

Kortom: een kleine check, met een groot effect.