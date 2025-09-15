Top 3 meest verkochte plug-in thuisbatterijen in Nederland

Steeds meer Nederlandse huishoudens kiezen voor een plug-in thuisbatterij om hun zelf opgewekte zonne-energie beter te benutten en minder afhankelijk te zijn van het elektriciteitsnet. Deze compacte batterijen zijn eenvoudig te installeren: je sluit ze gewoon met een stekker aan op het stopcontact. Dat maakt ze toegankelijk voor mensen die geen groot vast batterijsysteem willen laten installeren, maar wel willen besparen op hun energierekening.

Op Thuisbatterij.nl zien we drie modellen die op dit moment veruit het populairst zijn bij Nederlandse consumenten: de Marstek Venus E, de Anker Solix Solarbank 3 E2700 PRO en de Hoymiles MS-A2. Hieronder lees je wat deze batterijen populair maakt.

1. Marstek Venus E

De Marstek Venus E stekkerbatterij is een van de meest verkochte plug-in thuisbatterijen van Nederland. De batterij is uitbreidbaar tot een flink vermogen en kan worden geleverd met een slimme P1-dongle die via de slimme meter het energieverbruik en de teruglevering monitort.

Dankzij deze slimme aansturing kan de Venus E automatisch laden bij lage stroomprijzen en ontladen tijdens dure piekmomenten. Zo vergroot je je eigenverbruik en verlaag je je energierekening, zonder zelf iets te hoeven instellen. Door het compacte formaat en het lage geluidsniveau is de batterij geschikt voor een breed scala aan consumenten.

Dit maakt de Venus E aantrekkelijk voor wie op zoek is naar een gebruiksvriendelijke en toekomstbestendige oplossing voor energieopslag.

2. Anker Solix Solarbank 3 E2700 PRO

De Anker Solix Solarbank 3 E2700 PRO is vooral geliefd vanwege zijn hoge capaciteit en het strakke, compacte ontwerp. Deze batterij is eenvoudig via plug-and-play te koppelen aan het stopcontact en vergt geen lastige installatie.

De Solarbank 3 onderscheidt zich met een relatief hoge laad- en ontlaadsnelheid, waardoor hij snel kan reageren op wisselende stroomprijzen of plotselinge pieken in het verbruik. Deze plug-in thuisaccu van Anker Solix is vooral geliefd onder huishoudens die hun zelfverbruik willen verhogen zonder uitgebreide installatie of ingewikkelde instellingen. Door de degelijke bouwkwaliteit en de bekende merknaam voelt de Solarbank 3 E2700 PRO voor veel mensen als een veilige keuze.

3. Hoymiles MS-A2

De thuisbatterij Hoymiles MS-A2 is een relatief nieuwe speler op de Nederlandse markt, maar heeft in korte tijd veel populariteit gewonnen. Deze compacte stekkerbatterij is volledig geïntegreerd met de S-Miles Home app, waarmee gebruikers het laad- en ontlaadgedrag handmatig kunnen instellen.

In combinatie met de EcoTracker P1 van everHome kan de batterij zelfs volledig op nul-op-de-meter draaien, door slim te reageren op de actuele productie en het verbruik in huis. Dat maakt de MS-A2 bijzonder geschikt voor mensen die maximale controle willen over hun energieverbruik en vooral hun zelfconsumptie willen verhogen.

Conclusie plug-in thuisbatterijen in Nederland

De opkomst van plug-in thuisbatterijen laat zien dat steeds meer Nederlandse huishoudens op zoek zijn naar een laagdrempelige manier om hun eigen zonne-energie optimaal te benutten. De drie populairste modellen van dit moment bieden elk hun eigen sterke punten:

De Marstek Venus E blinkt uit in slimme, automatische sturing en uitbreidbaarheid;

De Anker Solix Solarbank 3 E2700 PRO overtuigt met zijn hoge capaciteit en gebruiksgemak;

Dee Hoymiles MS-A2 geeft gebruikers maximale controle dankzij de integratie met de S-Miles Home app en de mogelijkheid om nul-op-de-meter te draaien.

Of je nu op zoek bent naar slimme automatisering, pure capaciteit of maximale controle: deze drie plug-in thuisbatterijen laten zien dat er voor iedere situatie een passende oplossing bestaat. Daarmee vormen ze samen een veelbelovende stap richting een toekomst waarin meer huishoudens zelfvoorzienend en duurzaam hun energie beheren.

Dit artikel kwam tot stand in samenwerking met thuisbatterij.nl