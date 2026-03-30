Europees alternatief voor Microsoft Office: Euro-Office gelanceerd

Europa zet een belangrijke stap richting digitale onafhankelijkheid. In Berlijn is Euro-Office gepresenteerd: een nieuw open-source kantoorsoftwarepakket dat moet uitgroeien tot een volwaardig Europees alternatief voor Microsoft Office. Het initiatief komt van een brede coalitie van Europese bedrijven, waaronder Ionos, Nextcloud, OpenProject en het Nederlandse Soverin.
Waarom een Europees Office-pakket?
De lancering komt niet uit de lucht vallen. Binnen Europa groeit de zorg over afhankelijkheid van grote, niet-Europese technologiebedrijven.
Belangrijke redenen:
- Geopolitieke spanningen
- Privacy- en datavraagstukken
- Beperkte controle over software en infrastructuur
Veel overheden, bedrijven en onderwijsinstellingen zoeken daarom naar alternatieven die:
- Binnen Europese wetgeving vallen
- Transparant zijn
- Minder afhankelijk maken van Big Tech
Wat is Euro-Office?
Euro-Office is een volledig open-source kantooromgeving met:
- Tekstverwerking
- Spreadsheets
- Presentaties
Volgens de initiatiefnemers is een belangrijk uitgangspunt: volledige compatibiliteit met Microsoft-bestandsformaten
Daarnaast richt de software zich op:
- Gebruiksgemak (lage overstapdrempel)
- Transparante ontwikkeling via GitHub
- Open governance zonder dominante leverancier
De eerste tech-preview is inmiddels beschikbaar. Een stabiele versie wordt later dit jaar verwacht.
Samenwerking als sleutel
Volgens betrokken partijen lag de technologie grotendeels al klaar, maar ontbrak het aan samenwerking.
Met Euro-Office wordt geprobeerd om:
- Europese krachten te bundelen
- Eén gezamenlijk ecosysteem te bouwen
- Innovatie te versnellen
Het project nodigt actief andere bedrijven en instellingen uit om mee te ontwikkelen.
Nederlandse rol: Soverin
Opvallend is de rol van Soverin, een Nederlandse partij die al jaren inzet op privacyvriendelijke e-maildiensten.
Voor Soverin is Euro-Office:
- Een logische uitbreiding van bestaande diensten
- Een stap richting Europese digitale soevereiniteit
- Een voorbeeld van samenwerking op Europees niveau
Wat betekent dit voor HCC-leden?
Voor leden van HCC is dit een interessante ontwikkeling.
1. Meer keuze
Naast bekende pakketten zoals Microsoft Office ontstaan er serieuze alternatieven:
- Open source
- Europees ontwikkeld
- Transparant
2. Minder afhankelijkheid van Big Tech
Euro-Office sluit aan bij een bredere trend: meer controle over eigen data en software
3. Kans om mee te denken
Omdat het project open source is, kunnen gebruikers:
- Testen
- Feedback geven
- Bijdragen aan de ontwikkeling
Maar: nog wel in ontwikkeling
Het is belangrijk om realistisch te blijven:
- Euro-Office zit nog in de testfase
- Stabiliteit en functionaliteit moeten zich nog bewijzen
- oncurrentie met gevestigde pakketten is stevig
- De komende periode zal moeten blijken of het project zijn beloftes waarmaakt.
De bredere trend: digitale soevereiniteit
Euro-Office past in een grotere beweging binnen Europa:
- Minder afhankelijkheid van Amerikaanse techbedrijven
- Meer controle over data en infrastructuur
- Sterkere focus op open source
Deze ontwikkeling zal de komende jaren alleen maar belangrijker worden.
Conclusie
Met Euro-Office zet Europa een ambitieuze stap richting een eigen, open en transparant kantoorplatform.
Voor HCC-leden betekent dit:
- Nieuwe mogelijkheden om alternatieven te verkennen
- Meer grip op privacy en data
- Maar ook: kritisch blijven kijken naar kwaliteit en bruikbaarheid
De technologie is veelbelovend – nu is het aan de praktijk om te laten zien of Euro-Office echt een volwaardig alternatief wordt.