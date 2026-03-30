Europees alternatief voor Microsoft Office: Euro-Office gelanceerd

Europa zet een belangrijke stap richting digitale onafhankelijkheid. In Berlijn is Euro-Office gepresenteerd: een nieuw open-source kantoorsoftwarepakket dat moet uitgroeien tot een volwaardig Europees alternatief voor Microsoft Office. Het initiatief komt van een brede coalitie van Europese bedrijven, waaronder Ionos, Nextcloud, OpenProject en het Nederlandse Soverin.

Waarom een Europees Office-pakket?

De lancering komt niet uit de lucht vallen. Binnen Europa groeit de zorg over afhankelijkheid van grote, niet-Europese technologiebedrijven.

Belangrijke redenen:

- Geopolitieke spanningen

- Privacy- en datavraagstukken

- Beperkte controle over software en infrastructuur



Veel overheden, bedrijven en onderwijsinstellingen zoeken daarom naar alternatieven die:

- Binnen Europese wetgeving vallen

- Transparant zijn

- Minder afhankelijk maken van Big Tech



Wat is Euro-Office?

Euro-Office is een volledig open-source kantooromgeving met:

- Tekstverwerking

- Spreadsheets

- Presentaties



Volgens de initiatiefnemers is een belangrijk uitgangspunt: volledige compatibiliteit met Microsoft-bestandsformaten

Daarnaast richt de software zich op:

- Gebruiksgemak (lage overstapdrempel)

- Transparante ontwikkeling via GitHub

- Open governance zonder dominante leverancier



De eerste tech-preview is inmiddels beschikbaar. Een stabiele versie wordt later dit jaar verwacht.

Samenwerking als sleutel

Volgens betrokken partijen lag de technologie grotendeels al klaar, maar ontbrak het aan samenwerking.

Met Euro-Office wordt geprobeerd om:

- Europese krachten te bundelen

- Eén gezamenlijk ecosysteem te bouwen

- Innovatie te versnellen



Het project nodigt actief andere bedrijven en instellingen uit om mee te ontwikkelen.

Nederlandse rol: Soverin

Opvallend is de rol van Soverin, een Nederlandse partij die al jaren inzet op privacyvriendelijke e-maildiensten.

Voor Soverin is Euro-Office:

- Een logische uitbreiding van bestaande diensten

- Een stap richting Europese digitale soevereiniteit

- Een voorbeeld van samenwerking op Europees niveau



Wat betekent dit voor HCC-leden?

Voor leden van HCC is dit een interessante ontwikkeling.

1. Meer keuze

Naast bekende pakketten zoals Microsoft Office ontstaan er serieuze alternatieven:

- Open source

- Europees ontwikkeld

- Transparant



2. Minder afhankelijkheid van Big Tech

Euro-Office sluit aan bij een bredere trend: meer controle over eigen data en software

3. Kans om mee te denken

Omdat het project open source is, kunnen gebruikers:

- Testen

- Feedback geven

- Bijdragen aan de ontwikkeling



Maar: nog wel in ontwikkeling



Het is belangrijk om realistisch te blijven:

- Euro-Office zit nog in de testfase

- Stabiliteit en functionaliteit moeten zich nog bewijzen

- oncurrentie met gevestigde pakketten is stevig

- De komende periode zal moeten blijken of het project zijn beloftes waarmaakt.

De bredere trend: digitale soevereiniteit

Euro-Office past in een grotere beweging binnen Europa:

- Minder afhankelijkheid van Amerikaanse techbedrijven

- Meer controle over data en infrastructuur

- Sterkere focus op open source

Deze ontwikkeling zal de komende jaren alleen maar belangrijker worden.

Conclusie

Met Euro-Office zet Europa een ambitieuze stap richting een eigen, open en transparant kantoorplatform.

Voor HCC-leden betekent dit:

- Nieuwe mogelijkheden om alternatieven te verkennen

- Meer grip op privacy en data

- Maar ook: kritisch blijven kijken naar kwaliteit en bruikbaarheid



De technologie is veelbelovend – nu is het aan de praktijk om te laten zien of Euro-Office echt een volwaardig alternatief wordt.