Wikipedia trekt streep bij AI-teksten: betrouwbaarheid onder druk

Kunstmatige intelligentie maakt ons leven makkelijker, maar niet zonder gevaren. Dat blijkt opnieuw nu Wikipedia heeft besloten om AI-gegenereerde artikelen op de Engelstalige versie te verbieden. De reden: te veel fouten, verzonnen bronnen en onnauwkeurige vertalingen. Voor een platform dat wereldwijd bekendstaat als betrouwbare kennisbron is dat een stevige maatregel. Maar volgens veel experts ook een logische.

Wat is er aan de hand?

De encyclopedie constateerde dat teksten die met AI-tools zoals ChatGPT en Claude zijn gemaakt, regelmatig niet voldoen aan de strenge richtlijnen.

Problemen die werden gevonden:

- Verwijzingen naar niet-bestaande bronnen

- Verkeerd geciteerde informatie

- Vertalingen die inhoudelijk niet kloppen



Een oplettende redacteur ontdekte bijvoorbeeld dat een bronvermelding simpelweg niet overeenkwam met de inhoud van het genoemde boek. Zulke fouten ondermijnen direct de betrouwbaarheid van het platform.

AI ‘hallucineert’ nog te vaak

Het probleem zit in een bekend fenomeen: AI kan overtuigend klinkende teksten produceren die feitelijk onjuist zijn. Dit wordt ook wel “hallucineren” genoemd.

Volgens AI-expert Remy Gieling:

- Haalt AI soms context en citaten door elkaar

- Worden bronnen verkeerd geïnterpreteerd

- Ontstaan er subtiele maar belangrijke fouten



Voor een platform als Wikipedia is dat onacceptabel.

Niet overal verboden

Belangrijk om te weten:

- Het verbod geldt (voorlopig) alleen voor de Engelstalige Wikipedia

- Andere taalversies, zoals de Nederlandse, bepalen hun eigen regels

- I mag overigens nog wel gebruikt worden voor:

Spelling- en grammaticacontrole

Beperkte ondersteuning bij vertalingen (onder strikte voorwaarden)

Maar de kern blijft: de inhoud moet door mensen gecontroleerd en verantwoord worden.

Waarom deze stap?

Volgens medeoprichter Jimmy Wales is AI nog “lang niet goed genoeg” om zelfstandig betrouwbare encyclopedische teksten te produceren.

Wikipedia positioneert zich als:

- Onafhankelijke kennisbron

- Gebaseerd op controleerbare feiten

- Met transparante bronvermelding



Daar past geen technologie bij die soms bronnen verzint.

Wat betekent dit voor HCC-leden?

Voor leden van HCC is dit een belangrijk signaal.

1. AI is nuttig, maar niet foutloos

AI-tools zijn krachtig, maar:

-- Vertrouw nooit blind op gegenereerde tekst



2. Kritisch denken blijft essentieel

Juist omdat AI overtuigend schrijft, is het risico groter dat fouten onopgemerkt blijven.

3. Verantwoord gebruik van AI

Gebruik AI vooral als:

- Hulpmiddel

- Eerste opzet

- Inspiratiebron



Maar niet als eindverantwoordelijke auteur.

De bredere les

De stap van Wikipedia laat zien dat we in een nieuwe fase zitten:

niet alles wat technisch kan, is ook direct geschikt voor professioneel gebruik.

AI verandert de manier waarop we werken en informatie verwerken. Maar betrouwbaarheid, controle en menselijke beoordeling blijven onmisbaar.

Conclusie

Wikipedia kiest duidelijk voor kwaliteit boven gemak. En dat is een belangrijke boodschap in een tijd waarin AI steeds vaker wordt ingezet.

Voor HCC-leden betekent dit

- Blijf AI gebruiken, maar bewust

- Controleer altijd je bronnen

- En besef dat technologie geen vervanging is voor kritisch denken



Of zoals Wikipedia het feitelijk zegt: de mens blijft eindverantwoordelijk.