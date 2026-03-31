Tijdelijke storing HCC-webmail snel verholpen

De afgelopen dagen heeft zich een tijdelijke storing voorgedaan bij HCC-webmail. Hierdoor kon een beperkt aantal gebruikers bij het openen van e-mails een foutmelding ontvangen. Wij begrijpen dat dit vervelend is, zeker wanneer je afhankelijk bent van e-mail voor je dagelijkse communicatie. Zodra de eerste meldingen binnenkwamen, heeft onze technische helpdesk het probleem direct in onderzoek genomen. Dankzij een snelle en gerichte aanpak kon de oorzaak worden vastgesteld en is de storing inmiddels volledig verholpen. De webmailomgeving functioneert weer zoals je van ons mag verwachten.

Belangrijk om te benadrukken is dat deze storing zich slechts bij een beperkt aantal gebruikers heeft voorgedaan. Voor de meeste HCC-leden bleef de webmail gedurende deze periode gewoon beschikbaar en bruikbaar. Uiteraard nemen wij iedere storing serieus, ongeacht de omvang, en zetten wij ons in om dergelijke situaties zoveel mogelijk te voorkomen.

Wij blijven onze systemen continu monitoren en verbeteren, zodat de betrouwbaarheid en beschikbaarheid van onze diensten op het hoogste niveau blijven. Mocht je ondanks het herstel toch nog problemen ervaren met HCC!webmail, dan adviseren wij je contact op te nemen met de HCC!vraagbaak. Onze vrijwilligers staan klaar om je verder te helpen.

Wij bieden onze excuses aan voor het eventuele ongemak dat deze storing heeft veroorzaakt en danken je voor je begrip en geduld.

Samen zorgen we ervoor dat HCC-webmail een stabiele en betrouwbare dienst blijft voor al onze leden.

Wijnand van Swaaij

Voorzitter/secretaris Hoofdbestuur



