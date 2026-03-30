HCC!digitaalveilig waarschuwt: Pas op voor nep-mails over Netflix!

Cybercriminelen richten zich steeds vaker op gebruikers van Netflix. Op dit moment circuleert er een grote golf aan nep-mails waarin wordt beweerd dat je abonnement is opgeschort of dat een betaling is mislukt. De berichten lijken betrouwbaar, maar zijn bedoeld om jouw gegevens, en uiteindelijk je geld, te stelen.

Volgens waarschuwingen van diverse HCC-leden is het belangrijk om extra alert te zijn.



Hoe werkt deze oplichting?

De nep-mails spelen in op paniek en urgentie. Je krijgt bijvoorbeeld een bericht met teksten als:

- “Je Netflix-abonnement is opgeschort”

- “Je betaling is mislukt”

- “Activeer je account direct om toegang te behouden”





Daarbij wordt ook soms een link of QR-code meegestuurd. Klik je daarop, dan kom je terecht op een nagemaakte website die nauwelijks van echt te onderscheiden is. Daar wordt je gevraagd om:

- Inloggegevens

- Betaalgegevens

- Of andere persoonlijke informatie



Met die gegevens kunnen criminelen vervolgens:

- Inloggen op jouw account

- Betalingen uitvoeren

- Of jouw gegevens verder misbruiken



Nieuwe truc: ‘quishing’

Een opvallende ontwikkeling is het gebruik van QR-codes, ook wel “quishing” genoemd.

In plaats van een link:

- Scan je een QR-code met je telefoon

- Word je doorgestuurd naar een valse website



Dit maakt het lastiger voor spamfilters om de aanval te herkennen – en daardoor gevaarlijker.



Hoe herken je een nepbericht?

Hoewel de mails steeds overtuigender worden, zijn er vaak signalen:

- Dringende toon (“direct actie vereist”)

- Kleine afwijkingen in e-mailadres of domeinnaam

- Onverwachte betalingsproblemen

- QR-codes in e-mails (steeds vaker gebruikt door oplichters)



Twijfel je? Ga dan nooit via de link in de mail.



Wat zegt Netflix zelf?

Netflix benadrukt dat zij:

- Nooit via e-mail of sms om wachtwoorden vragen

- Geen links sturen om je account te “herstellen”

- Altijd adviseren om via de officiële app of website in te loggen



Wil je controleren of er iets mis is met je abonnement? Ga dan zelf naar de officiële site of app en kijk bij “Account” → “Lidmaatschap en facturering”.



Wat moet je doen als je hebt geklikt?

Heb je toch op een link geklikt of gegevens ingevuld? Onderneem dan direct actie:

- Wijzig je wachtwoord (en gebruik een uniek wachtwoord)

- Neem contact op met je bank of creditcardmaatschappij

- Controleer je account op verdachte activiteiten

- Zet tweestapsverificatie aan waar mogelijk

- Daarnaast kun je verdachte berichten melden bij de Fraudehelpdesk om anderen te helpen waarschuwen.

Wat betekent dit voor HCC-leden?

Voor leden van HCC is dit opnieuw een duidelijk voorbeeld van hoe professioneel cybercriminaliteit is geworden.

Belangrijk om te onthouden:

- Vertrouw nooit blind op e-mails, hoe echt ze ook lijken

- Controleer altijd via de officiële app of website

- Wees extra alert op nieuwe technieken zoals QR-fraude

- Digitale veiligheid begint bij bewust gedrag.

Conclusie

De nep-mails rond Netflix laten zien hoe slim en overtuigend moderne phishingaanvallen zijn geworden. Door in te spelen op urgentie en vertrouwen proberen criminelen je tot snelle actie te verleiden.

De beste verdediging?

Rust bewaren, zelf controleren en nooit zomaar klikken. Zo voorkom je dat een simpel bericht je uiteindelijk veel geld kost.