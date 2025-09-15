Slimme brillen: handig speeltje of bedreiging voor onze privacy?

Binnenkort liggen ze in de winkels: slimme brillen van Meta, in samenwerking met Ray-Ban en Oakley. Met deze gadget kun je niet alleen bellen, maar ook je omgeving filmen. Handig? Misschien. Maar de vraag is: wat betekent dit voor onze privacy?

Van online naar offline controle

Volgens Evelyn Austin, directeur van Bits of Freedom, moeten we ons zorgen maken. Meta’s verdienmodel draait immers om het verzamelen van zoveel mogelijk data. Met slimme brillen breidt die controle zich uit van de online wereld naar de fysieke wereld.

“Alles wat je op straat doet, kan zomaar op internet verschijnen,” waarschuwt Austin. Ze benadrukt dat je met het gebruik van zo’n bril niet alleen je eigen privacy, maar ook die van je buren, vrienden of collega’s verkoopt.

Niet iedereen ziet het gevaar

Trendwatcher Vincent Evers kijkt er anders naar. Hij draagt al jaren een slimme bril, vooral tijdens het mountainbiken. “De hele wereld maakte al filmpjes,” zegt hij. Volgens hem is een bril zelfs transparanter dan een smartphone: “Bij een telefoon zie je vaak helemaal niet dat er wordt gefilmd.”

Toch is dat genuanceerd, legt Austin uit. De brillen hebben weliswaar een lampje dat gaat branden bij opname, maar overdag is dat nauwelijks te zien. “Daardoor weet je vaak niet of je gefilmd wordt, en wat Meta vervolgens met die beelden doet, blijft onduidelijk.”

Normalisering van filmen

Dat winkels als Pearle deze brillen gewoon verkopen, vindt Austin zorgwekkend. Daarmee wordt filmen in het openbaar genormaliseerd, zelfs in situaties waar mensen zich juist kwetsbaar voelen. Volgens haar dreigen we in een samenleving terecht te komen waarin iedereen zich continu afvraagt: “Word ik gefilmd?”

Ze vreest dat mensen zich steeds meer gaan afschermen in de publieke ruimte om herkenning te voorkomen. En ze hoopt dat toezichthouders en overheden snel optreden om de bestaande privacywetgeving beter te handhaven.

Tips voor HCC-leden

Wees bewust van je omgeving Film of bel niet ongemerkt in situaties waar anderen zich bespied kunnen voelen. Respect voor de privacy van anderen is net zo belangrijk als je eigen gemak. Controleer instellingen en lampjes Zorg dat je weet hoe je bril aangeeft dat er een opname plaatsvindt. Transparantie naar anderen helpt misverstanden te voorkomen. Bescherm je eigen privacy Zie je iemand met een slimme bril filmen? Vraag gerust of er opname gemaakt wordt. Jij hebt het recht om te weten of je wordt vastgelegd. Overweeg alternatieven Vraag je af of je echt een slimme bril nodig hebt. Voor veel toepassingen (bellen, filmen, navigeren) volstaat een smartphone. Volg de regelgeving Houd in de gaten hoe de AVG/Europese privacywetgeving hiermee omgaat. Toezichthouders zullen naar verwachting nog duidelijke kaders stellen.

Conclusie

Slimme brillen bieden technologische vernieuwing, maar zetten tegelijkertijd onze privacy onder druk. Voor HCC-leden geldt: wees kritisch, gebruik de technologie verantwoord en respecteer altijd de grenzen van anderen. Een handige gadget mag nooit ten koste gaan van de vrijheid en veiligheid van je omgeving.