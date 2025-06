Node-RED als AI-agent – een praktische introductie en presentatie

Node-RED als een AI-agent is het thema van de bijeenkomst op zaterdag 7 juni, georganiseerd door de werkgroep AI-gebruik van interessegroep HCC!ai. Node-RED is een platform waar je applicaties, apparaten en diensten met elkaar kunt koppelen en integreren. De bijeenkomst is van 11.00 tot ca. 16.00 uur Hooglanderveen (bij Amersfoort).

De werkgroep meldt over de bijeenkomst: “Als je Node-RED met een chatbot integreert, creëer je een AI-agent, dat is een systeem dat zelfstandig beslissingen neemt en acties uitvoert gebaseerd op waarnemingen en vooraf gedefinieerde doelen. Een Node-RED-systeem kan hierdoor slimmer en autonoom worden gemaakt.”



Ochtendsessie van 11.00 – 13.00 uur

In deze ochtendsessie zal de nadruk gelegd worden op kennismaking met Node-RED voor beginners: wat is Node-RED, wat is het doel, wat kun je ermee doen en wat zijn de functionaliteiten. Een voorbeeldscenario zal helpen om inzicht te krijgen van de werking van Node-RED als een AI-agent.



Middagsessie van 13.30 – ca. 15.30 uur

In de middag gaan we verder om de kennis van Node-RED als AI-agent in de praktijk te brengen om zelf ervaring op te doen. Neem je laptop mee. Ook als je al ervaring hebt met Node-RED en bereid bent je kennis met anderen te delen of samen met anderen iets te willen gaan bouwen, ben je zeker ook van harte welkom.



Mis deze bijenkomst niet

Deze bijeenkomst biedt een ideale gelegenheid om meer te leren over innovatieve technologieën, om creatieve toepassingen te verkennen en gelijkgestemden te ontmoeten. Of je nu een beginner bent of al ervaring hebt, je bent welkom. Deel je kennis, werk samen met andere enthousiastelingen en breng je vaardigheden naar een hoger niveau. Ontdek hoe Node-RED je ideeën kan transformeren in slimme en autonome systemen.



Vervolgsessies

Aan het eind van de dag, kunnen we – bij voldoende belangstelling – afspraken maken om te kijken op welke manier we verder willen gaan om onze passie op Node-RED verder samen te ontwikkelen.

Locatie: Dorpshuis De Dissel, Disselplein 6 in Hooglanderveen. Centraal gelegen nabij de A1 en A28, ruime parkeergelegenheid voor de deur en het openbaar vervoer is op steenworp afstand.

Wat zijn de gevaren van een slim en autonoom AI-Systeem? Lees het artikel Wanneer AI te slim wordt (om het artikel te lezen, dien je lid te zijn van HCC).