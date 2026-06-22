Minimumleeftijd van 15 jaar voor sociale media mogelijk, maar handhaving blijft een uitdaging

Moeten jongeren pas vanaf hun vijftiende toegang krijgen tot sociale media? Die vraag staat steeds nadrukkelijker op de politieke agenda. Uit een nieuwe juridische verkenning van het Instituut voor Informatierecht (IViR) blijkt dat een wettelijke minimumleeftijd van 15 jaar juridisch mogelijk is, maar dat de praktische uitvoering en handhaving veel vragen oproepen. Vooral privacy, grondrechten en de technische haalbaarheid spelen daarbij een belangrijke rol.

Europese regels bieden al bescherming

Het onderzoek, uitgevoerd door juristen Paddy Leerssen en Joris van Hoboken in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, is een uitvloeisel van het regeerakkoord van kabinet-Jetten I. Daarin is afgesproken dat Nederland zich wil inzetten voor een Europese minimumleeftijd van 15 jaar voor sociale media.

Volgens de onderzoekers biedt de bestaande Europese regelgeving al veel mogelijkheden om kinderen te beschermen. Zo verplicht de Europese Digital Services Act (DSA) grote onlineplatformen om risico’s voor minderjarigen te beperken. Daarnaast schrijft de AVG voor dat jongeren tussen de 13 en 16 jaar in veel gevallen toestemming van hun ouders nodig hebben voor de verwerking van persoonsgegevens.

De onderzoekers wijzen erop dat platformen hun eigen leeftijdsgrenzen niet alleen mogen vaststellen, maar deze ook daadwerkelijk moeten handhaven.

Geen eenvoudige juridische kwestie

Een algemene leeftijdsgrens van 15 jaar lijkt op het eerste gezicht eenvoudig, maar juridisch ligt dat ingewikkelder. Minderjarigen hebben immers niet alleen recht op bescherming, maar ook op privacy en toegang tot informatie.

Daarmee ontstaat een spanningsveld tussen veiligheid en fundamentele rechten. Bovendien zouden leeftijdscontroles niet alleen gevolgen hebben voor jongeren, maar ook voor volwassen gebruikers.

Volgens het rapport is een minimumleeftijd juridisch verdedigbaar, mits de maatregelen proportioneel zijn en de privacy voldoende wordt beschermd.

Leeftijd controleren blijkt lastig

Een van de grootste uitdagingen is de vraag hoe platformen de leeftijd van gebruikers betrouwbaar kunnen vaststellen.

Een simpele zelfverklaring – waarbij een gebruiker zelf aangeeft hoe oud hij of zij is – blijkt eenvoudig te omzeilen. Verificatie via een identiteitsbewijs is betrouwbaarder, maar roept vragen op over privacy en gegevensbescherming.

Ook moderne technieken, zoals leeftijdsschatting via gezichtsherkenning of analyse van gebruikersgedrag, kennen volgens de onderzoekers belangrijke nadelen. Ze zijn niet altijd nauwkeurig en kunnen nieuwe privacyproblemen veroorzaken.

Een algemene identificatieplicht voor alle gebruikers gaat volgens de onderzoekers te ver. Niet alleen zouden de kosten hoog zijn, ook bestaat het risico dat kwetsbare groepen worden uitgesloten. Bovendien kunnen jongeren de maatregelen vaak eenvoudig omzeilen, bijvoorbeeld door een account van een volwassene te gebruiken of via een VPN-verbinding.

Ervaringen uit Australië

Australië voerde eind 2025 al een wettelijke minimumleeftijd voor sociale media in. De eerste ervaringen laten zien dat volledige naleving moeilijk te bereiken is. Volgens de onderzoekers is ongeveer 63 procent van de 14- en 15-jarigen nog steeds actief op sociale media.

Opvallend is dat veel jongeren hun account niet vanwege technische blokkades verwijderden, maar omdat ouders en de omgeving hen daartoe aanzetten. Dat onderstreept volgens de onderzoekers dat bewustwording en sociale normen minstens zo belangrijk zijn als wetgeving.

Mogelijk een systeem in stappen

In plaats van één harde grens noemen de onderzoekers ook een meer geleidelijke aanpak. Kinderen onder de 13 jaar zouden dan helemaal geen toegang krijgen, terwijl jongeren tussen de 13 en 15 jaar sociale media alleen onder voorwaarden of met ouderlijke toestemming mogen gebruiken.

Daarnaast wijzen de onderzoekers erop dat strengere regels voor sociale media moeilijk uit te leggen zijn wanneer tegelijkertijd diensten met mogelijk grotere risico’s, zoals goksites en pornografische platforms, minder streng worden aangepakt.

Volledige handhaving is waarschijnlijk onmogelijk

De onderzoekers waarschuwen dat een waterdicht systeem niet bestaat. Daarom pleiten zij voor realistische verwachtingen. Niet alleen overheden en platformen, maar ook ouders, scholen en maatschappelijke organisaties spelen volgens hen een belangrijke rol bij het bevorderen van verantwoord internetgebruik.

Een combinatie van wetgeving, voorlichting en maatschappelijke verantwoordelijkheid lijkt volgens hen effectiever dan uitsluitend vertrouwen op technische maatregelen.

Wat betekent dit voor HCC-leden?

De discussie over een minimumleeftijd voor sociale media raakt aan onderwerpen waarmee HCC zich al jaren bezighoudt: digitale vaardigheden, privacy, online veiligheid en verantwoord gebruik van technologie.

Wanneer er daadwerkelijk strengere regels komen, zullen veel ouders en grootouders vragen krijgen over leeftijdsverificatie, ouderlijk toezicht en de begeleiding van kinderen en jongeren op internet. Ook jongeren zelf zullen behoefte hebben aan duidelijke uitleg over hun rechten en verantwoordelijkheden.

Voor HCC ligt hier een belangrijke taak. Via bijeenkomsten, webinars, interessegroepen en de technische helpdesk kan de vereniging bijdragen aan meer digitale weerbaarheid en aan een genuanceerd debat over de kansen én risico’s van sociale media.

Want of een wettelijke leeftijdsgrens uiteindelijk 13, 15 of misschien nog anders wordt, één ding staat vast: digitale opvoeding blijft minstens zo belangrijk als digitale regelgeving.

Standpunt van HCC

HCC vindt dat kinderen en jongeren beter beschermd moeten worden tegen de negatieve effecten van sociale media, maar waarschuwt tegelijkertijd voor schijnoplossingen. Een wettelijke minimumleeftijd kan bijdragen aan bewustwording en een duidelijk maatschappelijk signaal afgeven, maar zal op zichzelf niet alle problemen oplossen.

Volgens HCC is digitale opvoeding minstens zo belangrijk als digitale regelgeving. Ouders, grootouders, scholen en maatschappelijke organisaties spelen een cruciale rol bij het begeleiden van jongeren in de digitale wereld. Daarbij hoort ook aandacht voor onderwerpen als online pesten, desinformatie, privacy, verslavende algoritmen en het herkennen van misleiding.

HCC is bovendien van mening dat maatregelen niet mogen leiden tot onnodige aantasting van de privacy van alle internetgebruikers. Een algemene identificatieplicht voor iedereen die sociale media gebruikt, acht de vereniging ongewenst. Leeftijdscontroles moeten proportioneel zijn en mogen niet leiden tot een situatie waarin grote hoeveelheden persoonlijke gegevens worden verzameld.

Daarnaast pleit HCC voor een risicogerichte aanpak. Niet alle online diensten brengen dezelfde gevaren met zich mee. Diensten die een groter risico vormen voor kinderen en jongeren, zoals gokplatformen, pornografische websites en sociale media met verslavende aanbevelingsalgoritmen, verdienen extra aandacht van wetgevers en toezichthouders.

HCC zal de ontwikkelingen op dit gebied nauwlettend blijven volgen en leden blijven informeren over nieuwe regelgeving, privacyaspecten en praktische mogelijkheden om kinderen en jongeren veilig en verantwoord met internet en sociale media om te laten gaan. Want uiteindelijk begint digitale veiligheid niet bij een leeftijdsgrens, maar bij kennis, bewustwording en digitale vaardigheden.