Nederlandse overheid onderzoekt Nextcloud als alternatief voor Microsoft 365

De Nederlandse overheid onderzoekt serieus of het open-sourceplatform Nextcloud in de toekomst een rol kan spelen als alternatief voor Microsoft 365. Daarmee zet het Rijk een volgende stap in het streven naar meer digitale onafhankelijkheid en een grotere controle over gegevens en infrastructuur. De verkenning maakt deel uit van een breder programma rond een zogeheten soevereine digitale werkomgeving.

Voor veel HCC-leden is dit een interessante ontwikkeling. Jarenlang leken Microsoft 365 en Google Workspace vanzelfsprekende keuzes voor e-mail, documenten en samenwerking. Maar de afhankelijkheid van enkele grote Amerikaanse aanbieders wordt steeds vaker gezien als een strategisch risico. Overheden, onderwijsinstellingen en bedrijven kijken daarom nadrukkelijker naar Europese alternatieven.

Meer digitale autonomie

Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft in antwoorden op Kamervragen bevestigd dat Nextcloud wordt onderzocht als onderdeel van een toekomstige digitale werkplek voor de overheid. Daarbij gaat het niet alleen om opslag van bestanden, maar om een complete werkomgeving waarin gebruikers kunnen samenwerken, documenten delen, communiceren en videobellen.

Parallel hieraan werkt het Rijk aan een eigen overheidsbrede clouddienst. In eerste instantie wordt een containerplatform ontwikkeld waarop applicaties veilig kunnen worden gehost. Dat platform moet technisch geschikt zijn om ook oplossingen zoals Nextcloud te kunnen draaien.

De benodigde financiering wordt nog onderzocht. Daarbij kijkt Nederland eveneens naar ervaringen in andere Europese landen, waaronder samenwerkingsinitiatieven tussen Frankrijk en Duitsland.

Nextcloud is een open-sourceplatform dat oorspronkelijk begon als oplossing voor bestandsopslag en synchronisatie. Inmiddels is het uitgegroeid tot een uitgebreide samenwerkingsomgeving.

Met Nextcloud kunnen gebruikers onder andere:

* bestanden opslaan en delen;

* agenda's en contacten beheren;

* online documenten bewerken;

* chatten en videobellen;

* samenwerken aan projecten;

* e-mail integreren;

* taken beheren.



Het platform kan op eigen servers worden geïnstalleerd, maar ook door externe Europese aanbieders worden gehost. Daardoor blijft meer controle over data mogelijk.

Waarom kijkt de overheid naar alternatieven?

De discussie draait niet alleen om kosten, maar vooral om digitale soevereiniteit. Daarbij staat de vraag centraal hoeveel controle Nederland en Europa nog hebben over hun digitale infrastructuur.

Veel gebruikte diensten, waaronder Microsoft 365, worden geleverd door Amerikaanse ondernemingen. Ook wanneer gegevens in Europese datacenters staan, vallen die bedrijven uiteindelijk onder Amerikaanse wetgeving. Dat kan spanningen opleveren met Europese privacyregels en maakt organisaties afhankelijk van beslissingen buiten Europa.

Daarnaast speelt het risico van zogenaamde vendor lock-in. Wanneer een organisatie volledig afhankelijk wordt van één leverancier, kan overstappen ingewikkeld en kostbaar worden.

Open-sourceoplossingen bieden meer vrijheid. De software kan worden aangepast, er zijn meerdere leveranciers mogelijk en organisaties houden meer grip op hun eigen gegevens.

Geen eenvoudige overstap

Toch is Nextcloud geen één-op-één vervanger van Microsoft 365. Microsoft heeft tientallen jaren gewerkt aan een zeer uitgebreid ecosysteem waarin Word, Excel, Outlook, Teams, OneDrive en talloze andere diensten naadloos samenwerken. Veel organisaties hebben hun werkprocessen hierop ingericht.

Bij Nextcloud zijn aanvullende componenten nodig voor documentbewerking, zoals Collabora Online of OnlyOffice. Ook videobellen en chatfunctionaliteit zijn beschikbaar via Nextcloud Talk. Dat werkt goed, maar het ecosysteem is kleiner en vraagt vaak meer technische kennis.

Daarom zal een eventuele overgang niet van vandaag op morgen plaatsvinden.

Europa zoekt naar alternatieven

Nederland staat niet alleen. In verschillende Europese landen groeit de belangstelling voor digitale onafhankelijkheid. Onderwijsinstellingen, gemeenten en bedrijven onderzoeken al langer alternatieven voor Amerikaanse cloudplatformen. Ook commerciële initiatieven ontstaan. Zo werd begin 2026 Office.eu gelanceerd, een volledig Europese kantooromgeving die grotendeels op Nextcloud is gebaseerd. Daarbij worden e-mail, opslag, documenten, videobellen en samenwerking gecombineerd in één platform.

Ook Nederlandse universiteiten en diverse organisaties experimenteren met Nextcloud-oplossingen. Volgens Nextcloud draaien wereldwijd inmiddels honderdduizenden installaties.

Open source betekent niet automatisch goedkoper

Een veelgehoorde misvatting is dat open source gratis is. De software zelf is vaak zonder licentiekosten beschikbaar, maar implementatie, beheer, beveiliging, ondersteuning en opleidingen kosten uiteraard wel geld.

Microsoft 365 is een volledig beheerde dienst waarbij veel zaken uit handen worden genomen. Bij een eigen Nextcloud-omgeving moet meer aandacht worden besteed aan onderhoud, updates en beveiliging.

Daarom zal de keuze tussen beide oplossingen altijd afhangen van de behoeften van een organisatie. Voor sommige omgevingen wegen controle en onafhankelijkheid zwaarder, terwijl andere organisaties juist de voorkeur geven aan het gebruiksgemak van een volledig beheerde cloudomgeving.

Is Microsoft dan onveilig?

Nee. Microsoft 365 behoort tot de meest gebruikte zakelijke platforms ter wereld en biedt uitgebreide beveiligingsmogelijkheden. De huidige discussie gaat dan ook niet zozeer over veiligheid, maar over afhankelijkheid en zeggenschap.

Digitale soevereiniteit betekent dat organisaties meer controle willen hebben over waar gegevens worden opgeslagen, wie er toegang toe heeft en welke wetgeving van toepassing is.

Dat is een strategische keuze en geen oordeel over de technische kwaliteit van Microsoft-producten.

Interessant voor gevorderde thuisgebruikers

Voor veel HCC-leden is Nextcloud geen onbekende naam. Het platform is ook geschikt voor thuisgebruik. Wie een NAS van bijvoorbeeld Synology of QNAP bezit, kan vaak relatief eenvoudig een eigen cloudomgeving opzetten. Daarmee kunnen foto's, documenten en agenda's worden gesynchroniseerd zonder afhankelijk te zijn van commerciële clouddiensten.

Ook bestaan er Europese aanbieders die Nextcloud als dienst leveren, zodat gebruikers niet zelf een server hoeven te beheren.

Dat maakt het mogelijk om meer controle te houden over persoonlijke gegevens en tegelijkertijd gebruik te maken van moderne cloudfunctionaliteit.

Wat betekent dit voor HCC-leden?

De keuze van de overheid om Nextcloud te onderzoeken betekent niet dat Microsoft 365 binnenkort zal verdwijnen. Het laat wel zien dat de discussie over digitale onafhankelijkheid steeds serieuzer wordt.

Waarschijnlijk zal de toekomst niet bestaan uit één allesbepalend platform, maar uit een combinatie van verschillende oplossingen. Microsoft 365 zal voorlopig dominant blijven, maar Europese alternatieven worden steeds volwassener.

Voor HCC-leden is het vooral interessant om te zien dat open source en Europese software steeds meer aandacht krijgen. Dat biedt kansen voor gebruikers die meer grip willen hebben op hun eigen data, privacy belangrijk vinden of minder afhankelijk willen zijn van een beperkt aantal grote technologiebedrijven.

Standpunt van HCC

HCC juicht het toe dat de Nederlandse overheid onderzoekt hoe digitale afhankelijkheid kan worden verminderd en welke rol open-sourceoplossingen daarbij kunnen spelen. Concurrentie en keuzevrijheid zijn gezond voor de markt en stimuleren innovatie.

Tegelijkertijd is het belangrijk om realistisch te blijven. Een overstap naar alternatieven als Nextcloud vraagt tijd, investeringen en een zorgvuldige afweging van functionaliteit, beheer en gebruiksgemak. Er bestaat geen universele oplossing die voor iedereen de beste keuze is.

Voor zowel consumenten als organisaties geldt dat bewust nadenken over privacy, gegevensbeheer en digitale autonomie steeds belangrijker wordt. Juist daarom is het waardevol dat er naast de bekende Amerikaanse platforms steeds meer volwassen Europese alternatieven beschikbaar komen.