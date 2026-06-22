Laatste clubavond voor de zomervakantie bij HCC!midden-brabant: gezelligheid, kennis en techniek in Tilburg

Op dinsdag 23 juni 2026 is het weer tijd voor de maandelijkse clubavond van HCC!midden-brabant. Deze bijeenkomst vormt meteen de laatste clubavond voor de zomervakantie. Een mooie gelegenheid om nog één keer samen te komen, ervaringen uit te wisselen, vragen te stellen en natuurlijk bij te praten met medeleden en andere computer- en technologieliefhebbers.

Zoals altijd staat de avond in het teken van kennis delen, elkaar helpen en vooral de gezellige en ongedwongen sfeer die HCC!midden-brabant al jarenlang kenmerkt. Of je nu een doorgewinterde computergebruiker bent, graag experimenteert met nieuwe technieken of gewoon een vraag hebt over je laptop, software of smartphone: iedereen is welkom.

Voor ieder wat wils

Tijdens de clubavond zijn de verschillende werkgroepen aanwezig. Dat betekent dat je terecht kunt met technische vragen, problemen waar je zelf niet uitkomt, of gewoon voor een gezellig gesprek met mensen die dezelfde interesse delen.

Een van de blikvangers is de 3D-werkgroep. Hier wordt volop gewerkt aan ontwerpen en programmeren met moderne CAD-programma’s zoals Fusion en OnShape. Bezoekers kunnen kennismaken met de mogelijkheden van 3D-ontwerp en zien hoe ideeën worden omgezet in digitale modellen. Of je nu al ervaring hebt of juist nieuwsgierig bent naar de wereld van 3D-techniek, er is altijd wel iemand die je op weg helpt.

Linux en Windows

Ook de liefhebbers van open source-software kunnen hun hart ophalen. Bij de werkgroep Linux-Opensource worden de laatste ontwikkelingen besproken en is er volop gelegenheid om ervaringen uit te wisselen. Linux biedt immers steeds meer mogelijkheden voor zowel beginners als gevorderden en blijft een interessant alternatief voor commerciële besturingssystemen.

Daarnaast is ook het vertrouwde Windowshoekje aanwezig. Hier worden de nieuwste ontwikkelingen rond Windows besproken en kunnen bezoekers terecht met vragen over updates, instellingen, programma’s en praktische problemen. Samen kom je vaak verder dan alleen, en dat is precies waar HCC voor staat.

Gezelligheid en ontmoeting

Een clubavond van HCC!midden-brabant draait niet alleen om techniek. Minstens zo belangrijk zijn de ontmoetingen met andere leden. Veel bezoekers komen niet alleen voor een oplossing voor een computerprobleem, maar ook voor de gezellige gesprekken en het contact met gelijkgestemden. Nieuwe bezoekers worden daarbij altijd hartelijk ontvangen.

Juist die combinatie van kennis, ervaring en gezelligheid maakt de bijeenkomsten van HCC!midden-brabant zo bijzonder. Er is altijd wel iets nieuws te ontdekken en er is volop gelegenheid om ideeën uit te wisselen of inspiratie op te doen voor nieuwe projecten.

Iedereen is welkom

De clubavond begint zoals gebruikelijk om 20.00 uur en duurt tot ongeveer 22.15 uur. De bijeenkomst vindt plaats in zaal De Goede Herder, Isidorusstraat 6 in Tilburg.

Ben je lid van HCC of wil je kennismaken met de vereniging? Kom dan gerust langs. Of je nu geïnteresseerd bent in Windows, Linux, 3D-ontwerpen, open source-software of gewoon een gezellige avond met medecomputerliefhebbers zoekt, bij HCC!midden-brabant ben je van harte welkom.

Met deze bijeenkomst wordt het eerste halfjaar van 2026 op een mooie manier afgesloten. Na de zomervakantie staan er uiteraard weer nieuwe activiteiten en clubavonden op het programma. Maar eerst is er op dinsdag 23 juni nog volop gelegenheid om samen een gezellige en inspirerende avond te beleven in Tilburg. Iedereen is van harte welkom!