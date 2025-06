Kunstmatige intelligentie is inmiddels onderdeel van ons dagelijkse leven. Terwijl AI-systemen steeds geavanceerder worden, groeit ook de zorg: kunnen we de gevolgen van onze eigen uitvindingen nog overzien? Wat als de controle over deze technologie ons ontglipt? Of zijn we die grens reeds gepasseerd?

Disclaimer: Alle afbeeldingen die in dit artikel worden gebruikt, zijn gemaakt door ChatGPT.

In 1984 schetste regisseur James Cameron met The Terminator (je weet wel, de film met misschien wel de meest bekende zin van Arnold Schwarzenegger: “I’ll be back.”) een beeld dat toen voor normale mensen oprecht sciencefiction was: een zelfbewust netwerk (Skynet) dat besluit dat de mensheid een bedreiging vormt en die probeert uit te roeien met nucleaire aanvallen en robotmoordenaars. Dit concept van kunstmatige intelligentie dat zich emancipeert en tegen zijn makers keert, werd in vervolgfilms verder uitgediept. In Terminator 2: Judgment Day (1991) zien we hoe een toekomstige oorlog tussen mens en machine onvermijdelijk lijkt. De latere films – waaronder Terminator 3: Rise of the Machines en Terminator: Dark Fate – blijven hetzelfde thema herhalen: de mens creëert zijn eigen ondergang via technologie.

