HCC!digitaalveilig waarschuwt: nep-incassomails namens Flanderijn in omloop

Er zijn momenteel phishingmails in omloop die zogenaamd afkomstig zijn van incassobureau Flanderijn. In deze berichten wordt u onder druk gezet om een openstaande schuld van 537,15 euro te betalen. HCC!digitaalveilig waarschuwt: dit zijn oplichtingspogingen. Volgens meldingen en bevestiging vanuit het incassobureau zelf circuleren er veel frauduleuze e-mails en sms-berichten die er soms bedrieglijk echt uitzien.

Dreigende taal moet u onder druk zetten

De nepberichten beginnen vaak met zinnen als:

- “Geachte klant, tot op heden hebben wij geen betaling van u ontvangen, dit betreft de laatste herinnering.”

- Vervolgens wordt gedreigd met maatregelen zoals beslaglegging als u niet direct betaalt. Dit soort urgentie en dreiging is een klassiek kenmerk van phishing.

Oplichters spelen hiermee in op angst en proberen u snel te laten handelen zonder goed na te denken.

Zo herken je deze phishingmail

Hoewel de mail op het eerste gezicht betrouwbaar lijkt, zijn er duidelijke signalen dat het om fraude gaat:

1. Dreigende formuleringen

Woorden als “laatste herinnering”, “zonder verdere aankondiging” en “beslaglegging” wijken af van hoe echte incassobureaus communiceren.

2. Afzender klopt niet

De afzender lijkt bijvoorbeeld “FlanderijnIncasso.nl”, maar officiële e-mailadressen eindigen uitsluitend op:

- flanderijn.nl

- flanderijn.be

Let op: ook spoofing (vervalste afzenders) komt voor.

3. Verdachte links

De link in de mail verwijst niet naar de officiële website van het incassobureau. Dit is een van de belangrijkste signalen van phishing.

Controleer altijd het IBAN-nummer

Volgens het incassobureau zelf wordt er slechts één IBAN gebruikt:

NL74 INGB 0693 5601 34

Andere rekeningnummers – zeker buitenlandse – zijn een duidelijke aanwijzing voor fraude.

Praktische tip: controleer links voordat u klikt

- Op smartphone: houd de link ingedrukt om de echte URL te bekijken

- Op computer: ga met de muis over de link (zonder te klikken)

- Let vooral op de domeinnaam (het eerste deel van de link na “https://”). Als die afwijkt, is het vrijwel zeker phishing.

Wat moet je doen als je zo’n mail ontvangt?

- Klik niet op links

- Maak nooit geld over

- Verwijder de mail of markeer deze als spam



Twijfel je? Neem zelf contact op met het bedrijf via de officiële website



Heb je toch gereageerd?

Dan is snel handelen belangrijk:

- Neem contact op met Flanderijn voor ondersteuning

- Voer een virusscan uit op jouw apparaat

- Wijzig jouw wachtwoorden

- Schakel waar mogelijk tweestapsverificatie in

- Neem direct contact op met uw bank als je gegevens of geld hebt gedeeld



Wat betekent dit voor HCC-leden?

Phishing wordt steeds professioneler. Deze fraude laat zien dat oplichters zelfs bekende Nederlandse organisaties misbruiken om geloofwaardig over te komen.

Voor HCC-leden betekent dit:

- Wees extra alert op financiële e-mails

- Controleer altijd afzender, link en IBAN

- Laat je nooit onder druk zetten om direct te betalen

- Deel deze waarschuwing met anderen, vooral met minder ervaren internetgebruikers



Digitale veiligheid begint met bewustzijn. HCC!digitaalveilig blijf je informeren over actuele dreigingen zodat je je beter kunt beschermen.



Blijf alert – en bij twijfel: niet betalen, maar controleren.