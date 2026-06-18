Onbekend nummer? Zo ontdek je veilig wie er belt

Je telefoon gaat. Op het scherm verschijnt een onbekend nummer. Neem je op of laat je de telefoon overgaan? Vrijwel iedereen kent dit dilemma. Het kan een collega zijn met een nieuw nummer, een pakketbezorger, een leverancier of juist een ongewenste beller. Gelukkig zijn er verschillende manieren om snel te achterhalen wie er belt, zonder direct op te nemen.

Controleer eerst via WhatsApp

Een van de eenvoudigste methoden is het nummer tijdelijk op te slaan in je contactenlijst. Open vervolgens WhatsApp en zoek het opgeslagen contact op. Vaak zie je direct een profielfoto, naam of andere profielinformatie die een aanwijzing geeft over de identiteit van de beller. Omdat WhatsApp door een groot deel van de Nederlandse bevolking wordt gebruikt, blijkt dit in de praktijk verrassend effectief.

Na afloop kun je het contact eenvoudig weer verwijderen.

Zoek het nummer op via Google

Een andere handige methode is het nummer letterlijk tussen aanhalingstekens in Google te zoeken. Bijvoorbeeld:

"0612345678"

Daardoor zoekt Google naar exact dat telefoonnummer. Je kunt zo ontdekken of het nummer gekoppeld is aan een bedrijf, vereniging, website of dat anderen al ervaringen met het nummer hebben gedeeld op forums en meldingssites.

De minder bekende Tikkie-truc

Sommige mensen gebruiken ook de Tikkie-app om te controleren of een naam aan een telefoonnummer gekoppeld is. Bij het aanmaken van een betaalverzoek kan soms al zichtbaar worden welke naam bij het nummer hoort, nog voordat er daadwerkelijk iets wordt verstuurd. De methode werkt niet altijd, maar kan soms aanvullende informatie opleveren.

Anoniem terugbellen

Wil je toch terugbellen zonder dat jouw nummer zichtbaar wordt? Dan kun je in Nederland meestal #31# vóór het telefoonnummer plaatsen. Je nummer wordt dan niet meegestuurd naar de ontvanger. Dit kan handig zijn wanneer je eerst wilt controleren wie de beller is.

Wees alert op telefoonfraude

Niet ieder onbekend nummer is onschuldig. Oplichters maken steeds vaker gebruik van telefonische fraude. Daarbij doen zij zich bijvoorbeeld voor als een bank, overheidsinstantie of telecomprovider. Ook nummervervalsing (spoofing) komt voor. Daarbij lijkt het alsof een vertrouwd nummer belt, terwijl de werkelijke beller iemand anders is.

Daarnaast bestaat er zogenaamde wangiri-fraude. Je wordt dan kort gebeld door een onbekend buitenlands nummer. Uit nieuwsgierigheid bel je terug, waarna je ongemerkt verbonden wordt met een duur betaald servicenummer.

Wat betekent dit voor HCC-leden?

Voor HCC-leden is dit onderwerp extra relevant. Vrijwilligers, bestuursleden en actieve leden ontvangen regelmatig telefoontjes van andere leden, leveranciers, sprekers, organisatoren van bijeenkomsten of externe contacten. Niet ieder nummer staat direct in de contactenlijst opgeslagen.

Toch is voorzichtigheid geboden. Controleer onbekende nummers bij voorkeur eerst voordat je terugbelt. Zeker wanneer iemand tijdens een gesprek vraagt om wachtwoorden, verificatiecodes, bankgegevens of toegang tot een computer. Een betrouwbare organisatie zal dergelijke gegevens nooit telefonisch opvragen.

Voor vrijwilligers die binnen HCC ondersteuning bieden op het gebied van computers, smartphones en digitale veiligheid geldt bovendien dat zij regelmatig vragen krijgen over telefonische oplichting. Het is daarom verstandig om deze eenvoudige controlemethoden te kennen en ook door te geven aan andere leden.

Standpunt van HCC

HCC adviseert om onbekende telefoonnummers niet automatisch te vertrouwen, maar ook niet direct als verdacht te beschouwen. Maak gebruik van de beschikbare hulpmiddelen zoals WhatsApp, zoekmachines en nummerzoekdiensten om eerst vast te stellen wie er belt.

Word je onder druk gezet om snel te handelen, geld over te maken of persoonlijke gegevens te verstrekken? Verbreek dan het gesprek en neem zelf contact op met de betreffende organisatie via het officiële telefoonnummer op de website.

Digitale veiligheid begint vaak met iets eenvoudigs als een telefoontje. Een paar minuten extra controle kunnen veel problemen, financiële schade en privacyrisico's voorkomen.