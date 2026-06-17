HCC!programmeren: volop activiteiten in de tweede helft van juni

Voor iedereen die interesse heeft in programmeren, softwareontwikkeling, gameontwikkeling of hardwareprojecten heeft HCC!programmeren ook in de tweede helft van juni weer een goed gevuld programma. Zowel beginners als gevorderden kunnen deelnemen aan een reeks online sessies en een fysieke bijeenkomst in De Bilt.

De bijeenkomsten bieden volop gelegenheid om kennis op te doen, ervaringen uit te wisselen, vragen te stellen en samen oplossingen te vinden voor programmeeruitdagingen. Deelname aan zowel de online als fysieke bijeenkomsten is gratis voor geïnteresseerden en aanmelden is niet nodig.

Een gevarieerd programma

In de komende periode staan de volgende activiteiten op de agenda:

Woensdag 17 juni – Online Liberty BASIC

Om 20.00 uur vindt de wekelijkse Liberty BASIC-sessie plaats. Tijdens deze bijeenkomst worden vragen, problemen en oplossingen besproken rond het programmeren met Liberty BASIC.

Donderdag 18 juni – Online Python

De Python-avond begint om 19.00 uur met de cursus voor beginners. Hierbij wordt verder gegaan met hoofdstuk 19, Bitsgewijze Operatoren, uit het boek De Programmeursleerling.

Vanaf 20.00 uur worden aanvullende onderwerpen behandeld, waaronder een vervolg op eerdere onderwerpen zoals btree, bytearray, array, list en dict als database voor een eenvoudige oscilloscoop. Na de pauze komen ook meer gevorderde onderwerpen aan bod.

Vrijdag 19 juni – Online Games programmeren

Om 20.00 uur staat gameontwikkeling centraal. Onderwerpen variëren van programmeren in C#, JavaScript en Basic tot het werken met game-engines zoals Unity.

Ook beginners zijn welkom. Er wordt aandacht besteed aan Scratch, waarmee games kunnen worden gemaakt via een grafische programmeeromgeving zonder traditionele programmacode.

Zaterdag 20 juni: bijeenkomst in De Bilt én online Pascal

Algemene bijeenkomst in De Bilt

Op zaterdagmiddag 20 juni organiseert HCC!programmeren van 13.00 tot 17.00 uur een algemene bijeenkomst bij H.F. Witte in De Bilt.

Rond 13.30 uur vindt de gebruikelijke plenaire sessie plaats, waarin alle onderwerpen rond programmeren aan bod kunnen komen. Dit is een uitstekende gelegenheid om andere programmeerliefhebbers persoonlijk te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen.

Deze bijeenkomst is uitsluitend fysiek te bezoeken en wordt niet online uitgezonden.

Op dezelfde locatie houdt ook de interessegroep HCC!opensource een bijeenkomst.

Online Pascal

Later op de avond, om 19.00 uur, volgt de wekelijkse online Pascal-sessie. Hierbij staan onderwerpen rond Free Pascal, Lazarus en Delphi centraal. Ook het ontwikkelen van software voor Linux, Windows, Android en webtoepassingen komt aan bod.

Maandag 22 juni – Hardwareavond

Om 19.30 uur organiseert HCC!programmeren een online bijeenkomst over hardwareprojecten. Denk daarbij aan:

* Arduino-projecten;

* Raspberry Pi Pico-toepassingen;

* robotica;

* drones;

* 3D-printers;

* sensoren en meetapparatuur;

* gebouw- en voertuigautomatisering.

Beginners en gevorderden kunnen ervaringen delen, vragen stellen en ideeën uitwisselen.

Geen Visual Basic op 22 juni

De geplande online Visual Basic-sessie van maandag 22 juni komt vanwege vakantie te vervallen.

Dinsdag 23 juni – Algemene online programmeersessie

Op dinsdagavond 23 juni om 19.30 uur vindt de wekelijkse algemene online sessie plaats.

Hier kunnen alle programmeeronderwerpen aan bod komen, zoals:

* algoritmen en datastructuren;

* websites ontwikkelen met HTML, CSS, JavaScript en PHP;

* frameworks en ontwikkeltools;

* debugging en probleemoplossing;

* vragen over programmeertalen die niet binnen de andere sessies passen.



Deze bijeenkomst is vooral bedoeld voor deelnemers die vragen hebben die niet direct aansluiten bij een van de gespecialiseerde sessies.

Vrijdag 26 juni – Games programmeren met extra aandacht voor design

De online bijeenkomst van vrijdag 26 juni om 20.00 uur staat opnieuw in het teken van Games programmeren.

Omdat dit de laatste vrijdag van de maand is, sluit ook het Platform Game Design van CompUsers aan. Daardoor is er extra aandacht voor Game Design en Web Design. Naast de voortgang van lopende projecten wordt uitgebreid ingegaan op inhoudelijke ontwerp- en programmeervraagstukken.

Maandag 29 juni – Visual Basic keert terug

Op maandag 29 juni om 20.00 uur wordt de draad weer opgepakt met een online Visual Basic-sessie. Daarbij komen onderwerpen aan bod rond:

* Visual Basic .NET;

* Visual Basic for Applications (VBA);

* andere Visual Basic-varianten.



Zoals gebruikelijk worden ervaringen uitgewisseld en worden vragen, problemen en oplossingen besproken.

Praktische informatie

Alle online bijeenkomsten worden verzorgd via Jitsi en zijn rechtstreeks te volgen vanuit een recente webbrowser. Aanmelden is niet nodig. Ongeveer een kwartier voor aanvang wordt de deelnamelink gepubliceerd in een nieuwsartikel op de website van HCC!programmeren.

Ook voor de fysieke bijeenkomst in De Bilt is vooraf aanmelden niet noodzakelijk.

Meer informatie over alle activiteiten, bijeenkomsten en nieuws van HCC!programmeren is te vinden op de website van HCC!programmeren.

Of je nu net begint met programmeren of al jaren ervaring hebt, er is vrijwel elke dag wel een bijeenkomst waar je kennis kunt opdoen en andere enthousiaste programmeurs kunt ontmoeten.