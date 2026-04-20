AI voorspelt huidkanker voordat het zichtbaar wordt: doorbraak in melanoomonderzoek

Kunstmatige intelligentie blijft zich razendsnel ontwikkelen, en soms met indrukwekkende resultaten. Uit nieuw onderzoek van de Universiteit van Goteborg blijkt dat AI in staat is om het risico op melanoom al jaren voor de diagnose te voorspellen. Dat kan grote gevolgen hebben voor vroege opsporing en behandeling van deze gevaarlijke vorm van huidkanker.

Slimmer kijken naar bestaande gegevens

De Zweedse onderzoekers trainden AI-modellen met gegevens van miljoenen volwassenen die tussen 2005 en 2014 in Zweden woonden. Daarbij werd niet alleen gekeken naar bekende risicofactoren zoals leeftijd en geslacht, maar ook naar bestaande medische gegevens. Denk aan eerdere diagnoses, medicatiegebruik en zelfs sociaaleconomische kenmerken. Juist die brede aanpak maakt het verschil. De AI “ziet” patronen die voor mensen lastig te herkennen zijn en kan daardoor nauwkeuriger inschatten wie een verhoogd risico loopt.

Opvallende resultaten

In de onderzochte groep ontwikkelden ruim 38.500 mensen melanoom. Het AI-model bleek in staat om in 73 procent van de gevallen correct onderscheid te maken tussen mensen die wel en geen melanoom ontwikkelden. Ter vergelijking: wanneer alleen leeftijd en geslacht worden meegenomen, ligt dat percentage op 64 procent.

Ook kon de AI duidelijke risicogroepen aanwijzen. In de groep met het hoogste risico ontwikkelde ongeveer een derde van de mensen binnen vijf jaar melanoom. In een bredere risicogroep lag dat percentage op bijna 7 procent. Vooral mensen met eerdere huidafwijkingen, zoals verdachte moedervlekken of andere vormen van huidkanker, kwamen vaker naar voren als risicogroep.

Gerichter controleren, maar met nuance

Volgens onderzoeker Martin Gillstedt laat deze studie zien dat bestaande zorgdata veel meer waarde hebben dan vaak wordt gedacht. Artsen zouden met behulp van AI gerichter mensen kunnen uitnodigen voor controle of screening.

Tegelijkertijd is voorzichtigheid geboden. Te brede inzet van dit soort technologie kan leiden tot overdiagnose en onnodige zorgkosten. Het blijft dus belangrijk om een goede balans te vinden tussen vroeg signaleren en verantwoord gebruik.

Wat betekent dit voor HCC-leden?

Voor HCC-leden laat dit onderzoek vooral zien hoe breed AI inmiddels wordt toegepast. Niet alleen in technologie of software, maar ook in de gezondheidszorg kan AI een belangrijke rol spelen.

Het onderstreept ook het belang van digitale vaardigheden en kritisch denken. Hoe worden jouw gegevens gebruikt? En hoe betrouwbaar zijn AI-modellen? Dat zijn vragen die steeds relevanter worden.

Eén ding is duidelijk: AI ontwikkelt zich van handige tool naar een technologie die daadwerkelijk levens kan helpen redden. En dat maakt dit soort ontwikkelingen extra interessant om te blijven volgen.